La red procesó u$s2.1 billones en USDT durante el trimestre, mientras el valor bloqueado en DeFi y el volumen de trading continuaron en descenso.

El token TRX amplía su acceso institucional, pero su precio se mantiene estable pese al crecimiento en comisiones y la dualidad de la red TRON.

Pese al crecimiento de transferencias y comisiones (+15,9%), el TVL DeFi de TRON cayó 1,9% y el trading descentralizado lleva 4 trimestres en baja.

TRON procesó u$s2.1 billones en USDT durante el Q2, consolidándose como líder en stablecoins con u$s87.900 millones de oferta, superando a Ethereum.

La red de blockchain descentralizada TRON procesó transferencias de USDT por u$s2,1 billones durante el segundo trimestre, aunque su ecosistema DeFi mostró señales de desaceleración.

El TVL (Total Value Blocked o Valor Total Bloqueado) cayó 1,9% y el volumen de trading en exchanges descentralizados registró su cuarto descenso trimestral consecutivo. La oferta de USDT en TRON alcanzó los u$s87.900 millones al cierre de junio, por encima de los u$s78.700 millones de Ethereum.

En total, las stablecoins de la red llegaron a un máximo histórico de u$s89.200 millones, con Tether representó 98,5%, según un informe de Messari.

La actividad de la red también creció durante el período. El volumen diario promedio de transferencias aumentó 4,3%, hasta u$s22.800 millones, mientras que las transacciones diarias promediaron 11.8 millones y las direcciones activas llegaron a 3.6 millones.

Sin embargo, el crecimiento de los pagos no se trasladó al ecosistema DeFi. El valor total bloqueado cayó 1,9%, hasta u$s4.400 millones, mientras que JustLend, el principal protocolo de la red, perdió 10,5% y quedó en u$s2.900 millones.

El trading descentralizado también continuó en retroceso. El volumen diario promedio de los exchanges descentralizados cayó 21,7%, hasta u$s49.3 millones, cifra que representa el cuarto trimestre consecutivo de descensos. Messari atribuyó esta tendencia a una desaceleración general del trading spot on-chain.

Por qué las comisiones vuelven a crecer

En contraste con la caída de la actividad DeFi, las comisiones de TRON aumentaron 15,9%, hasta u$s699.4 millones: se trató del primer crecimiento trimestral desde agosto de 2025.

La oferta circulante de TRX, el token nativo de la red, también continuó aumentando, con unas 87 millones de unidades adicionales durante el trimestre.

En tanto, el TRX depositado en staking cayó 0,9%, hasta 45.700 millones de tokens, equivalente a 48,2% de la oferta.

El acceso institucional al token también se amplió durante los últimos meses, con la recuperación del trading spot en Binance.US, la incorporación de TRX a una plataforma regulada de Bitnomial y nuevos servicios de staking institucional.

A pesar de estos avances, el precio de TRX no mostró un crecimiento equivalente. El token cerró junio cerca de u$s0.32 y actualmente se ubica alrededor de u$s0.336, aproximadamente 23% por debajo de su máximo histórico.

Los datos muestran así un comportamiento dividido para TRON: mientras la red continúa consolidándose como una de las principales infraestructuras para mover USDT, la actividad de trading y el valor bloqueado en DeFi todavía enfrentan una tendencia descendente.

Cómo invertir en la criptomoneda de TRON desde la Argentina

Los usuarios argentinos que estén interesados en comprar TRX pueden hacerlo a través de exchanges que tengan habilitado el token.

El proceso habitual consiste en abrir y verificar una cuenta, depositar pesos o una criptomoneda compatible y luego utilizar la opción de compra o conversión para adquirir TRX.

Algunas plataformas permiten realizar swaps directamente entre criptomonedas, por ejemplo, Lemon explica que sus usuarios pueden intercambiar activos sin pasar previamente por pesos.

Otra alternativa es utilizar exchanges internacionales con acceso desde Argentina. Binance ofrece la compra y venta de TRX y permite mantener los tokens en la cuenta o transferirlos a una billetera externa.

Antes de invertir, es importante verificar que TRX esté disponible en la plataforma elegida, comparar cotizaciones y comisiones y revisar la red utilizada para los depósitos y retiros.

Como toda criptomoneda, su precio puede presentar fuertes variaciones, por lo que la compra implica riesgo de pérdida de capital.