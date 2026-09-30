Alvin Kan, COO Global de Bitget Wallet, analiza la cotización de la criptomoneda más importante por valor de mercado y resalta la importancia de los ETFs

Mantener el soporte u$s82.000-u$s83.000 y flujos positivos en ETF es clave para la consolidación del BTC.

La demanda institucional de ETF al contado en EE. UU. sumó u$s2.400M la semana pasada, actuando como piso de mercado.

Bitcoin corrigió su precio a u$s84.000 por toma de ganancias y presión macroeconómica, tras no superar los u$s87.000.

El Bitcoin (BTC) corrigió su preció por debajo de los u$s84.000, tras una semana parecía que iba a superar la zona de los u$s87.000.

Esta corrección responde principalmente a la toma de ganancias, la liquidación de posiciones largas apalancadas y la presión macroeconómica asociada al fortalecimiento del dólar, la suba en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU., los precios de la energía y los riesgos geopolíticos.

Por su parte, dinámicas específicas del mercado cripto, como la reversión de la compra forzosa de posiciones cortas (short squeeze) y el ajuste post vencimiento de contratos, aceleraron la baja sin ser la causa originaria.

Para conservar una estructura de mercado constructiva y asegurar el respaldo institucional, el precio debe sostenerse en el nivel clave de ruptura entre los u$s81.500 y u$s83.000.

De momento, la demanda institucional actúa como piso; los ETF al contado en los Estados Unidos alcanzaron entradas netas por u$s2.400 millones la semana pasada, ubicando el saldo anual en terreno positivo.

Si bien el flujo diario se ralentizó, pasando de casi 1.000 millones a unos 135 millones el viernes, refleja un apetito por el riesgo más selectivo frente al aumento de los rendimientos.

Una consolidación saludable dependerá de que Bitcoin logre defender el rango de los u$s82.000 a u$s83.000 con liquidaciones controladas y flujos de entrada modestos en los ETF.

Por el contrario, la posibilidad de una caída más profunda se elevaría si las entradas en los ETF pasan a ser negativas por varias sesiones, continúa el alza en la tasa del bono a 10 años y se pierde el soporte inferior a los u$s82.000.

*Por Alvin Kan, COO Global de Bitget Wallet