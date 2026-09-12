El producto tuvo un debut con cerca de 3 millones de dólares diarios en operaciones, pero luego perdió volumen de negociación de forma sostenida

Esta liquidación expone la dificultad de mantener fondos de altcoins tras el entusiasmo inicial, frente a alternativas con mayor volumen de operación.

La última jornada de negociación será el 14 de octubre en la Bolsa de Nueva York y los inversores recibirán el efectivo según el valor liquidativo.

Bitwise anunció el cierre de BWOW, su ETF spot de Dogecoin, tras diez meses de funcionamiento debido a la insuficiente demanda sostenida en el mercado.

Bitwise decidió cerrar BWOW, su ETF spot de Dogecoin, apenas diez meses después de su lanzamiento, en una decisión que vuelve a poner bajo análisis la demanda sostenida por productos vinculados con altcoins.

El movimiento expone la dificultad de transformar el entusiasmo generado por el debut de estos instrumentos en una actividad capaz de sostenerlos dentro del mercado financiero tradicional.

¿Cuándo dejará de cotizar el ETF de Dogecoin de Bitwise?

El fondo tendrá su última jornada de negociación el 14 de octubre en la Bolsa de Nueva York (NYSE), mientras los inversores que conserven participaciones recibirán posteriormente efectivo según el valor liquidativo correspondiente.

Hasta entonces, los accionistas podrán vender sus participaciones en el mercado secundario, utilizando el mecanismo habitual disponible mientras el ETF continúe cotizando durante esa jornada bursátil.

Después del cierre, el fondo será liquidado y las posiciones que permanezcan abiertas pasarán al proceso destinado a convertirlas en efectivo para los inversores correspondientes.

Bitwise tomará el 21 de octubre como referencia para determinar el valor liquidativo neto, conocido como NAV, aplicable a las participaciones que continúen vigentes después de la última rueda.

La distribución de ese importe está prevista para el 22 de octubre y la compañía señaló que los accionistas no deberán realizar ninguna acción específica durante el procedimiento anunciado.

¿Por qué Bitwise decidió cerrar BWOW?

Bitwise explicó que la liquidación responde a una revisión de su oferta, orientada a adecuar el catálogo de productos a las necesidades cambiantes que identifica entre los inversores.

La gestora no presentó el cierre como una evaluación negativa sobre el futuro tecnológico de Dogecoin, sino como una medida vinculada con la optimización de su gama de instrumentos.

BWOW había llegado al mercado en septiembre de 2025, cuando los productos spot asociados con criptomonedas ampliaban las alternativas disponibles para obtener exposición mediante mercados tradicionales.

Sin embargo, la continuidad de un ETF depende de una actividad suficiente después del lanzamiento, porque mantenerlo operativo exige recursos financieros y administrativos por parte de la gestora.

El caso muestra cómo el entusiasmo concentrado alrededor de un debut puede no alcanzar para justificar la permanencia de un instrumento cuando la demanda posterior pierde intensidad.

El ETF de Dogecoin perdió volumen tras su lanzamiento: qué pasó

Durante su primera semana, BWOW alcanzó aproximadamente u$s3 millones de volumen diario, reflejando el interés que consiguió generar entre los operadores desde su debut.

Ese nivel de negociación no volvió a aparecer de manera consistente durante los meses posteriores, estableciendo una brecha clara entre el impacto inicial y la actividad posterior.

El comportamiento resulta relevante porque permite diferenciar la atención provocada por el lanzamiento de un ETF de la capacidad efectiva para mantener una corriente estable de operaciones.

En BWOW, el desafío terminó siendo convertir aquel movimiento temprano en una demanda persistente, especialmente mientras los inversores disponían de otras alternativas para obtener exposición a diferentes activos.

¿Cómo rindieron los ETF de Dogecoin frente a otras altcoins?

El desempeño de BWOW forma parte de un panorama más amplio, porque los fondos vinculados con Dogecoin tampoco alcanzaron la tracción que el mercado esperaba inicialmente.

Durante el último mes contemplado en los datos de referencia, esos productos registraron aproximadamente u$s318.000 de entradas netas, después de pequeñas salidas observadas durante julio.

En términos acumulados, los ETF de Dogecoin reunieron cerca de u$s300 millones de volumen, cifra correspondiente al conjunto de fondos y no al producto de Bitwise, para dimensionar correctamente aquella cifra.

Los vehículos relacionados con Hyperliquid alcanzaron aproximadamente u$s2.100 millones, los de Zcash cerca de u$s1.500 millones y los vinculados con Chainlink alrededor de u$s680 millones.

La comparación permite observar que el reconocimiento de una criptomoneda no asegura una demanda equivalente para un producto financiero regulado que replique exposición al activo.

¿Qué significa el cierre de BWOW para Dogecoin?

El cierre de BWOW también coincide con una pérdida de posiciones de Dogecoin dentro del grupo de las principales criptomonedas por capitalización durante el último año.

Al momento de la publicación, DOGE cotizaba alrededor de u$s0,084 y registraba una capitalización aproximada de u$s13.000 millones, mientras permanecía fuera del top 10.

Activos como HYPE y ZEC ganaron relevancia relativa, mostrando cómo la atención puede desplazarse rápidamente hacia nuevas criptomonedas, narrativas y oportunidades dentro de un mercado cambiante.

Dogecoin conserva un enorme reconocimiento, pero esa condición no garantiza que los inversores canalicen suficiente actividad hacia un ETF específico cuando existen cada vez más alternativas disponibles.

Para las gestoras, esta rotación aumenta la importancia de evaluar no solamente el impacto inicial de sus productos, sino también su capacidad para conservar interés después del lanzamiento.

¿Cómo pasó Dogecoin de meme a activo financiero?

La trayectoria de Dogecoin añade una particularidad al episodio, porque una criptomoneda nacida inspirada en un meme terminó convirtiéndose en uno de los activos más reconocidos del mercado.

El CEO de Bitwise, Hunter Horsley, había destacado anteriormente la naturaleza singular de DOGE frente a proyectos enfocados principalmente en infraestructura financiera, contratos inteligentes u otras aplicaciones.

Su incorporación a productos cotizados representó una transformación significativa, al llevar un activo surgido como una broma de internet hacia instrumentos negociados dentro de mercados financieros tradicionales.

Pero la institucionalización no elimina las condiciones económicas necesarias para sostener un ETF, entre ellas una base suficiente de inversores dispuestos a negociar sus participaciones regularmente.

El cierre de BWOW deja así una señal para todo el segmento de altcoins: el reconocimiento puede impulsar un debut, pero solamente una demanda persistente permite sostener el producto en el tiempo.