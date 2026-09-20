Las billeteras de USDT en Ethereum caen con fuerza, pero las comisiones bajan y cambian el escenario para operar en la red principal

La baja del 86,8% en comisiones de Ethereum, de $0,72 a $0,095, mejora operaciones DeFi y apoya la escalabilidad.

Según Santiment, la caída de 251.350 billeteras de USDT es la mayor contracción desde el colapso de FTX en 2022.

Ethereum atraviesa un escenario de señales contrapuestas, con menos billeteras que conservan USDT y una baja pronunciada de los costos para operar dentro de su red principal actualmente disponible.

Según Santiment, el USDT basado en Ethereum perdió 251.350 billeteras con saldo durante 11 días, su mayor contracción de corto plazo desde diciembre de 2022, tras el colapso de FTX.

¿Por qué disminuyeron las billeteras de USDT en Ethereum?

El descenso de 251.350 billeteras constituye un dato significativo, aunque no permite concluir que una suma equivalente de fondos haya salido del mercado de criptomonedas durante este período reciente también.

Además, las direcciones no representan necesariamente inversores individuales, ya que una persona puede administrar varias billeteras y los exchanges junto con custodios pueden concentrar recursos pertenecientes a numerosos usuarios.

Entre los factores que podrían explicar el movimiento aparecen la agrupación de saldos pequeños, el envío de USDT hacia plataformas centralizadas y los cambios de liquidez entre distintas redes blockchain disponibles.

Otra posibilidad es que algunos participantes hayan optado por stablecoins diferentes, buscando otras condiciones, funcionalidades o costos para administrar sus fondos fuera del ecosistema principal de Ethereum.

Las redes Layer-2 ofrecen además una explicación posible, porque el traslado de actividad hacia estas soluciones puede hacer que Ethereum registre menos direcciones activas sin que necesariamente exista una salida generalizada de activos digitales.

Aun así, la velocidad y magnitud del descenso muestran cambios en la distribución de las posiciones en stablecoins, aunque será necesario observar si la liquidez total permanece sólida posteriormente también.

¿Cuánto bajaron las comisiones de Ethereum?

En paralelo, las comisiones promedio de Ethereum siguieron una trayectoria opuesta, al caer desde 0,72 dólares el 21 de abril hasta apenas 0,095 dólares, según el último informe de Santiment.

La reducción alcanza un 86,8% y mejora la economía de operaciones como swaps, administración de liquidez, actividades DeFi y otras transacciones cuyo atractivo disminuye cuando aumenta el costo del gas.

Este escenario está vinculado con la estrategia de escalabilidad de Ethereum, que busca ampliar la capacidad disponible para rollups y reducir progresivamente el precio de la actividad on-chain global.

La actualización Dencun introdujo blobs para los rollups, mientras Pectra incrementó esa capacidad, reforzando una arquitectura donde una parte creciente de la actividad puede procesarse mediante soluciones de segunda capa.

Posteriormente, la actualización Fusaka incorporó PeerDAS y permitió aumentar la escalabilidad general, mientras el límite de gas de la red principal alcanzó los 60 millones, ampliando el margen operativo disponible actualmente.

Con costos menores y menos billeteras de USDT, Ethereum presenta señales que deberán analizarse conjuntamente para determinar si existe una redistribución de liquidez en lugar de una salida general inmediata.