La caída muestra una tendencia de acumulación, impulsada por el staking y la entrada de capital institucional a través de los ETF en Estados Unidos

La reducción de liquidez de ETH aumenta la sensibilidad del mercado, anticipando posibles cambios de tendencia y mayor impacto en el precio.

El 35,9% de ETH está en staking y los ETF de Ethereum en EE.UU. suman u$s2.345M en entradas, impulsando la salida.

La oferta de Ethereum en exchanges bajó a mínimos históricos (14,8-15,5M ETH), evidenciando fuerte acumulación de ETH.

Ethereum, uno de los principales ecosistemas cripto del sector, redujo su oferta circulante en exchanges a mínimos históricos, con apenas entre 14,8 y 15,5 millones de ETH disponibles para la venta inmediata.

La caída muestra una tendencia de acumulación, impulsada por el staking y la entrada de capital institucional a través de los fondos cotizados en bolsa (ETF) al contado en los Estados Unidos.

¿Por qué hay menos ETH disponible en las exchanges?

Las reservas de Ethereum en las exchanges se desplomaron desde los 25,2 millones de ETH en mayo de 2023 a 15,5 millones en septiembre de 2026, cifra que representa una reducción de 38%, según datos de Glassnode.

Solo en Binance, la mayor exchange de la industria, las reservas rondan los 3,74 millones de ETH, el nivel más bajo en tres meses.

Este descenso significa que cada vez menos monedas están "a un clic" de venderse. Los inversores prefieren retirar sus activos hacia carteras privadas o bloquearlos en staking, algo que reduce la liquidez inmediata y fortalece la tesis de escasez.

De hecho, actualmente, el 35,9% de la oferta circulante de ETH se encuentra bloqueada en staking, algo que limita aún más la cantidad disponible en las exchanges.

Ethereum llegó a su nivel más bajo en exchanges en más de tres años (Imagen creada con IA)

Al mismo tiempo, los ETF de Ethereum al contado en los Estados Unidos registraron entradas netas por u$s2.345 millones desde julio, y alcanzaron activos bajo gestión de u$s15.570 millones. Este flujo institucional añade presión compradora.

El indicador MVRV (Market Value to Realized Value) de Ethereum entró en territorio positivo por primera vez desde noviembre, situándose en 1,05 frente a una media móvil de 0,88.

Históricamente, este cruce suele anticipar cambios de tendencia duraderos. El precio de ETH se mantiene en torno a u$s2.465, con una capitalización cercana a los u$s300.800 millones, y con soporte técnico en el nivel de Fibonacci 0,618 (u$s2.438).

La reducción de oferta en las exchanges no garantiza una subida inmediata del precio, pero sí incrementa la sensibilidad del mercado: cada orden de compra tiene mayor impacto cuando la liquidez disponible es menor.

¿Qué otras criptomonedas sufren salidas masivas en plataformas de intercambio?

Además de Ethereum, Bitcoin (BTC) también sufrió la pérdida de liquidez en grandes plataformas, cuyas reservas en plataformas de intercambio cayeron a mínimos de seis años.

Las reservas de BTC en exchanges descendieron a 2,18 millones de BTC el 3 de septiembre de 2026, el nivel más bajo desde 2020.

Este retroceso marca una salida sostenida de monedas hacia billeteras privadas y sistemas de custodia institucional, lo que reduce la liquidez inmediata disponible para negociación.

Este fenómeno amplificaría la reacción del precio ante cualquier cambio brusco en la demanda, ya que cada orden de compra o venta tiene mayor impacto cuando la oferta líquida es menor.

Entre las altcoins, la que más pérdidas reportó es Shiba Inu (SHIB). El ritmo de quema de esta criptodivisa se disparó +441% en septiembre de 2026, con 41,8 millones de SHIB destruidos en solo 24 horas.

En este período, alrededor de 811.000 millones de SHIB salieron de plataformas cripto, con balances netos cayendo de más de 1 billón a 212.300 millones. Se estima que, tras este hecho, la oferta restante de este token se ubica aproximadamente en 585,48 billones de SHIB.