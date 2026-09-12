El mercado de las stablecoins creció con fuerza desde 2023 y alcanzó casi u$s300.000 millones, mientras Tether y Circle concentran la oferta

Expertos alertan sobre riesgos sistémicos por la alta concentración y posibles corridas en el mercado de criptomonedas.

Tether (USDT) y Circle (USDC) concentran más del 83% del mercado, impactando la demanda de bonos del Tesoro de EE.UU.

Stablecoins mueven casi $291.000M, generando interés global por su impacto financiero y el rol del dólar digital.

Las stablecoins dejaron de ser instrumentos secundarios del ecosistema cripto y alcanzaron una escala que despierta interés entre gobiernos, bancos centrales e inversores de todo el mundo por sus posibles efectos financieros.

Su crecimiento también profundizó la presencia del dólar en las finanzas digitales y abrió un debate internacional sobre reservas, deuda estadounidense, estabilidad financiera y posibles riesgos sistémicos de alcance global.

¿Cuánto dinero mueve el mercado de stablecoins?

CoinGecko estimó una capitalización cercana a u$s291.000 millones para las stablecoins el 11 de septiembre de 2026, aunque mediciones anteriores habían ubicado el mercado por encima de u$s300.000 millones.

Más allá de las diferencias entre proveedores, el mercado representa un salto significativo frente a los aproximadamente u$s124.000 millones registrados al cierre de 2023, cuando el segmento todavía atravesaba una etapa de expansión acelerada.

USDT, de Tether, concentra cerca del 60% del total, mientras USDC, emitida por Circle, reúne aproximadamente otro 24%, aunque esas proporciones pueden variar según plataforma y momento específico de medición.

En conjunto, ambas monedas explican entre 83% y 85% de las stablecoins circulantes, una concentración elevada que contrasta con la mayor fragmentación observada en otros mercados relevantes y fragmentados de criptoactivos.

¿Por qué el dólar domina las stablecoins?

Estos tokens buscan conservar un valor estable frente a una moneda o activo de referencia, y permiten operar, transferir fondos y mantener liquidez dentro de diferentes plataformas digitales del ecosistema financiero.

Aunque crecieron las alternativas denominadas en euros y otras monedas, todavía representan una fracción marginal frente a las stablecoins vinculadas con el dólar estadounidense dentro del mercado financiero global actual.

La ventaja responde también a los efectos de red, porque usuarios, mercados y plataformas ya utilizan dólares como referencia, mientras cambiar de denominación supone costos y fricciones difíciles de absorber rápidamente.

Así, la demanda de USDT y USDC refuerza su liquidez y aceptación, creando un círculo de adopción que podría consolidar la influencia monetaria estadounidense dentro de la infraestructura financiera digital global.

¿Qué relación tienen las stablecoins con los bonos de EE.UU.?

La GENIUS Act, firmada en Estados Unidos durante julio de 2025, creó un marco federal para stablecoins de pago y estableció nuevas obligaciones regulatorias para los emisores alcanzados por la nueva regulación.

La legislación exige reservas equivalentes al 100% de los tokens emitidos, mediante activos líquidos como dólares estadounidenses o letras del Tesoro de corto plazo, además de mecanismos de divulgación y supervisión.

Por ese mecanismo, una expansión de las stablecoins puede traducirse en mayor demanda de deuda pública, y distintos pronósticos proyectan compras por cientos de miles de millones o incluso billones hacia 2030.

El resultado dependerá de la adopción, las reglas aplicables y la confianza, aunque Washington sostiene que esta demanda estructural podría reducir rendimientos de corto plazo y extender el alcance internacional del dólar.

¿Qué riesgos genera la concentración de las stablecoins?

El posible beneficio para Estados Unidos convive con una vulnerabilidad, porque Tether y Circle concentran gran parte de un mercado cuya capitalización ya alcanza cientos de miles de millones de dólares.

Kenneth Rogoff, economista de Harvard, advirtió sobre riesgos semejantes a los de crisis bancarias históricas, especialmente ante reservas concentradas y posibles corridas, además de señalar riesgos vinculados con financiación ilícita.

Una pérdida de confianza en uno de los grandes emisores podría provocar solicitudes masivas de rescate y ventas rápidas de reservas, trasladando presión hacia mercados tradicionales, aunque se trata de un escenario potencial.

Si estas compañías se convierten en compradores relevantes de deuda pública y actúan con relativa independencia de la Reserva Federal, sus decisiones podrían influir sobre los rendimientos de corto plazo.

¿Seguirá creciendo el mercado de stablecoins?

El avance durante 2026 no fue constante, porque hubo períodos de estancamiento e incluso contracciones leves coincidentes con cambios en los volúmenes de negociación registrados dentro del mercado de criptomonedas.

Esa evolución sugiere una relación entre el uso de stablecoins y la actividad del mercado cripto, aunque las coincidencias observadas no alcanzan para demostrar una relación causal entre ambos fenómenos.

Las mediciones actuales mantienen el mercado cerca de u$s300.000 millones, mientras CoinGecko registró u$s291.000 millones y otros análisis realizados durante 2026 obtuvieron cifras superiores según las metodologías aplicadas en cada relevamiento.

Por eso, las stablecoins ya funcionan como una capa de liquidez con posibles efectos monetarios y financieros, obligando a reguladores e inversores a vigilar reservas, reembolsos y estabilidad de los emisores.

El desafío será determinar hasta qué punto esta expansión puede transformar los mercados tradicionales sin trasladarles vulnerabilidades propias de un sector todavía estrechamente ligado al ecosistema financiero cripto global.