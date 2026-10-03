La dominancia de Bitcoin se acerca al 60%.Esto significa que seis de cada diez dólares invertidos en criptoactivos están en BTC. Es un dato que cobra relevancia cuando se lo cruza con el indicador sobre la participación de USDT, que descendió a alrededor del 6,3%.

Esa combinación describe un comportamiento concreto. Cuando la cuota de stablecoins baja, significa que los operadores están sacando dinero del equivalente a efectivo para comprar tokens. Es el parámetro clásico del denominado "apetito por el riesgo" dentro del ecosistema cripto. Los participantes dejan de estar en la vereda y vuelven al juego.

El movimiento se reflejó en toda la tabla. Ether, XRP, Solana y BNB registraron incrementos durante la sesión, aunque ninguno siguió el ritmo de Bitcoin. Y más abajo en el ranking aparecieron las subas más fuertes, con SKY, AAVE y APT avanzando entre 7% y 10%.

Todo esto, claro, en el cierre de la semana.

El dato de empleo que dio vuelta la jornada cripto

El informe de nóminas no agrícolas salió bastante peor de lo previsto. Estados Unidos agregó solo 29.000 empleos en septiembre, contra los 90.000 que proyectaba el consenso de FactSet y los 162.000 registrados en agosto. La tasa de desempleo subió a 4,2%, por encima del 4,1% que se esperaba.

La reacción fue inmediata. Bitcoin, que había superado los u$s86.500, revirtió las ganancias y pasó a cotizar en torno a los u$s84.023,65, con una baja del 0,89%. Ethereum acompañó la corrección hasta u$s2.655,06, con una caída del 1,66%, y XRP retrocedió 2,89% hasta u$s1,46.

El impacto de los datos de empleo de EE.UU. en Bitcoin (generado con IA)

La lógica habitual indica que un mercado laboral flojo reduce las chances de que la Fed suba tasas, lo que favorece a los activos de riesgo. Pero cuando el deterioro es tan pronunciado, el mercado deja de leerlo como alivio monetario y empieza a leerlo como señal de recesión. Esa es la línea que separa una mala noticia buena de una mala noticia mala.

Facundo Nievas, estratega de mercados macro con foco en activos digitales, explica el punto de quiebre: "Hay un umbral en el que el mercado cambia de interpretación. Un dato de empleo que viene flojo pero dentro de rango se festeja porque descomprime la presión sobre tasas."

El experto detalla la parte complicada del apunte oficial. "Un dato que sale a un tercio de lo esperado activa otra pregunta, si la economía se está frenando de verdad. Y en ese escenario Bitcoin no cotiza como refugio, cotiza como lo que es para un gestor institucional, un activo de riesgo más".

El contexto de expectativas de tasas también se había movido con fuerza antes del dato. Los mercados preveían una probabilidad del 30% de un aumento de tasas en octubre, frente al 70% previo, tras los comentarios marcadamente moderados del presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, y del vicepresidente de la Fed, Philip Jefferson.

La próxima fecha clave en el calendario es el informe de inflación del 14 de octubre.

El apalancamiento que creció justo antes de la reversión de Bitcoin

Los datos de derivados muestran que los operadores estaban sumando riesgo en el momento menos oportuno. El interés abierto de BTC aumentó a u$s22.400 millones, desde los u$s20.900 millones del día anterior, un salto de u$s1.500 millones en una jornada.

Las tasas de financiamiento comenzaron a dispararse, alcanzando entre 9% y 10% anualizado en Hyperliquid y OKX. La base anualizada a tres meses en Deribit se mantuvo por encima del 6%.

Cuando el interés abierto sube y las tasas de financiamiento se endurecen al mismo tiempo, significa que se están agregando posiciones largas apalancadas, es decir, apuestas alcistas con dinero prestado. Tasas de financiamiento al 10% anualizado significan que mantener una posición larga abierta cuesta dinero todos los días.

El flujo de opciones apuntaba en la misma dirección, con una proporción put/call de 24 horas en 88% a favor de las calls, desde el 83% previo.

Y las liquidaciones ya venían en aumento antes del dato. Según Coinglass, se registraron u$s344 millones en liquidaciones en 24 horas, contra u$s100 millones del día anterior, con una división de 28% a 72% entre posiciones largas y cortas. Bitcoin lideró con u$s132 millones, seguido por Ethereum con u$s70 millones.

El mapa de calor de liquidaciones de Binance señalaba los u$s87.400 como nivel central a monitorear en caso de un avance del precio.

Lucía Arrieta, analista de mercados cripto, advierte sobre el riesgo de ese posicionamiento: "Tasas de financiamiento al 10% anualizado significan que mantener una posición larga abierta cuesta dinero todos los días. Eso solo se sostiene si el precio sigue subiendo. Cuando el activo se da vuelta con ese nivel de apalancamiento acumulado, las liquidaciones de largos aceleran la caída igual que antes aceleraban la suba. Los u$s344 millones de hoy pueden ser el comienzo, no el final".

Las altcoins que se movieron en direcciones opuestas

La jornada dejó un mapa de ganadores y perdedores que vale la pena mirar. Aave se ubicó entre los principales ganadores de gran capitalización, con un avance cercano al 9% hasta los u$s182, impulsado por propuestas de mejoras en el protocolo y discusiones sobre la gobernanza del cambio de tarifas.

Es un dato llamativo porque el token había retrocedido a la zona de los u$s148 apenas dos días antes y el mercado asegura que le aguarda un gran futuro. Por su parte, LayerZero subió alrededor de 11%, cotizando cerca de u$s1,95.

Del lado contrario, Quant lideró las caídas con un retroceso cercano al 15% hasta los u$s250. El token de interoperabilidad había más que triplicado su valor en un rally de varios días antes de que se impusiera la toma de ganancias. Ethena y NEAR Protocol, protagonistas de la jornada previa, revirtieron la tendencia con bajas del 9% y 8,6% respectivamente.

Entre las memecoins, dogwifhat subió 6,2% hasta cerca de u$s0,26 y pump.fun avanzó casi 4%.

Qué miran los inversores en Bitcoin

Tres referencias concretas ordenan lo que viene:

El informe de inflación del 14 de octubre . Es el próximo evento macro de peso y define si la Fed tiene margen para no subir tasas sin convalidar un repunte inflacionario

. Es el próximo evento macro de peso y define si la Fed tiene margen para no subir tasas sin convalidar un repunte inflacionario Los niveles técnicos. La zona de u$s80.000 a u$s82.000 como soporte si los rendimientos reales se sostienen por encima del 3%, y los u$s90.000 como objetivo alcista si ceden

si los rendimientos reales se sostienen por encima del 3%, y los u$s90.000 como objetivo alcista si ceden La evolución de las tasas de financiamiento. Si se mantienen cerca del 10% anualizado con el precio cayendo, el riesgo de una cascada de liquidaciones de largos aumenta considerablemente

Para el inversor argentino hay un elemento adicional. Un escenario de desaceleración económica estadounidense suele traducirse en menor apetito global por activos de mercados emergentes, lo que presiona al riesgo país y a los activos locales. Pero también reduce la presión sobre las tasas, lo que históricamente favoreció a Bitcoin cuando el mercado leyó el dato como alivio monetario y no como señal recesiva.