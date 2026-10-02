Bitcoin comienza octubre con una tensión entre dos fuerzas:

Uptober, como se conoce a la tendencia favorable de octubre , con respaldo en la demanda institucional y recuperación de septiembre

, con respaldo en la demanda institucional y recuperación de septiembre El riesgo de que las tasas de Estados Unidos frenen la recuperación

Pero superar los máximos recientes requerirá compradores dispuestos a sostener el movimiento cuando aparezca la toma de ganancias.

Alvin Kan, COO global de Bitget Wallet, señala que octubre presenta históricamente una rentabilidad de entre 11% y 14%. Pero advierte que la estacionalidad no constituye por sí sola una tesis de inversión y plantea un escenario base de entre u$s78.000 y u$s95.000.

En tanto, el analista de mercado Iván Bolé interpreta que Bitcoin atraviesa una transición que puede definir el rumbo del último trimestre. "La reciente corrección es más una pausa que una corrección propiamente dicha", sostiene.

Argumenta que no revisitó las zonas de u$s82.000-u$s80.000, ni perforó este último nivel para buscar liquidez antes de un nuevo impulso. El retroceso fue más lento y, en su interpretación, comenzó a revertirse.

"Sigue vigente la perspectiva alcista de corto plazo", afirma Bolé. La pregunta es si los compradores reunirán el volumen y la fuerza para avanzar hacia la siguiente zona de precios.

Bitcoin ingresa en 'uptober', el mes más alcista del mercado cripto (generado con IA)

Los niveles que pueden confirmar o frenar el "Uptober"

La visión de Bolé encuentra un punto de contacto con la de Iñaki Apezteguia, cofundador de Crossing Capital, quien establece condiciones para validar una nueva suba: Bitcoin arranca octubre cerca de u$s84.700 y necesita sostener u$s83.000, sin perder los u$s80.000, para que siga la expectativa de Uptober.

"Si se mantiene ahí, el rebote de estos meses sigue vivo", añade. Cree que el camino hacia los u$s95.000 se confirmaría con una superación clara de los u$s87.400, nivel que identifica como el techo de septiembre, y una continuidad hacia la franja de u$s92.000 a u$s96.000, en la que observa mayor concentración de órdenes.

La referencia coincide prácticamente con la barrera de u$s87.500 que apunta Kan, quien considera que recuperar ese precio abriría el camino hacia u$s95.000. Una ruptura sostenida por debajo de u$s80.000, en cambio, invalidaría el escenario alcista estacional.

Los expertos comparten así dos referencias centrales:

La zona de u$s87.400 a u$s87.500 como resistencia a superar

Los u$s80.000 como un umbral cuya pérdida deterioraría la recuperación

El matiz aparece en el soporte inmediato. Apezteguia pone el foco en u$s83.000; Kan en u$s82.000. Bolé contempla una extensión mayor, con zonas de poca negociación previa que permitirían un avance con menos obstáculos hacia los u$s97.000 a u$s98.000.

Compradores en pausa y vendedores golpeados

La discusión sobre los precios lleva a otra pregunta: quién está dispuesto a tomar la iniciativa. Bolé describe un mercado con vendedores golpeados por las liquidaciones de posiciones bajistas y compradores que todavía dudan.

Interpreta que parte del impulso anterior estuvo asociado al cierre forzado de apuestas contra Bitcoin, mientras que la siguiente etapa necesita compras capaces de sostener la tendencia. Apezteguia coincide: "El volumen de compra y venta está parejo, y no hubo liquidaciones fuertes: el movimiento es ordenado, no un apuro".

Kan añade que el posicionamiento en derivados se moderó y las tasas de financiación continúan positivas pero sin niveles de euforia. Se trata de los pagos que intercambian quienes mantienen posiciones compradoras y vendedoras en futuros perpetuos: cuando son positivas, suelen reflejar un mayor apetito por las posiciones alcistas.

Una ruptura de la resistencia puede sumar otro combustible: el cierre de posiciones bajistas. Ese proceso, conocido como short squeeze, obliga a operadores que apostaban a una caída a comprar para cerrar sus posiciones y puede acelerar la suba. Pero ese impulso necesita luego demanda sostenida para evitar un retroceso.

Los ETF sostienen el piso, pero la Fed pesa más

La recuperación encuentra respaldo en los fondos cotizados (ETF) al contado de Bitcoin, que permiten posicionarse desde el mercado bursátil estadounidense. Apezteguia destaca que ayudaron durante septiembre con entradas por alrededor de u$s2.500 millones, que contribuyen a sostener el piso del mercado.

Kan añade la disminución de los saldos en exchanges y las compras corporativas que refuerzan el escenario favorable. Pero esas fuentes de demanda deben absorber la oferta de quienes decidan realizar ganancias después del rebote.

Apezteguia agrega el matiz macroeconómico: entre los ETF y la Fed, hoy pesa más el riesgo de que las tasas permanezcan altas. Señala que, con una tasa de referencia de entre 3,75% y 4% y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cerca del 5,3%, aumenta el costo de oportunidad de mantener Bitcoin.

"Si las tasas se calman y los fondos siguen comprando, u$s95.000 queda cerca; si no, lo más probable es un ida y vuelta entre u$s80.000 y u$s87.000", plantea Apezteguia. Bolé lo complementa que aunque el retroceso pueda interpretarse como una pausa, el siguiente impulso dependerá de que el contexto financiero incentive la exposición al riesgo.

Por eso, los próximos datos de costo de vida y empleo serán decisivos para las expectativas sobre la Fed. El petróleo agrega otra vía de riesgo: un encarecimiento de la energía puede alimentar la inflación y complicar la posibilidad de que la Fed flexibilice su política.

Los especialistas coinciden en que la recuperación conserva argumentos, aunque difieren en el énfasis. Bolé interpreta observa espacio para una extensión hacia los u$s97.000 o u$s98.000. Apezteguia exige una ruptura clara de u$s95.000. Kan condiciona a Uptober por los soportes y la demanda institucional.