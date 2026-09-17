El mecanismo tendrá una vigencia de 5 años y estará sujeto a límites de volumen, controles de acceso y condiciones destinadas a preservar a los accionistas

La iniciativa integra el Project Crypto de la SEC para evaluar la tecnología blockchain ante la falta de avances legislativos del Congreso.

Las plataformas autorizadas por la SEC deben usar contratos inteligentes públicos y asegurar que los tokens den derecho a voto y dividendos.

La SEC aprobó una exención de cinco años que permite negociar acciones tokenizadas en plataformas autorizadas de Estados Unidos.

La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) dio un nuevo paso hacia la incorporación de la tecnología blockchain a los mercados de capitales al aprobar una exención regulatoria que permitirá a determinadas plataformas facilitar la negociación de acciones estadounidenses tokenizadas.

La denominada "Innovation Exemption" entra en vigor de inmediato y establece un régimen temporal de cinco años para los llamados Tokenized Securities Venues (TSV).

Las plataformas podrán utilizar sistemas de creación automatizada de mercado –conocidos como AMM– y fondos de liquidez para facilitar operaciones con representaciones tokenizadas de acciones del National Market System (NMS).

La SEC aclaró que no se trata de una autorización general para cualquier plataforma o activo tokenizado, sino que la exención es condicional y limitada y busca permitir que el regulador observe el funcionamiento de este tipo de mercados antes de definir reglas permanentes.

"Mientras es temporal, la exención permitirá a los TSV negociar acciones tokenizadas en un entorno autorizado mientras la Comisión considera medidas adicionales", destacó Paul Atkins, presidente de la SEC.

Y añadió: "El regulador buscará utilizar la experiencia obtenida durante este período para avanzar hacia una regulación de largo plazo".

Cómo será la nueva historia entre la SEC y las acciones tokenizadas

La tokenización consiste, en términos generales, en representar digitalmente un valor financiero mediante un token registrado en una red blockchain.

En el caso contemplado por la nueva exención, el token debe mantener una relación con una acción tradicional y respetar los derechos asociados a esa participación.

La SEC estableció que las acciones tokenizadas negociadas bajo este régimen deben otorgar a sus tenedores los mismos derechos y privilegios que las acciones tradicionales de la misma clase, y entre ellos se encuentran el derecho a recibir dividendos y a ejercer derechos de voto.

La orden también excluye los modelos puramente sintéticos, ya que según Atkins, los TSV podrán negociar acciones tokenizadas por el emisor o en su nombre, así como determinados tokens emitidos por terceros no afiliados al emisor, siempre que cumplan las condiciones establecidas y reproduzcan los derechos de la acción subyacente.

Otro requisito relevante es que los contratos inteligentes utilizados por estas plataformas deberán ser auditables y públicos, además de estar desplegados en una cadena de bloques pública y permissionless.

De esta forma, los TSV también deberán publicar información sobre sus operaciones y actividades de negociación.

Cuáles son los otros diferenciales de la tokenización

Uno de los principales atractivos de la tokenización es la posibilidad de conectar los mercados financieros tradicionales con infraestructuras blockchain y ampliar los períodos durante los cuales pueden realizarse operaciones.

Sin embargo, la nueva exención no equivale por sí misma a garantizar un mercado de acciones abierto y líquido las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El funcionamiento concreto dependerá de las plataformas autorizadas, de los proveedores de liquidez y de la disponibilidad de compradores y vendedores.

Por otra parte, la SEC estableció también límites sobre la cantidad de acciones que pueden negociarse bajo el régimen y sobre el volumen de operaciones.

Y además, también determinó que un TSV debe detener la negociación de una acción tokenizada cuando se detenga la negociación de la acción subyacente en su mercado principal de cotización.

La intención es reducir los riesgos asociados con mercados de menor profundidad, ya que en períodos de baja liquidez, operaciones relativamente pequeñas pueden provocar movimientos de precios más pronunciados y aumentar la volatilidad.

La SEC convierte la tokenización en un experimento regulado

El comisionado Mark Uyeda destacó que la SEC también exigirá la publicación periódica de información sobre precios, tamaño y momento de las operaciones, direcciones de los fondos de liquidez, volumen diario y otros datos destinados a facilitar la supervisión del mercado.

La decisión forma parte de Project Crypto, iniciativa de la SEC destinada a adaptar el marco de los mercados estadounidenses al funcionamiento de activos y operaciones basados en blockchain.

Atkins subrayó que la Comisión quiere permitir que el mercado evolucione mientras el regulador recopa información y advirtió que no pretende asumir que la tecnología utilizada actualmente será necesariamente el estándar definitivo.

La exención llega además pocos días después de que el Congreso no logró avanzar con la CLARITY Act. mientras que Atkins vinculó explícitamente ambas cuestiones y señaló que, ante la falta de avances legislativos, la SEC está utilizando las facultades que ya posee para avanzar con medidas dentro de su autoridad.

La orden tendrá una vigencia de cinco años desde su publicación y la SEC abrió un proceso para recibir comentarios sobre su funcionamiento y posibles modificaciones.

El objetivo declarado es que ese período sirva como una etapa de prueba, y la información obtenida permitirá evaluar cuestiones todavía abiertas, como la custodia de las acciones subyacentes.