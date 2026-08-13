La propuesta busca transformar al producto en un vehículo capaz de generar ingresos adicionales mediante recompensas de validación en la red

El staking de Ethereum superó los 41,7 millones de ETH (34% del total) en agosto de 2026, pese a la caída del 44% en el precio de ETH ese año.

La medida de Fidelity, alineada con Grayscale y 21Shares, busca destinar hasta el 100% de ETH a staking, tras un cambio fiscal del IRS en 2025.

Fidelity solicitó a la SEC incluir staking en su ETF de Ethereum (FETH), que administra u$s898 millones, para generar ingresos adicionales.

Fidelity, una de las principales gestoras de activos a nivel global, presentó ante la SEC una solicitud para incluir staking en su fondo cotizado en bolsa (ETF) de Ethereum (FETH), un fondo que administra cerca de u$s898 millones y que hasta ahora ofrecía únicamente exposición pasiva al precio del activo.

La propuesta busca transformar al producto en un vehículo capaz de generar ingresos adicionales mediante recompensas de validación en la red.

Fidelity pidió a la SEC incluir staking en su ETF de Ethereum para ofrecer ingresos trimestrales

La presentación realizada el 11 de agosto ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) plantea que el FETH pueda destinar hasta el 100% de sus tenencias de ETH al staking, manteniendo reservas mínimas para cubrir reembolsos y necesidades de liquidez.

Fidelity explicó que las recompensas netas se utilizarán primero para cubrir los costos del fondo y luego se distribuirán como pagos trimestrales en efectivo a los inversores.

El esquema prevé que el fondo retenga el 85% de las recompensas brutas de staking, mientras que el 15% restante se destinará al patrocinador, custodios y operadores de nodos.

Entre los socios técnicos mencionados figuran varias compañías especializadas en infraestructura blockchain, tales como:

Blockdaemon

Figment

Galaxy Digital Trading Cayman

El ETF de Ethereum de Fidelity quiere sumar staking y distribuir ganancias cada tres meses

El accionar de Fidelity se apoya en el nuevo marco fiscal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), que desde noviembre de 2025 permite a los crypto trusts realizar staking sin perder su condición de grantor trust.

Este cambio eliminó uno de los principales obstáculos regulatorios para que los ETF de Ethereum integren recompensas de validación en su estructura.

La decisión coloca a Fidelity en la misma línea que Grayscale y 21Shares, que ya avanzaron con propuestas similares, mientras que BlackRock optó por lanzar un producto independiente de staking.

El precio de Ethereum cae mientras su staking alcanza máximos

El staking de Ethereum alcanzó un récord histórico en agosto de 2026: más de 41,7 millones de ETH están bloqueados en la Beacon Chain, lo que representa alrededor del 34% del suministro total.

Desde la transición a Proof of Stake en septiembre de 2022, Ethereum consolidó un sistema en el que cada validador debe depositar 32 ETH para participar en la validación de transacciones.

Hoy, más de un millón de validadores, desde grandes pools como Lido hasta operadores independientes, mantienen activos sus nodos.

Según datos recientes, el staking superó los 41,7 millones de ETH, equivalente a un tercio del circulante, un salto notable respecto al 30% registrado a comienzos de 2026.

El aumento de participación tiene un efecto directo en los rendimientos: la tasa anual de recompensa, que rondaba el 5% en 2023, cayó a niveles cercanos al 2,6% en agosto de 2026, el más bajo en tres años.

Esto ocurre porque más validadores comparten el mismo pool de emisión, reduciendo el retorno individual. La caída en los rendimientos llevó a que muchos validadores pequeños abandonaran la red en 2025, aunque en los últimos meses se observa una recuperación en el número de participantes.

Mientras la cantidad de ETH en staking creció de manera sostenida, el precio de la criptomoneda cayó un 44% en 2026, desde los u$s3.400 en enero hasta los u$s1.900 en agosto.