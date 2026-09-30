Tras nueva adquisición, la estrategia de la firma impulsa su patrimonio y registra ganancias no realizadas por miles de millones en Wall Street

La estrategia de acumulación institucional de activos digitales en Wall Street sumó un nuevo capítulo de expansión corporativa. En un informe presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la compañía de software empresarial Strategy concretó la adquisición de 1.666 Bitcoin.

Con este último movimiento impulsado por su presidente ejecutivo, Michael Saylor, la firma ratifica su política de utilizar a la principal criptomoneda como reserva primaria de valor para resguardar su tesorería corporativa frente a la depreciación del dinero fiduciario.

¿Cuántos Bitcoin tiene Strategy en su tesorería tras la última adquisición?

La nueva compra elevó las tenencias totales de la tecnológica a una escala inédita dentro del sector corporativo global:

Stock total en custodia: Strategy acumula un saldo de 848.000 BTC , consolidándose como la empresa cotizada con la mayor tesorería en criptomonedas del planeta

La brecha hacia el millón: A la firma le restan adquirir exactamente 152.000 Bitcoin para completar el millón de monedas, un volumen que planea absorber en los próximos trimestres mediante sus programas de financiamiento corporativo.

¿Cómo financia la compañía de Michael Saylor sus compras periódicas de Bitcoin?

El esquema implementado por Strategy combina herramientas clásicas del mercado de capitales con la conversión directa a activos digitales.

La compañía no utiliza la caja operativa corriente generada por su negocio de software para fondear estas adquisiciones millonarias. En su lugar, recurre a la emisión de bonos convertibles a tasa preferencial y a la venta directa de acciones ordinarias en el Nasdaq a través de acuerdos de colocación at-the-market (ATM).

A través de este mecanismo, la firma capta capital fresco de inversores institucionales y fondos comunes que buscan exposición indirecta al rendimiento de Bitcoin sin necesidad de custodiar claves privadas o interactuar con plataformas de negociación no tradicionales.

Los dólares recaudados en el mercado secundario se asignan de forma automática a órdenes de compra en el mercado al contado, blindando el patrimonio de la firma bajo esquemas de almacenamiento en frío de nivel institucional.

¿Qué impacto tiene esta acumulación en las acciones de Strategy en el Nasdaq?

El modelo de negocios de la compañía provocó que sus títulos bursátiles coticen como un instrumento sintético apalancado sobre el desempeño del mercado cripto.

Las acciones ordinarias de la empresa (MSTR) registraron una apreciación superior al 400% en los últimos doce meses, superando con holgura el rendimiento relativo de los principales índices de Wall Street como el S&P 500 y el Nasdaq-100.

Analistas bursátiles destacan que la prima que el mercado paga por las acciones de Strategy respecto al valor neto de sus tenencias (NAV) responde a la habilidad de la firma para generar valor mediante la emisión de deuda a tasas bajas y su posterior conversión en un activo de oferta matemáticamente fija.

La expectativa de los inversores se centra en el plan de financiamiento a tres años presentado por Michael Saylor, que apunta a levantar un total acumulado de u$s42.000 millones mediante una división equitativa entre deuda e instrumentos de capital para seguir ampliando su reserva de Bitcoin.