BlackRock suma u$s251 millones en Ethereum mediante su ETF y mantiene compras pese a la volatilidad y la falta de rumbo de la criptomoneda

La demanda institucional sostenida de BlackRock consolida su peso en el mercado cripto pese al precio de Ethereum.

El ETF ETHA de BlackRock se destacó al no registrar salidas pese a la corrección de Ethereum, a diferencia de otros fondos.

BlackRock invirtió u$s251.4M en Ethereum a través de su ETF ETHA en 20 sesiones consecutivas.

BlackRock reforzó su apuesta por Ethereum mediante ETHA, su fondo cotizado, en una estrategia que sostiene la demanda institucional mientras la principal criptomoneda continúa sin definir una tendencia clara para los inversores.

El vehículo acumuló aproximadamente u$s251.4 millones en Ethereum durante las últimas 20 sesiones, incluyendo cerca de u$s13.9 millones incorporados solamente durante la última jornada.

¿Por qué BlackRock apuesta por Ethereum mediante sus ETF?

La estrategia de BlackRock adquiere relevancia porque ETHA mantuvo compras consecutivas incluso durante la reciente corrección de Ethereum, cuando el valor del activo mostró volatilidad y señales contradictorias para los inversores.

Durante ese período, el fondo no registró ninguna salida, una particularidad que contrasta con otros grandes ETF de Ethereum, que sí enfrentaron retiros en medio de la presión del mercado.

La continuidad de las entradas indica que los inversores que utilizan ETHA siguieron incrementando su exposición aun sin contar con una señal definida sobre el próximo movimiento del precio de ETH.

Así, la demanda institucional se concentró con mayor fuerza en el producto de BlackRock, mientras el resto de la categoría presentó un desempeño desigual y algunos competidores quedaron expuestos a reembolsos.

El fenómeno también refuerza el peso de BlackRock dentro del universo de productos cotizados vinculados con criptomonedas, donde la gestora continúa captando capital mediante sus vehículos relacionados con Bitcoin y Ethereum.

¿Cuánto Ethereum acumula el ETF ETHA de BlackRock?

El volumen adquirido por ETHA resulta significativo porque la acumulación avanzó sin estar acompañada por una suba equivalente del precio spot de Ethereum, que permaneció contenido durante las últimas semanas.

En ese período, Ethereum se movió lateralmente y exhibió un impulso irregular, creando una brecha entre el comportamiento de los flujos hacia productos institucionales y el rendimiento inmediato de la criptomoneda.

Para BlackRock, las compras recientes representan además una continuidad de la captación de capital que caracteriza a sus productos de Bitcoin y Ethereum, consolidando su presencia dentro del mercado cripto cotizado.

La ausencia de salidas en ETHA durante las 20 sesiones y el ingreso acumulado superior a u$s250 millones dejan al fondo en una posición destacada frente a productos que atravesaron retiros.

¿Qué puede pasar con Ethereum y ETHA?

El próximo desafío consiste en determinar si ETHA podrá prolongar su racha de entradas si los flujos generales de los ETF de Ethereum continúan mostrando debilidad durante las próximas sesiones.

Para quienes siguen la demanda institucional, la combinación entre compras persistentes y un precio contenido plantea una situación poco habitual, porque ambas variables avanzan en direcciones diferentes durante la corrección.

La divergencia podría resolverse mediante una suba de Ethereum que acompañe finalmente la acumulación registrada por BlackRock, aunque también existe la posibilidad de una desaceleración de los flujos hacia ETHA.

Por ahora, BlackRock sostiene esa racha de compras sin registrar una sola salida, mientras Ethereum continúa mostrando dudas sobre su dirección y el mercado evalúa cuánto puede prolongarse esta dinámica.