Ripple lanzó Delta One para inversores institucionales y busca competir con los grandes bancos de Wall Street, aunque el nuevo negocio no requiere XRP

La estrategia busca posicionar a Ripple como un proveedor integral de infraestructura financiera, aunque el token XRP quedó fuera del producto.

El nuevo negocio utiliza contratos TRS para replicar el rendimiento de activos, compitiendo en servicios financieros con bancos como JPMorgan.

Ripple Prime lanzó servicios de Delta One para inversores institucionales, permitiendo exposición a acciones y activos digitales sin compra directa.

Ripple Prime, la rama broker de la exchange, lanzó un negocio de Delta One orientado a inversores institucionales, con productos que permiten obtener exposición a acciones estadounidenses, índices bursátiles y activos digitales sin necesidad de adquirir directamente los activos subyacentes.

La empresa marcó así un cambio relevante en la estrategia de Ripple, ya que la compañía busca posicionarse ahora como una empresa vinculada al ecosistema cripto y también como un proveedor de infraestructura y servicios financieros para grandes inversores.

Los productos Delta One buscarán replicar de manera prácticamente directa la evolución de un activo.

Una de las herramientas utilizadas para hacerlo son los Total Return Swaps (TRS), contratos mediante los cuales un inversor puede recibir el rendimiento económico de una acción, índice o activo digital sin tener que comprarlo directamente.

Un fondo de inversión puede obtener, de esta forma, exposición al movimiento de determinado activo y gestionar esa posición a través de un único intermediario.

Este segmento representa un negocio de gran importancia dentro de los mercados financieros institucionales y durante décadas estuvo fuertemente asociado a los grandes bancos de inversión.

Por qué Ripple Prime apunta a los grandes inversores

Según informó la compañía, el nuevo servicio está dirigido principalmente a fondos de cobertura y administradores de activos.

La propuesta permite operar con diferentes clases de activos desde una única contraparte y combinar posiciones para gestionar los requerimientos de margen.

La oferta abarca:

acciones

divisas

bonos

derivados

y activos digitales, con una estructura diseñada para operar las 24 horas

Noel Kimmel, presidente de Ripple Prime, destacó que los clientes podrán acceder a servicios de prime brokerage, compensación y financiación a través de una única contraparte, por lo que la estrategia colocó a la exchange en un terreno mucho más cercano al de las grandes instituciones financieras tradicionales.

Cómo es la competencia con Goldman Sachs y JPMorgan

Por otro lado, los bancos de inversión de Wall Street llevan décadas desarrollando productos derivados y soluciones de cobertura para clientes institucionales.

JPMorgan, por ejemplo, ofrece herramientas vinculadas a Delta One y estructuras de swaps sobre distintos activos.

Con su nueva división, Ripple intenta competir en ese mismo espacio, aunque con una propuesta centrada en la integración entre mercados tradicionales y activos digitales.

La compañía sostiene que su modelo puede ofrecer una estructura más integrada, en la que los clientes puedan administrar diferentes tipos de activos y posiciones desde una misma plataforma.

El desafío, sin embargo, será competir con instituciones que poseen décadas de experiencia, grandes balances y relaciones consolidadas con los principales fondos de inversión del mundo.

Por qué XRP quedó fuera del nuevo producto

Uno de los aspectos más llamativos del anuncio es que XRP no aparece como un requisito para utilizar el servicio, y esto resulta particularmente relevante porque Ripple mantiene una estrecha relación histórica con el token.

Buena parte de la expectativa del mercado suele concentrarse en la posibilidad de que las nuevas iniciativas institucionales de la compañía impulsen la utilización de la altcoin.

En este caso, la operación funciona sobre el balance de Ripple Prime y los productos pueden estar vinculados a acciones, índices y diferentes activos digitales.

Por lo tanto, el lanzamiento no implica que cada operación de Delta One genere necesariamente una demanda directa de XRP.

El lanzamiento puede interpretarse como parte de una transformación más amplia de Ripple, donde la compañía busca ampliar su presencia en el sistema financiero institucional mediante servicios de custodia, pagos, financiación, trading y prime brokerage, además de su actividad vinculada al ecosistema blockchain.

En ese contexto, Delta One representa una pieza más dentro de una estrategia que apunta a convertir a Ripple en un proveedor integral de infraestructura financiera.