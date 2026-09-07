Stellar superó a Ethereum en deuda soberana tokenizada fuera de EE.UU., un segmento que crece dentro del mercado de activos reales

Stellar se posiciona en el mercado de activos del mundo real (RWA), aunque Ethereum mantiene el liderazgo global.

El valor de los RWA en Stellar creció un 91% trimestral, alcanzando u$s3.000M con productos de Etherfuse y Spiko.

Stellar lidera en deuda soberana tokenizada emitida fuera de EE. UU., superando a Ethereum con u$s490M en este segmento.

La red blockchain Stellar superó a Ethereum en una categoría puntual del mercado de activos del mundo real (RWA): la deuda soberana tokenizada emitida fuera de los Estados Unidos. La red administra cerca de u$s490 millones en estos instrumentos.

Sin embargo, Ethereum aún lidera el mercado de bonos del Tesoro estadounidense tokenizados y también ocupa el primer lugar cuando se considera el valor total de los RWA.

La diferencia está en el tipo de activos que concentra cada red. Stellar ganó terreno en instrumentos de deuda emitidos por países distintos de los Estados Unidos y denominados en monedas diferentes al dólar.

Este segmento incluye bonos y otros instrumentos financieros vinculados a economías como México, Brasil y Corea del Sur, que pueden ser representados y negociados sobre una infraestructura blockchain.

El avance posiciona a Stellar como una de las principales redes utilizadas para llevar activos financieros tradicionales al ecosistema cripto, en un mercado que busca ampliar el acceso y facilitar las operaciones sobre instrumentos regulados.

Stellar crece en RWA y suma nuevos activos financieros

El avance de la deuda soberana tokenizada se produjo junto con un fuerte crecimiento de los activos del mundo real en Stellar. Sin contar las stablecoins, el valor de estos activos pasó de u$s500 millones a comienzos de 2025 a u$s854,6 millones al cierre de ese año.

Ethereum aún lidera el mercado de bonos del Tesoro estadounidense tokenizados

En enero de 2026, la cifra superó los u$s1.000 millones y durante el primer trimestre llegó a u$s1.520 millones, después de registrar un crecimiento trimestral de 91%. La expansión continuó durante los meses siguientes: en abril superó los u$s2.000 millones y en junio cruzó los u$s3.000 millones.

Este avance estuvo acompañado por la incorporación de distintos productos financieros. Entre ellos aparecen los Stablebonds de Etherfuse que ofrecen exposición a CETES mexicanos y bonos del Tesoro brasileños.

Otro producto relevante es el fondo de letras del Tesoro denominado en euros de Spiko, cuyo valor pasó de u$s520 millones a u$s970 millones durante el último año. Una parte importante de ese crecimiento se concentró en Stellar.

Con este crecimiento, Stellar se ubicó entre las principales redes del mercado RWA, junto con Ethereum, BNB Chain y Solana.

Sin embargo, Ethereum mantiene el liderazgo global, mientras Stellar gana terreno en un segmento más específico, es decir, en la tokenización de deuda soberana internacional y otros activos financieros tradicionales.