Los fondos vinculados a Bitcoin, XRP y Ethereum lideraron las entradas netas y consolidaron un repunte institucional tras una primera mitad de año volátil

Hashdex añadió el token HYPE de Hyperliquid a su ETF en Nasdaq, diversificando la oferta y competencia.

El iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock lideró con u$s938 millones en entradas la última semana de agosto.

Los ETF de criptomonedas cerraron agosto de 2026 con entradas netas positivas, impulsados por fondos de BlackRock.

Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de criptomonedas cerraron agosto de 2026 con números favorables, impulsados por el desempeño de los fondos de BlackRock.

Los productos vinculados a Bitcoin, XRP y Ethereum lideraron las entradas netas y consolidaron un repunte institucional tras una primera mitad de año volátil

ETF de Bitcoin, Ethereum y XRP muestran sólidas entradas de capital en agosto

Los datos de CoinShares y SoSoValue muestran que el iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock fue el principal motor de las entradas, con más de u$s280 millones en la última semana de agosto.

El flujo positivo permitió revertir la tendencia de salidas que había dominado gran parte del mes, reforzando la narrativa de que los ETF spot de Bitcoin se convirtieron en el vehículo preferido de los inversores institucionales.

En su conjunto, los ETF de Bitcoin atrajeron u$s216,70 millones en la última sesión del mes y cerraron con entradas mensuales de u$s3.520 millones.

El IBIT de BlackRock fue el gran protagonista, con entradas superiores a u$s938 millones en la última semana de agosto, cifra que eclipsó a competidores como el FBTC de Fidelity (u$s62 millones) y el MSBT de Morgan Stanley (u$s25,3 millones).

Los ETF cripto cerraron agosto con miles de millones en entradas y BlackRock lideró este segmento

El Bitcoin Mini Trust de Grayscale también aportó u$s81,9 millones, pero quedó muy por detrás del volumen captado por BlackRock.

Por su parte, el iShares Ethereum Trust (ETHA) de Ethereum cerró el 31 de agosto con un volumen de más de 30 millones de acciones negociadas. Durante el mes, el ETF mostró una recuperación significativa: pasó de niveles cercanos a u$s14 a superar los u$s18, con picos de hasta u$s19,14 en la última semana.

En tanto, los ETF de XRP vivieron un agosto histórico: El Bitwise XRP ETF cerró el mes en torno a u$s15,53, tras una fuerte volatilidad que lo llevó a tocar máximos de u$s17,10 y mínimos de u$s11,08.

Más allá del precio, lo relevante fue el flujo de capital: los fondos de XRP registraron u$s110,49 millones en entradas netas en la última semana de agosto, el mayor registro semanal de 2026.

En el acumulado mensual, el conjunto de ETF de XRP alcanzó u$s1.660 millones en flujos acumulados y un volumen récord de u$s723 millones.

El repunte de agosto se da en un contexto de expectativas regulatorias más claras en los Estados Unidos y Europa, donde los ETF cripto comienzan a consolidarse como instrumentos legítimos de inversión.

Hashdex suma HYPE a su ETF cripto en Nasdaq

En paralelo, Hashdex anunció la incorporación del token HYPE, nativo de la red Hyperliquid, a su ETF de criptomonedas listado en Nasdaq, con el fin de diversificar su portfolio hacia activos digitales con potencial de alto crecimiento.

La decisión llega en un momento en que los productos vinculados a Hyperliquid ganan protagonismo en Wall Street tras el lanzamiento de ETF similares por parte de Bitwise, 21Shares y Grayscale.

El fondo de Hashdex, que ya incluía Bitcoin, Ethereum y otros tokens de referencia, sumará ahora a HYPE, un activo que en 2025 procesó más de u$s2,9 billones en volumen de derivados on-chain y que ya concentra cerca del 60% del interés abierto global en contratos perpetuos descentralizados.

La inclusión busca capturar parte del dinamismo de la red Hyperliquid, que se consolidó como una de las infraestructuras más robustas del ecosistema DeFi.

La decisión de Hashdex se da en medio de una competencia creciente entre gestores de ETF cripto. Bitwise lanzó en mayo el Bitwise Hyperliquid ETF (BHYP) con staking interno, mientras que 21Shares presentó el THYP, y Grayscale aguarda aprobación de la SEC para su propio producto.