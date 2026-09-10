El repunte bursátil de la renta variable estadounidense refleja inversiones récord en inteligencia artificial y un renovado optimismo corporativo

Wall Street monitorea la inversión récord en IA de los hyperscalers; Balanz recomienda diversificar carteras de inversión.

El sector tecnológico impulsó al S&P 500, con un 86% de empresas superando expectativas según el reporte de Balanz Research.

La renta variable estadounidense atraviesa uno de sus momentos de mayor solidez financiera en décadas. Pese a la persistencia del conflicto militar en Medio Oriente y la presión sostenida sobre las tasas de interés internacionales, la temporada de balances corporativos del segundo trimestre de 2026 superó con holgura los pronósticos más optimistas y ratificó la tracción del ecosistema tecnológico.

De acuerdo con un reporte del equipo de Research de Balanz, elaborado por los analistas Nicolás Kohn e Ignacio Durán y al que accedió iProUP, las ganancias consolidadas de las compañías integrantes del índice S&P 500 treparon un 33,9% interanual en el período abril-junio de 2026, acelerando respecto del 29,6% anotado en el primer trimestre y del 13,2% de fines de 2025, y pulverizando la previsión del 23,2% que esperaba el consenso de analistas.

El registro consolidó la mayor expansión de utilidades desde el tercer trimestre de 2021.

En materia de ingresos brutos, la tendencia exhibió un comportamiento similar: las ventas de las firmas líderes crecieron 15,7% interanual en el segundo trimestre (por encima del 11,7% previo), marcando su mejor registro en casi cinco años.

De convalidarse estas cifras hacia el cierre del ejercicio, el mercado estadounidense completará el mayor salto de rentabilidad corporativa desde al menos 1990, excluyendo el rebote extraordinario de la salida de la pandemia.

¿Cuáles fueron los sectores con mayores sorpresas positivas en sus balances?

El 86% de las corporaciones del S&P 500 presentó resultados por encima de las expectativas de Wall Street en el segundo trimestre, marcando el tercer registro más alto desde 2013.

La dispersión sectorial relevada por Balanz dejó en los primeros puestos a tres industrias críticas:

Salud: Lideró el ranking de efectividad con un 96,6% de balances que superaron las proyecciones de los analistas

Tecnología de la Información: Ocupó el segundo escalón con el 94,1% de sorpresas alcistas , impulsado por el despliegue comercial del software y microchips

Energía: Alcanzó un 90,5% de presentaciones por encima de lo previsto, favorecido por la escalada del crudo global ante las tensiones en Medio Oriente

En el extremo opuesto, los sectores con menor nivel de sorpresa positiva correspondieron al consumo discrecional (80,4%), servicios públicos (71%) y servicios de comunicación (65%).

Para el balance general de 2026, el consenso proyecta que las ganancias por acción (EPS) del índice avanzarán 28,5% anual, traccionadas principalmente por el segmento tecnológico, para el cual se espera un salto de beneficios del 62,2%.

¿Qué riesgos plantea el gasto récord en Inteligencia Artificial y centros de datos?

El centro de la atención de Wall Street se desplazó hacia el gasto de capital (capex) que ejecutan los gigantes tecnológicos denominados hyperscalers (Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft y Oracle).

Estas seis compañías representan en conjunto cerca del 25% del valor bursátil del S&P 500, pero su inversión en infraestructura, centros de datos y semiconductores ya equivale a la mitad de todo el gasto de capital del índice, pasando de u$s196.000 M en 2023 a u$s515.000 M en 2025.

Según detallaron desde Balanz, el mercado proyecta que el capex alcanzará los u$s976.000 M en 2026, con metas de u$s1,35 billones para 2027 y u$s1,52 billones para 2028.

Esta carrera derivó en que corporaciones como Alphabet reportaran en el segundo trimestre su primer flujo libre de caja negativo (-u$s5.900 M) desde su salida a bolsa en 2004. Si bien la inversión se financió mayormente con caja propia -su deuda de largo plazo suma apenas u$s7.830 M frente a los u$s9 billones del resto del mercado-, la suba en el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 2035 (que subió 60 puntos básicos al 4,77%) encareció el costo de emisión de bonos de estas tecnológicas entre 58 y 102 puntos básicos, un elemento a monitorear si las ganancias futuras no amortizan los desembolsos.

¿Cómo posicionar la cartera de inversión según los analistas de Balanz?

Pese a las altas exigencias de capital, la aceleración en las ganancias permitió que el ratio precio-ganancias futuro (P/E forward) del S&P 500 comprimiera de 22 veces a fines de 2025 a 19,5 veces a inicios de septiembre de 2026, ubicándose a un desvío estándar de su promedio histórico y descomprimiendo valuaciones extremas.

Ante este escenario, los especialistas de Balanz sostienen una perspectiva favorable sobre la renta variable, aunque advierten que la alta dependencia del índice general respecto a la tecnología exige diversificar los portafolios hacia instrumentos balanceados y mercados con valuaciones de entrada más accesibles.

Las recomendaciones clave incluyen:

S&P 500 con pesos iguales (Equal Weight): Destacan este instrumento para obtener una exposición balanceada entre sectores económicos sin concentración en las pocas megacapitalizaciones de la IA

Acciones de mediana capitalización (Mid Caps): Se posicionan como un complemento eficiente dentro del mercado norteamericano con valuaciones de entrada más accesibles

Diversificación geográfica: Recomiendan canalizar posiciones hacia mercados desarrollados de Europa o plazas emergentes, fundamentado en expectativas de depreciación del dólar a mediano plazo y ratios atractivos de entrada

El presente artículo tiene propósitos estrictamente periodísticos e informativos y no constituye una recomendación de inversión, asesoramiento financiero ni sugerencia de compra o venta de ningún activo. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros y toda colocación en renta variable conlleva riesgos de mercado.