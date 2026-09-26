Tether busca llevar USDT nuevamente a Bitcoin con RGB, una infraestructura que apunta a pagos rápidos, privados y con costos previsibles

Morgan Stanley explora la adopción de USDT sobre Bitcoin, potenciando su uso para transferencias y micropagos.

Utexo, con inversión de Tether y Franklin Templeton, desarrolla esta infraestructura de liquidación para dólares digitales.

Tether busca reposicionar USDT sobre Bitcoin con una infraestructura que combina privacidad, rapidez y liquidaciones previsibles, mientras crece el interés institucional por esta alternativa financiera para pagos internacionales.

El 24 de septiembre de 2026, Viktor Ihnatiuk, cofundador de Utexo, reveló conversaciones con ejecutivos de Morgan Stanley en Washington para explorar la adopción de USDT sobre Bitcoin en Europa y otros mercados.

Paolo Ardoino, CEO de Tether, reaccionó a esa publicación con una frase que resume el nuevo rumbo de la compañía: "USDT está volviendo a casa".

¿Cómo funcionará USDT sobre Bitcoin?

La propuesta utilizaría RGB, un protocolo que permite incorporar activos mediante contratos inteligentes validados fuera de la cadena principal, con objetivos centrados en privacidad, escalabilidad, mayor eficiencia operativa y procesamiento seguro.

Tether trabaja desde 2025 en esta modalidad de USDT nativa de Bitcoin, diseñada para habilitar pagos sin depender de otra red y recuperar una relación directa con la infraestructura de Bitcoin.

La apuesta tecnológica tiene un antecedente importante, porque USDT nació en 2014 sobre Omni, protocolo construido sobre Bitcoin, aunque Tether dejó de emitir mediante esa vía durante 2023.

Para entonces, la mayor parte de la oferta ya estaba distribuida en Ethereum y Tron, mientras la nueva arquitectura busca aprovechar Bitcoin como soporte de liquidaciones para dólares digitales y pagos internacionales.

¿Qué hace Utexo y cuánto invirtió Tether?

Utexo desarrolla herramientas para liquidar USDT sobre Bitcoin y su red de micropagos, utilizando RGB como protocolo para gestionar los activos dentro de esa infraestructura financiera.

En marzo de 2026, Tether co-lideró con Big Brain Holdings y Portal Ventures una ronda de u$s7,5 millones para Utexo, que también incorporó a Franklin Templeton y otros inversionistas.

La infraestructura apunta a transferencias con costos previsibles y liquidaciones inferiores a un segundo, mientras los datos operativos permanecen fuera de la cadena pública y se anclan a la seguridad de Bitcoin.

Además, durante agosto Utexo sumó su módulo RGB y la red de micropagos a las herramientas de desarrollo de wallets de Tether, ampliando las posibilidades de integración tecnológica.

¿Qué papel tendrá Morgan Stanley en la adopción de USDT?

El interés institucional apareció en conversaciones que Viktor Ihnatiuk reportó con ejecutivos de Morgan Stanley en Washington, orientadas a explorar la adopción de USDT sobre Bitcoin en Europa y otros mercados.

Sin embargo, esas conversaciones todavía no constituyen una alianza comercial confirmada, y Morgan Stanley tampoco anunció un producto de liquidación con USDT ni una adopción formal de esta infraestructura.

El desafío inmediato será integrar la tecnología con wallets, plataformas de intercambio y otros operadores, condición necesaria para convertir la infraestructura desarrollada en utilización efectiva dentro de distintos mercados.

Una adopción efectiva también determinará si USDT consigue ampliar su presencia sobre Bitcoin y competir por parte de la actividad de liquidación en dólares digitales.

Si consigue esas integraciones, Bitcoin podría captar parte de la actividad de liquidación en dólares digitales que hoy se concentra en otras redes, más allá de su función tradicional como infraestructura para bitcoin.