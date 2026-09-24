El banco conserva una recomendación de sobreponderar y considera que el negocio de IA todavía no está reflejado plenamente en la cotización de la empresa

Adquisiciones como Cursor y el proyecto Starship son clave para reducir costos y potenciar la capacidad de cómputo orbital.

La tesis del banco valora la integración de SpaceX en lanzamientos, conectividad Starlink e infraestructura de inteligencia artificial.

Morgan Stanley mantiene objetivo de u$s300 para acciones de SpaceX, previendo alza del 96% por su apuesta en IA.

El banco Morgan Stanley considera que el negocio de la inteligencia artificial (IA) aún no refleja plenamente su cotización y, por tal motivo, mantiene su visión favorable sobre SpaceX, la firma aeroespacial fundada por Elon Musk.

En ese contexto, el banco volvió a sostener un precio objetivo de u$s300 para las acciones de SpaceX, en un momento en que el mercado debate si la fuerte apuesta de la compañía por IA puede justificar su elevada valuación.

La actualización llega después de una fuerte volatilidad para SpaceX desde su debut bursátil: la compañía comenzó a cotizar en Nasdaq el 12 de junio a u$s135 por acción, en una oferta pública inicial en la que recaudó u$s85.700 millones tras el ejercicio completo de la opción de sobreasignación.

En su primera jornada, los títulos llegaron a abrir en u$s150 y cerraron cerca de u$s161, llevando la capitalización de mercado por encima de los u$s2 billones.

Desde entonces, la acción atravesó un recorrido mucho más irregular. Después de alcanzar un máximo intradiario de u$s225,64, los papeles llegaron a retroceder hasta la zona de u$s105 durante el período de mayor presión vendedora.

Al cierre del 23 de septiembre, SpaceX cotizaba cerca de u$s152, por lo que el objetivo de u$s300 de Morgan Stanley supone una suba de aproximadamente 96% respecto a ese nivel.

Morgan Stanley anticipa que el precio de las acciones de SpaceX trepará hasta los u$s300

Por qué Morgan Stanley prevé que las acciones de SpaceX alcanzarán los u$s300 por unidad

La tesis del banco no se limita al negocio tradicional de lanzamientos espaciales. Adam Jonas, analista de Morgan Stanley que sigue a la compañía, considera que SpaceX reúne en una misma estructura actividades de lanzamiento, conectividad satelital e infraestructura de inteligencia artificial.

La apuesta consiste en que esa integración permita reducir el costo y el tiempo necesario para desplegar capacidad de cómputo, una ventaja que el banco resume bajo el concepto de aumentar la cantidad de "inteligencia por watt, dólar y segundo".

En total, el capex de la compañía alcanzó u$s18.369 millones entre abril y junio y u$s28.476 millones durante los primeros seis meses de 2026.

Uno de los elementos centrales de esta tesis es Starlink, la división de conectividad satelital de la firma, que se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos y generación de caja de SpaceX, con 12 millones de suscriptores al cierre del segundo trimestre de 2026, el doble que un año antes.

Durante ese período, el negocio de conectividad generó u$s4.291 millones de ingresos y u$s2.597 millones de EBITDA ajustado, mientras que el ingreso promedio por usuario se mantuvo en u$s66 mensuales.

El crecimiento de Starlink también amplió el alcance de SpaceX más allá del mercado residencial. La compañía informó acuerdos con aerolíneas como American Airlines, Southwest, Virgin Atlantic, Iberia y Aer Lingus, además de asociaciones de conectividad móvil con operadores internacionales.

Para Morgan Stanley, Starlink es uno de los negocios clave de SpaceX que impulsaría su acción

En paralelo, Starshield, la red orientada a clientes gubernamentales y de seguridad, recibió contratos estadounidenses por más de u$s6.000 millones.

Morgan Stanley consideró que el mercado todavía asigna un valor relativamente bajo a esta parte del negocio. El banco sostuvo que esa valoración era conservadora frente al potencial de crecimiento de la infraestructura de cómputo y los servicios empresariales.

En una actualización previa, la entidad calculaba que los negocios de Espacio y Conectividad explicaban u$s127 por acción de su valoración, mientras que solamente u$s12 correspondían entonces a las actividades de IA para consumidores y empresas.

Adquisición de Cursor y perspectivas positivas en torno a Starship

La adquisición de Cursor es una pieza importante en esa estrategia. SpaceX completó en agosto la compra de la compañía especializada en programación asistida por IA, una operación valuada en u$s60.000 millones mediante acciones.

Cursor explicó posteriormente que su integración con SpaceX le permitirá acceder a una enorme capacidad de procesamiento y desarrollar modelos más potentes con menores costos de ejecución.

Para Morgan Stanley, Cursor puede convertirse en una fuente relevante de ingresos dentro del negocio de IA. En agosto, el banco estimaba que la plataforma podría alcanzar unos u$s8.000 millones de ingresos recurrentes anuales hacia finales de 2026 y aproximadamente u$s33.000 millones para 2030.

La infraestructura necesaria para sostener ese crecimiento es otro de los pilares de la tesis. SpaceX cerró acuerdos de servicios de nube que representaban u$s14.100 millones de ventas contratadas al cierre del segundo trimestre y está desarrollando una capacidad de cómputo que combina centros terrestres con proyectos de procesamiento orbital.

La compañía también avanza en el desarrollo de sus propios componentes y en una infraestructura energética destinada a reducir los costos asociados al entrenamiento y la ejecución de modelos de IA.

El proyecto Starship es fundamental para esta estrategia porque una reducción drástica en el costo de colocar infraestructura en órbita podría modificar la economía de los centros de datos espaciales.

El próximo vuelo de prueba, previsto para el 22 de septiembre, apunta a ser el primero en el que la etapa superior intente alcanzar una órbita estable alrededor de la Tierra y contempla además el despliegue de nuevos satélites Starlink V3.

Morgan Stanley remarcó que los avances de Starship representan uno de los catalizadores que podrían modificar la percepción del mercado sobre SpaceX. La entidad también identificó como factores relevantes la evolución de los modelos Grok, el crecimiento del uso de Cursor, los precios del cómputo de IA y la posibilidad de desarrollar una infraestructura distribuida que conecte robots y otros dispositivos a través de Starlink.

Al mismo tiempo, el crecimiento está acompañado por un nivel de inversión que introduce riesgos significativos. La división de IA registró una pérdida operativa de u$s1.257 millones en el segundo trimestre pese al crecimiento de sus ingresos, mientras que la compañía continúa destinando decenas de miles de millones de dólares a infraestructura.