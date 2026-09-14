El token se benefició de las recientes actualizaciones regulatorias en Estados Unidos y que vendrán con el tratamiento legislativo de la Ley Clarity

Fondos cotizados de XRP alcanzan u$s1.700M en AUM, impulsados por regulación y la Ley Clarity.

La estrategia de Grayscale concentra 89% en Ethereum (42%), XRP (26%) y Solana (21%), excluyendo a Bitcoin.

Grayscale asigna el 26% de su nueva cartera modelo a XRP, con casi el 90% en altcoins para asesores financieros.

Grayscale, una de las principales gestoras de activos, sorprendió al mercado al convertir el 26% de su nueva cartera modelo para asesores financieros en XRP, la criptomoneda perteneciente a Ripple.

La estrategia excluye a Bitcoin y concentra casi el 90% de la asignación en Ethereum, XRP y Solana.

Grayscale convierte parte de sus tenencias en XRP y excluye a Bitcoin

La nueva propuesta de Grayscale, denominada Digital Assets Next Gen, fue presentada a asesores financieros como una receta de inversión que puede replicarse directamente en las cuentas de clientes mediante los fondos cotizados de la firma.

Al 31 de agosto, la composición estaba integrada por siete fondos, con el tope conformado de la siguiente manera;

Ethereum en primer lugar (42,34%)

XRP (26,11%)

Solana (21,09%)

En conjunto, estos tres activos representan el 89% de la canasta, algo que convierte a la estrategia en una apuesta altamente concentrada en altcoins.

La ausencia de Bitcoin en la cartera es uno de los aspectos más llamativos. Grayscale estableció un límite del 40% por activo, pero la participación de ETH superó ese umbral, lo que obligará a un rebalanceo en el próximo trimestre.

Ethereum, XRP y Solana dominan la nueva cartera cripto que armó Grayscale

La exclusión de BTC cambia de manera significativa el perfil de riesgo frente a carteras más tradicionales, dejando el resultado expuesto a la volatilidad de un grupo reducido de criptomonedas.

Aunque seis de los siete fondos que integran la cartera cotizan por debajo de su precio de lanzamiento, el modelo acumula una ganancia neta del 30,69% desde el 27 de julio de 2026.

XRP, en particular, se benefició de las recientes actualizaciones regulatorias en los Estados Unidos y que vendrán con el tratamiento legislativo de la Ley Clarity, que fortalecieron su posición como activo institucional.

Los ETF de XRP baten récord de entradas de capital

La noticia se da tras conocerse que los fondos cotizados en bolsa (ETF) de XRP alcanzaron los u$s1.700 millones en activos bajo gestión y marcaron un récord histórico, consolidando a la criptomoneda de Ripple como uno de los vehículos de inversión más dinámicos del mercado.

Los fondos cotizados de XRP mostraron un incremento constante en los últimos meses, con entradas semanales que superaron a las de Bitcoin y Ethereum en varias ocasiones.

La expectativa por la Ley Clarity, que busca definir la supervisión del mercado cripto entre la SEC y la CFTC, alimentó el optimismo de los gestores de fondos y de los inversores institucionales.

Aunque los ETF de Bitcoin y Ethereum lideran en volumen, el crecimiento de XRP es significativo porque se gesta en un terreno donde la criptomoneda había enfrentado obstáculos regulatorios durante años.

De las gestoras que tienen un producto cotizado en esta criptomoneda, Bitwise mantiene el liderazgo con u$s608 millones de entradas acumuladas, seguido por Canary Capital, cuyo ETF (XRPC) registra u$s490 millones.