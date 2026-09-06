Los ETF de Bitcoin recibieron u$s986,9 millones durante la última semana y mantienen una fuerte demanda entre los inversores. Los detalles

Bitcoin cayó hasta menos de u$s79.000, pero los fondos mantuvieron flujos positivos pese al retroceso de la cotización.

IBIT de BlackRock recibió u$s117,4 millones el 4 de septiembre y concentró cerca del 67% de las entradas diarias.

Los ETF de Bitcoin acumulan casi u$s3.800 millones en entradas durante tres semanas consecutivas.

Los ETF de Bitcoin atraviesan una fuerte recuperación de los flujos de capital, con casi u$s3.800 millones en ingresos durante tres semanas consecutivas.

La cifra permite reducir considerablemente el saldo negativo de 2026, aunque todavía permanece un déficit cercano a u$s1.000 millones desde comienzos del año.

¿Cuánto dinero captaron los ETF de Bitcoin en las últimas tres semanas?

La última semana terminó con entradas por u$s986,9 millones, un incremento de casi 7% frente a los u$s924 millones registrados durante la semana anterior.

El resultado completa una secuencia que comenzó con u$s1.920 millones en la primera semana, continuó con aproximadamente u$s924 millones y terminó con u$s986,9 millones.

En conjunto, los ETF de Bitcoin acumularon casi u$s3.800 millones durante las últimas tres semanas, una continuidad que diferencia este movimiento de una jornada excepcional.

Pese a esta recuperación, los fondos todavía acumulan cerca de u$s1.000 millones en salidas durante 2026, aunque el déficit se redujo considerablemente.

Desde su lanzamiento, las entradas netas rondan los u$s55.600 millones, mientras los activos netos mantenidos por los ETF alcanzan actualmente u$s101.300 millones.

¿Qué ETF de Bitcoin concentraron las mayores entradas?

El 4 de septiembre, los ETF de Bitcoin recibieron u$s174,6 millones, una cifra inferior a los u$s730,8 millones captados durante la jornada anterior.

Sin embargo, el resultado permitió encadenar una segunda sesión consecutiva con entradas positivas, prolongando la tendencia favorable observada durante las semanas recientes.

El ETF IBIT de BlackRock recibió u$s117,4 millones, equivalentes a cerca del 67% del total diario, mientras FBTC de Fidelity sumó u$s57,2 millones.

Los demás fondos no registraron entradas ni salidas netas durante aquella sesión, por lo que ambos vehículos concentraron completamente los flujos positivos contabilizados ese viernes.

La concentración también aparece en el acumulado histórico, con IBIT superando los u$s64.000 millones en entradas desde su lanzamiento y Fidelity cerca de u$s10.300 millones.

¿Qué pasó con Bitcoin mientras los ETF recibían capital?

Bitcoin cayó desde aproximadamente u$s81.200 hasta menos de u$s79.000 durante la sesión del viernes, antes de recuperar terreno y ubicarse alrededor de u$s79.700.

Pese a ese retroceso intradiario, la criptomoneda mantuvo una evolución semanal cercana al 2,6%, mientras los ETF continuaron recibiendo capital durante la jornada.

La divergencia puede indicar que algunos inversores aprovecharon la caída para consolidar su exposición, aunque las entradas positivas no garantizan una recuperación inmediata del precio.

La valoración de los activos mantenidos por los fondos también disminuyó, desde u$s103.300 millones hasta u$s101.300 millones entre jueves y viernes.

Esto ocurrió pese a los u$s174,6 millones ingresados, porque el valor de los activos también depende de la cotización de bitcoin y no solamente de nuevas suscripciones.

¿Los inversores están rotando capital hacia Bitcoin?

Mientras los ETF de Bitcoin consolidaron sus entradas, otros productos vinculados al mercado cripto registraron una desaceleración significativa durante la misma semana.

Los ETF de Ethereum recibieron u$s218,4 millones, frente a u$s824,4 millones durante la semana anterior, lo que representa una caída cercana al 74%.

En los productos vinculados a XRP, las entradas descendieron desde u$s110,5 millones hasta u$s19 millones, equivalente a una reducción cercana al 83%.

Aun así, ambas categorías conservan saldos positivos desde enero, con aproximadamente u$s863 millones para Ethereum y u$s515 millones para XRP.

El comportamiento sugiere una rotación de capital hacia Bitcoin, aunque será necesario observar nuevos períodos de entradas para determinar si esta preferencia logra consolidarse.

Para confirmar una tendencia duradera, los ETF de Bitcoin deberán sostener los flujos positivos y eliminar el déficit cercano a u$s1.000 millones acumulado durante 2026.