La divergencia se traduce en que los fondos institucionales están acumulando posiciones en medio de la corrección y apuestan a un repunte futuro

Los activos bajo gestión de los ETF de XRP crecieron a u$s1.440 millones, superando salidas de Bitcoin y Ethereum ETF.

Los ETF de XRP captaron u$s110 millones en su mejor semana de 2026, acumulando u$s1.660 millones en entradas históricas.

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de XRP registraron su mejor semana de 2026 al captar más de u$s110 millones en entradas netas.

De esta manera, acumula casi un mes sin salidas de capital y consolida un récord histórico de u$s1.660 millones desde su lanzamiento.

Los ETF de XRP tuvieron su mejor semana del año con u$s110 millones

Durante la semana terminada el 28 de agosto de 2026, los ETF spot de XRP recibieron u$s110,49 millones, más del doble de su mejor marca anual previa, registrada en mayo con u$s60,5 millones.

El volumen de negociación también se disparó hasta u$s363 millones, convirtiéndose en la semana más activa desde el lanzamiento de estos productos.

Lo llamativo es que el ingreso de capital se produjo mientras el precio del token retrocedía desde la resistencia de u$s1,70 hasta ubicarse en torno a u$s1,38, con una caída semanal de 7,8%.

La divergencia se traduce en que los fondos institucionales están acumulando posiciones en medio de la corrección y apuestan a un repunte futuro más allá de la volatilidad inmediata.

Los ETF de XRP rompen su propio récord con u$s1.660 millones acumulados

El ETF de Bitwise lideró las entradas con u$s59,95 millones, seguido por el fondo de Franklin Templeton, que sumó u$s28,7 millones.

En conjunto, los activos bajo gestión de los ETF de XRP crecieron de u$s933 millones a u$s1.440 millones en apenas una semana, reflejando la magnitud del ingreso de capital fresco.

Mientras que los XRP captaban nuevos recursos, los ETF de Bitcoin registraron salidas por u$s201,8 millones y los de Ethereum por u$s102,1 millones.

El ETF de XRP de Bitwise superó u$s500 millones en nueve meses

Entre las gestoras con mayor posesión de capital en XRP se encuentra la propia Bitwise. Su fondo cotizado de XRP superó los u$s500 millones en activos bajo gestión apenas nueve meses después de su lanzamiento en la Bolsa de Nueva York.

El producto se consolidó así como uno de los productos de inversión en altcoins más exitosos del mercado estadounidense

El ETF comenzó a cotizar el 20 de noviembre de 2025 y alcanzó los u$s500 millones de activos bajo gestión (AUM) el 31 de agosto de 2026.

Este ritmo lo ubica entre los lanzamientos más veloces del segmento de altcoins, ya que muchos ETF temáticos tardan varios años en reunir montos similares.

El producto está estructurado para ofrecer exposición directa y proporcional al XRP que mantiene en custodia, con un ratio de gastos competitivo del 0,34%.

Incluso, el ETF llegó a custodiar aproximadamente 364,8 millones de XRP, con volúmenes de negociación que superaron los u$s80 millones diarios en agosto, un récord desde su creación.