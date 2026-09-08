La actualización introduce un sistema de procesamiento que reduce costos y amplía la capacidad de emisión de tokens respaldados por activos reales

Analistas como Messari consolidan a XRP Ledger en el top 3 de tokenización RWA global, proyectando u$s16 billones para 2030.

La mejora acelera la liquidez, facilita la tokenización institucional y ya creció el TVL de activos tokenizados más del 40%.

XRP Ledger implementó BatchV1_1, optimizando la tokenización de activos con menores costos y transacciones más rápidas.

El ecosistema de XRP Ledger prepara un nuevo salto de su red con la implementación de la actualización BatchV1_1, una mejora que optimiza la tokenización de activos y multiplica su valor dentro del mercado y, como respuesta, el precio de XRP se disparó un 7% en el mercado.

La actualización, aprobada por consenso entre los validadores, introduce un sistema de procesamiento por lotes que reduce costos, acelera transacciones y amplía la capacidad de emisión de tokens respaldados por activos reales.

XRP Ledger prepara actualización que promete cambiar el futuro de las inversiones

La versión BatchV1_1 permite agrupar múltiples operaciones en una sola ejecución, característica que mejora la eficiencia del ledger y reduce el consumo de gas por transacción.

Esta mejora incrementa la velocidad de liquidación y la interoperabilidad con protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) y plataformas de tokenización institucional, según desarrolladores del ecosistema.

Los emisores pueden ahora tokenizar activos físicos —como bienes raíces, commodities o instrumentos financieros— con mayor escalabilidad y menor costo operativo.

Desde la activación de BatchV1_1, el volumen de activos tokenizados en XRP Ledger creció más de 40% en valor total bloqueado (TVL), impulsado por nuevos proyectos de tokenización de deuda corporativa y stablecoins respaldadas por reservas.

XRP reacciona favorablemente a la inminente actualización de su red, XRP Ledger

Analistas de Messari y Kaiko indicaron que la actualización consolidó a XRP Ledger como uno de los tres principales ecosistemas de tokenización institucional, junto con Ethereum y Polygon, gracias a su estructura de consenso rápida y su baja huella energética.

El precio de XRP mostró una reacción positiva tras la actualización, con un incremento de 7% semanal, mientras los volúmenes de trading en exchanges como Binance y Bitstamp se duplicaron.

La actualización llega en un contexto donde la tokenización de activos reales (RWA) se consolida como una de las tendencias más fuertes del mercado cripto.

El valor de los activos tokenizados superaría los u$s16 billones para 2030, y XRP Ledger busca posicionarse como infraestructura clave para bancos, fondos y emisores institucionales, según Boston Consulting Group.