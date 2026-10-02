Con una suba del 2% semanal y mayor apalancamiento de traders, Bitcoin consolida su soporte sobre los u$s86.000 según modelos on-chain.

El mercado de las criptomonedas inauguró el décimo mes del año ratificando su sesgo alcista. Con un avance acumulado del 2% en los últimos siete días, la cotización de Bitcoin (BTC) superó la barrera de los u$s86.000, consolidando un impulso técnico positivo en las principales plataformas de negociación global.

El repunte de la moneda digital estuvo acompañado por un incremento en los flujos de inversión institucionales y un reacomodamiento en el costo de financiamiento de los derivados.

El reconocido analista de mercado e investigador on-chain Willy Woo compartió sus métricas actualizadas y concluyó de forma tajante: "En general, la probabilidad de grandes retrocesos es baja".

La lectura del especialista adquiere relevancia en la plaza financiera dado que, tras haber dejado atrás su postura bajista en el segundo semestre, sus modelos algorítmicos identifican una confluencia de soporte estructural donde los operadores profesionales comenzaron a elevar su nivel de exposición apalancada.

Por qué los modelos on-chain detectan baja probabilidad de caídas profundas

La solidez del precio de Bitcoin por encima de los u$s86.000 se fundamenta en la combinación de volumen de capital entrante y métricas de custodia:

Flujos de inversión sostenidos: A diferencia de rebotes especulativos aislados, el mercado registra ingresos constantes de liquidez hacia fondos y billeteras de acumulación, absorbiendo la presión de venta minorista

Apalancamiento de traders profesionales: Los operadores institucionales incrementaron sus posiciones apalancadas en los mercados de futuros, convalidando un mayor costo de acarreo ante la expectativa de continuidad alcista

Piso en los costos de producción: La actividad minera y los niveles de liquidación estructurados en la cadena de bloques delimitan una zona de contención firme en torno a las valuaciones actuales

Qué factores determinan la tendencia de Bitcoin de cara al cierre de año

El comportamiento de la principal moneda descentralizada responde a una dinámica de liquidez global más amplia que trasciende los tradicionales ciclos de cuatro años marcados por el halving.

Analistas de la City coinciden con los diagnósticos de Woo al señalar que la política de tasas de interés de los bancos centrales, la expansión de los fondos cotizados en bolsa (ETF spot) y la demanda corporativa actúan hoy como los verdaderos catalizadores de valor. Al mantenerse el precio por encima de los u$s86.000 sin indicios de ventas forzadas masivas, el activo preserva un esquema de consolidación favorable para el tramo final del ejercicio financiero.

El presente artículo tiene propósitos exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre el mercado de criptoactivos. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión. Las operaciones con criptomonedas conllevan volatilidad y riesgo de pérdida de capital.