El CEO de BlackRock dijo que todo activo financiero puede tokenizarse sobre la blockchain y varios gigantes de Wall Street ya operan con esa tecnología

La tokenización promete ampliar el acceso a mercados, pero el tipo de derechos y protecciones para los inversores varía según el emisor.

Los activos tokenizados ya suman u$s37.700 millones, con Citi proyectando u$s5,5 billones para 2030, y JPMorgan procesa u$s7.000 millones/día.

Larry Fink (BlackRock) impulsa la tokenización de activos en Wall Street, transformando fondos y bonos para eficiencias y accesibilidad.

Larry Fink, CEO de BlackRock y uno de los inversores más influyentes del mundo, anticipó una "nueva generación de los mercados" financieros impulsada por la tokenización de activos sobre blockchain, una tendencia que ya moviliza a los mayores bancos, gestoras y bolsas de Wall Street.

"Cada acción, cada bono, cada fondo, cada activo puede tokenizarse", escribió el multimillonario en su carta anual a los inversores, donde comparó el potencial de esta transformación con el impacto de internet a mediados de los años 90.

La apuesta de Fink no es solo retórica. BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, presentó este mes dos nuevos productos tokenizados vinculados al mercado monetario y su fondo BUIDL, gestionado por la fintech Securitize, ya administra u$s2.700 millones.

A su alrededor, el resto de Wall Street se mueve en la misma dirección: Wells Fargo anunció el 4 de agosto que lanzará depósitos tokenizados para clientes corporativos, JPMorgan procesa más de u$s7.000 millones diarios a través de su red blockchain Kinexys y la DTCC, que custodia más de u$s114 billones en valores, procesó en julio sus primeras operaciones reales con acciones tokenizadas.

Cuánto vale hoy el mercado de activos tokenizados y qué proyectan para 2030

El mercado de activos tokenizados ya tiene números concretos, aunque todavía lejos de las proyecciones más ambiciosas.

Al 6 de agosto, la plataforma RWA.xyz registraba cerca de u$s37.700 millones en activos tokenizados "distribuidos"; es decir, que los inversores pueden guardar en sus propias billeteras y transferir libremente, sin contar las stablecoins.

Los productos del Tesoro estadounidense lideran con u$s16.100 millones, más del 40% del total. Cuatro fondos concentran casi el 60% de esa categoría:

USYC de Circle: u$s3.000 millones

BUIDL de BlackRock: u$s2.700 millones

USDY de Ondo Finance: u$s2.100 millones

iBENJI de Franklin Templeton: u$s1.700 millones

El crédito tokenizado alcanza unos u$s7.100 millones, las materias primas suman u$s4.800 millones y el capital privado reúne cerca de u$s2.300 millones.

Las proyecciones a futuro son ambiciosas. Un informe de Citi publicado en junio, titulado "Tokenization 2030: Wall Street On-Chain", estima que los valores tokenizados podrían alcanzar u$s5,5 billones para 2030, con un rango que va de u$s2,7 billones en el escenario conservador a u$s8,2 billones en el más optimista.

Por qué los bancos apuestan por depósitos tokenizados frente a las stablecoins

Los depósitos tokenizados son la respuesta de la banca tradicional frente al crecimiento explosivo de las stablecoins, un mercado que ya ronda los u$s300.000 millones.

Ambos permiten mover dólares a través de una blockchain, pero con una diferencia clave: un depósito tokenizado de Wells Fargo mantiene la cobertura del seguro federal y las normas bancarias habituales. Una stablecoin como USDC, emitida por Circle, está respaldada por reservas pero no es un depósito asegurado.

GENIUS Act, sancionada en julio de 2025 en Estados Unidos, reforzó esta dinámica: exige que las stablecoins mantengan reservas completas y prohíbe que sus emisores paguen intereses. Los depósitos tokenizados, excluidos de esa definición, pueden ofrecer rendimiento y mantener el dinero dentro del balance del banco.

Wells Fargo arrancará con un corredor dólar-libra esterlina y prevé expandirlo a más monedas durante 2027. Junto con JPMorgan, Bank of America, Citigroup y más de 15 entidades, participa en una red compartida de The Clearing House que busca permitir transferencias de depósitos tokenizados entre bancos, con lanzamiento previsto para el primer semestre de 2027.

Qué riesgos plantea la tokenización para los inversores

La tokenización promete ampliar el acceso a mercados que antes estaban reservados a grandes instituciones: Japón ya permite comprar inversiones inmobiliarias tokenizadas por apenas u$s630 y Hong Kong recaudó u$s1.500 millones en la mayor emisión de bonos digitales registrada hasta la fecha.

Sin embargo, comprar un token vinculado a una acción no siempre equivale a ser dueño de esa acción. Los derechos de voto, el cobro de dividendos y las protecciones legales dependen de las condiciones del emisor, no del activo subyacente.

El caso de Robinhood con tokens etiquetados como OpenAI y SpaceX lo dejó claro: los compradores adquirían exposición económica a través de un vehículo especial, pero no un lugar en el registro de accionistas. OpenAI aclaró rápidamente que no había autorizado ninguna transferencia ni respaldaba la propuesta.

La DTCC prevé lanzar en octubre su servicio completo de acciones tokenizadas, con más de 50 firmas involucradas, incluidas BlackRock, Goldman Sachs y JPMorgan. Nasdaq ya aprobó normas para negociar acciones tokenizadas junto a las convencionales.

La tokenización ya no es un eslogan cripto: es infraestructura financiera en construcción. Pero la verdadera prueba no será cuánto adopte Wall Street las cadenas de bloques, sino si el sistema financiero funciona significativamente mejor con ellas.