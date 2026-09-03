La demanda sostiene que Tether bloqueó 10 wallets de Ethereum por US$42,4 millones tras un pedido judicial informal. Los detalles

El caso abre un debate clave sobre los límites de emisores de stablecoins para congelar activos digitales sin respaldo legal.

Nutthawat Rukthammachalern y Natthawat Kasamvilas reclaman que Tether bloqueó fondos por pedido informal de HSI.

Dos empresarios demandaron a Tether en EE. UU. por el congelamiento de u$s42.4 millones en USDT sin orden judicial.

Dos empresarios tailandeses demandaron a Tether en los Estados Unidos por el congelamiento de u$s42,4 millones en USDT que estaban depositados en 10 wallets de Ethereum.

La presentación fue realizada el 31 de agosto ante el Distrito Sur de Nueva York y sostiene que la compañía bloqueó los fondos casi cuatro meses antes de recibir una orden judicial de incautación.

Los demandantes, Nutthawat Rukthammachalern y Natthawat Kasamvilas, indicaron que Tether incluyó sus direcciones en una lista negra el 30 de octubre de 2025, luego de un pedido informal de un agente de Homeland Security Investigations (HSI).

Según la denuncia, la compañía no les informó en ese momento cuál era la base legal para inmovilizar los tokens.

El caso pone el foco en una de las características centrales de las stablecoins donde la capacidad de sus emisores de congelar determinados tokens cuando reciben pedidos de organismos de seguridad o detectan operaciones vinculadas con actividades ilícitas.

Según la demanda, las 10 wallets contenían 42.417.785,62 USDT cuando fueron bloqueadas por Tether. Dos días después del congelamiento, los empresarios se comunicaron con la compañía para reclamar por la medida.

Dos empresarios demandaron a Tether en EE. UU. por el congelamiento de u$s42.4 millones en USDT sin orden judicial.

Por qué ocurrió el congelamiento de los USDT

La respuesta de Tether fue derivarlos a un agente especial de HSI. Los demandantes sostuvieron que en ese momento no recibieron una orden judicial ni otra explicación legal que justificara el bloqueo.

La situación cambió meses después cuando un magistrado del Distrito Este de Carolina del Norte emitió una orden de incautación que instruyó a Tether a quemar los tokens congelados y reemitirlos en una wallet controlada por el Gobierno.

Cinco días más tarde, fiscales de ese distrito anunciaron la incautación de u$s61 millones en USDT vinculados a una presunta estafa de inversiones románticas.

Los demandantes presentaron cinco reclamos contra Tether, entre ellos por conversión, daño a bienes y enriquecimiento injusto.

Su argumento central es que adquirieron los USDT en el mercado secundario, nunca tuvieron una cuenta directamente con Tether y tampoco aceptaron sus términos de servicio.

En la presentación judicial, sostienen que una solicitud informal de un agente de la ley no constituye un proceso legal suficiente para justificar el congelamiento de sus activos.

Tether ya enfrentó otros conflictos judiciales

La nueva demanda se suma a otros conflictos legales que Tether enfrentó en Estados Unidos. Uno de los principales comenzó en 2019, cuando inversores demandaron a la compañía y a Bitfinex por manipulación del mercado mediante el uso de USDT. El caso continúa en los tribunales de Nueva York.

Además, en 2021 la fiscal general de Nueva York llegó a un acuerdo con Tether y Bitfinex tras una investigación sobre la gestión de fondos y las declaraciones realizadas sobre las reservas de USDT.

Las compañías acordaron pagar u$s18.5 millones y entregar información financiera, aunque no admitieron haber cometido irregularidades.

Por ahora, Tether no respondió públicamente a la demanda y ningún juez resolvió el fondo del conflicto. La firma aún deberá presentar su respuesta ante la Justicia, mientras que también está pendiente una decisión en Carolina del Norte sobre el pedido de devolución presentado por los demandantes el 31 de julio.

El caso podría abrir un debate más amplio sobre los límites que tienen los emisores de stablecoins para congelar activos digitales.

La cuestión central será determinar si una compañía como Tether puede inmovilizar tokens adquiridos en el mercado abierto a partir de un pedido informal de las autoridades o si necesita una orden judicial u otra base legal específica.