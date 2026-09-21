La nueva versión del software de Bitcoin ya tiene su primer candidato de lanzamiento y suma cambios para nodos, carteras y seguridad

El lanzamiento del 10/10 depende de pruebas de la comunidad; no modifica reglas de consenso ni requiere soft fork.

Mejora rendimiento de nodos con validación paralela y actualiza comandos de carteras a PSBT versión 2.

Bitcoin Core 32 entró en fase final de pruebas para su lanzamiento previsto en octubre.

Bitcoin Core 32 entró en la etapa final de pruebas antes de su lanzamiento previsto para octubre. El primer candidato de la nueva versión, v32.0rc1, fue publicado para que desarrolladores y operadores de nodos puedan detectar posibles errores.

La versión estable está prevista para el 10 de octubre, aunque la fecha puede cambiar si durante las pruebas aparecen problemas que requieran nuevos ajustes.

Bitcoin Core es el software que utilizan los operadores de nodos para validar transacciones y bloques de la red Bitcoin. La nueva versión suma mejoras de rendimiento, cambios para las carteras y correcciones de seguridad.

Uno de los principales cambios permitirá que los nodos realicen determinadas lecturas de su base de datos en paralelo durante la validación de bloques. Esto puede reducir el tiempo necesario para algunas tareas.

La mejora no acelera la generación de bitcoins. Los bloques seguirán produciéndose cada diez minutos, en promedio, ya que el cambio afecta al funcionamiento de los nodos y no a las reglas de la red.

Bitcoin Core 32 tampoco modifica las reglas de consenso de Bitcoin ni requiere un nuevo soft fork. Los operadores podrán decidir cuándo instalar la actualización en sus equipos.

Bitcoin prepara una nueva actualización de su software con Core 32

Cambios para las carteras

La actualización también cambiará el funcionamiento predeterminado de cuatro comandos de cartera, que comenzarán a utilizar PSBT versión 2 para crear transacciones parcialmente firmadas.

Este formato es utilizado especialmente por carteras de hardware y sistemas en los que una transacción debe pasar por distintos dispositivos antes de ser firmada. La versión anterior seguirá disponible cuando sea necesaria.

Para los usuarios comunes, el cambio no modifica sus saldos ni sus claves privadas. El impacto será mayor para desarrolladores y servicios que utilizan estas funciones de Bitcoin Core.

La nueva versión también incorpora correcciones de seguridad, entre ellas una relacionada con el consumo de memoria de determinadas conexiones HTTP no autenticadas.

Ahora, la comunidad deberá probar el candidato de lanzamiento en diferentes equipos y configuraciones. Si no aparecen errores importantes, Bitcoin Core 32 podría llegar el 10 de octubre.

La actualización se suma a un mayor interés por financiar la seguridad del código de Bitcoin. En julio, varias compañías del sector anunciaron compromisos por u$s15 millones durante tres años para apoyar este tipo de trabajos.

Por ahora, el foco está puesto en las pruebas. El lanzamiento definitivo dependerá de los resultados que obtengan los desarrolladores y operadores durante las próximas semanas.