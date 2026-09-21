La operación, revelada en documentos regulatorios, consolida a la emisora de USDT como uno de los principales prestamistas de lingotes físicos

Tether diversifica su rol más allá de stablecoins con 148 toneladas de oro, ofreciendo crédito a tasas más competitivas.

La operación, revelada ante la SEC, es un arrendamiento de lingotes físicos; Tether posee ya el 13% de Gold.com.

Tether financió con u$s1.400M en oro al mayorista Gold.com, consolidándose como prestamista clave de metales preciosos.

Tether, emisor de la stablecoin USDT, se convirtió en un actor inesperado dentro del mercado global de metales preciosos al financiar u$s1.400 millones en oro a modo de préstamo para el mayorista estadounidense Gold.com.

La operación, revelada en documentos regulatorios ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), consolida a la emisora de USDT como uno de los principales prestamistas de lingotes físicos, en un negocio históricamente dominado por bancos especializados.

Tether apuesta al oro físico con préstamo de u$s1.400 millones

El acuerdo se instrumentó bajo un esquema de arrendamiento financiero de lingotes físicos, algo que implica que Gold.com utiliza el metal en sus operaciones habituales y luego lo devuelve a Tether.

A fines de junio, el compromiso representaba la mayor parte de los u$s1.688 millones en anticipos por arriendo de oro registrados por el distribuidor estadounidense.

La alianza se fortaleció en febrero, cuando Tether desembolsó u$s150 millones para adquirir 3,37 millones de acciones de Gold.com, equivalente a una participación de 13%.

Tether posee, entre otros activos, 148 toneladas de oro almacenadas en bóvedas suizas, algo que la ubica entre los 30 mayores tenedores privados del mundo.

Tether se convirtió en un jugador clave del mercado del oro con un préstamo por u$s1.400 millones

La compañía acumula reservas valoradas en más de u$s20.000 millones, que ahora utiliza como palanca para financiar operaciones de mercado.

Esta estrategia le permite diversificar su exposición más allá de las stablecoins y consolidar un rol híbrido: emisora de activos digitales y prestamista de metales preciosos.

Además, la estructura crediticia ofrece tasas más competitivas que las líneas tradicionales: una facilidad de u$s100 millones pactada en febrero aplicó una tasa anual de 1,75%, inferior al costo de crédito bancario.

El CEO de Tether lanzó una filosa ironía contra un directivo de JPMorgan

El CEO de Tether, Paolo Ardoino, respondió con ironía a las declaraciones de Doug Petno –copresidente de JPMorgan– quien había indicado que las instituciones financieras "no quieren monedas estables".

Ardoino defendió la posición de Tether al destacar que USDT ya mueve un volumen que supera ampliamente las proyecciones del propio banco, con una capitalización cercana a los u$s183.000 millones.

Durante la Conferencia Global de Servicios Financieros de Barclays en Nueva York, Petno sostuvo que el interés institucional en blockchain y stablecoins es aún incipiente, limitado por problemas de interoperabilidad, regulación y normas de identificación de clientes.

El CEO de Tether, Paolo Ardoino, negó un rumor clave sobre el futuro de su compañía

Incluso confirmó que JPMorgan podría lanzar rápidamente una stablecoin, pero que no ve un verdadero interés institucional más allá del trading de criptomonedas.

El banco, que gestiona la división de pagos Kinexys y trabaja en plataformas de depósitos tokenizados, proyecta que el mercado de stablecoins alcanzará entre u$s500.000 y u$s750.000 millones, muy por debajo de los u$s2 billones que estiman otros analistas.

Ardoino replicó con una metáfora: "No existe demanda de importar hielo al Ártico", sugiriendo que la evaluación de JPMorgan no refleja la realidad del mercado.

Subrayó que USDT ya tiene una capitalización de u$s183.000 millones, y que todas las stablecoins juntas suman alrededor de u$s311.000 millones, cifras que contradicen la idea de que no hay interés institucional.

Además, recordó que en agosto Tether recibió la primera auditoría favorable de KPMG, un paso clave para ganar credibilidad ante reguladores y grandes inversores.

El ejecutivo también negó rumores sobre la existencia de una blockchain propia de Tether, reafirmando que su foco está en consolidar USDT como la stablecoin más utilizada en el mundo.