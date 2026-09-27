La demanda institucional y las compras de grandes inversores impulsaron a XRP, que ahora busca superar una resistencia clave para extender su avance

Los ETF spot de XRP en Estados Unidos acumulan once semanas de entradas netas, alcanzando un total de u$s1.790 millones en inversiones institucionales.

Grandes inversores o ballenas acumularon más de 470 millones de XRP, valuados en u$s724 millones, durante cinco jornadas consecutivas de compras.

El precio de XRP enfrenta una resistencia técnica decisiva en los u$s1,60 tras recuperar terreno y cotizar cerca de los u$s1,55 en el mercado actual.

XRP atraviesa una etapa clave luego de que las compras de grandes tenedores y el interés institucional coincidieran con una recuperación del token, que ahora enfrenta una resistencia técnica decisiva.

En cinco días, las ballenas incorporaron más de 470 millones de XRP, mientras los ETF spot estadounidenses acumularon once semanas consecutivas de entradas netas, reforzando la demanda alrededor del activo.

¿Qué está pasando con las ballenas de XRP?

El seguimiento on-chain presentado por el analista Ali Martínez muestra un aumento relevante entre los grandes inversores, cuyos saldos conjuntos crecieron durante cinco jornadas consecutivas y ampliaron su exposición en ese período.

Las tenencias pasaron de aproximadamente 12.370 millones a 12.800 millones de XRP, una diferencia superior a 470 millones de unidades, valuadas en alrededor de u$s724 millones.

El movimiento coincide con una cotización de XRP en u$s1,55, según datos del mercado, después de avanzar cerca de 28% desde el área de u$s1,25 durante este período.

Durante la recuperación, el token alcanzó además un máximo local próximo a u$s1,58, aunque todavía no consiguió superar sostenidamente la zona que concentra la atención del mercado en las sesiones recientes.

XRP también presenta una formación inversa de cabeza y hombros, cuyo nivel de activación se ubica cerca de u$s1,60 y coincide con la resistencia que enfrenta actualmente.

¿Qué puede pasar con XRP si supera los u$s1,60?

Una confirmación por encima de u$s1,60 abriría espacio para un objetivo técnico cercano a u$s2, equivalente a una apreciación aproximada del 30% frente a la cotización actual.

En sentido contrario, un nuevo rechazo podría llevar inicialmente a XRP hacia u$s1,53 y después hasta u$s1,50, dos referencias de soporte planteadas por el análisis técnico del escenario actual.

Una corrección más profunda dejaría como siguientes niveles los u$s1,46 y u$s1,32, mientras algunos analistas también detectaron una configuración del RSI que en ocasiones anteriores precedió fuertes avances.

Sin embargo, esa señal todavía requiere confirmación, ya que el indicador debería recuperar su media móvil clave para respaldar una eventual continuidad alcista del precio de XRP en el corto plazo.

¿Cuánto dinero recibieron los ETF spot de XRP?

Los ETF spot de XRP en Estados Unidos aportaron otra fuente de demanda, con flujos semanales positivos que extendieron una racha institucional iniciada durante julio de este año.

Los productos recibieron u$s75,59 millones en la semana terminada el 25 de septiembre, mientras las entradas netas acumuladas alcanzaron u$s1.790 millones durante ese período en Estados Unidos.

Los activos netos totales se ubicaron cerca de u$s1.770 millones, y los fondos completaron once semanas consecutivas de entradas desde la semana iniciada el 17 de julio hasta ahora.

El ETF de XRP de Bitwise mantuvo un papel relevante, mientras que el 18 de septiembre la firma presentó una modificación de su declaración registral vigente, actualizando el prospecto e incorporando informes financieros recientes.

Por su parte, XRP volvió a probar los u$s1,60 después de recuperarse desde casi u$s1,40, manteniendo esa zona como una resistencia clave para definir su próximo movimiento.