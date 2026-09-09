El dato confirma que el uso de activos digitales para transacciones cotidianas se consolidó como una tendencia global en el sistema financiero

Activos digitales se consolidan en transacciones cotidianas, llevando a Visa a lanzar una plataforma para bancos y fintechs.

Visa impulsa esto desde 2024 con un programa que usa USD Coin (USDC) y se expandió a Bitcoin vía Lightning Network.

Los pagos con criptomonedas vía Visa superaron los u$s20.000 millones anuales en liquidación con stablecoins.

Los pagos con tarjetas Visa vinculadas a criptomonedas se dispararon en el último año y alcanzaron así una tasa anualizada superior a los u$s20.000 millones en volumen de liquidación con stablecoins.

El dato confirma que el uso de activos digitales para transacciones cotidianas dejó de ser un experimento marginal y se consolidó como una tendencia global en el sistema financiero.

Pagos con criptomonedas en tarjetas Visa alcanzan los u$s20.000 millones al año

El crecimiento se explica por la expansión del Programa Global de Liquidación con Stablecoins que Visa impulsa desde 2024.

A través de este programa, la compañía permite que emisores y fintech liquiden operaciones directamente en USD Coin (USDC) y otras stablecoins a través de redes blockchain como:

Ethereum

Solana

Avalanche

Base

Polygon

En 2025, Visa amplió su alcance con acuerdos estratégicos junto a Lightspark Grid y Zerohash, que facilitaron el uso de Bitcoin vía Lightning Network y la interoperabilidad con múltiples plataformas de pagos digitales.

En la Argentina, la alianza con Lemon permitió que usuarios paguen consumos internacionales y suscripciones digitales con USDC, evitando las restricciones horarias de las transferencias tradicionales y reduciendo costos al no estar alcanzados por percepciones impositivas como la RG4815.

Los pagos con criptomonedas en tarjetas Visa superaron los u$s20.000 millones. (Imagen creada con IA)

Este modelo se replicó en otros mercados emergentes, donde las stablecoins se convirtieron en una herramienta clave para remesas y pagos transfronterizos.

El salto en volumen también refleja un cambio cultural: los consumidores comenzaron a utilizar criptomonedas estables como medio de pago cotidiano, más allá de la inversión especulativa.

Según estimaciones de Chainalysis, el volumen de transacciones con stablecoins podría superar al de Visa y Mastercard entre 2031 y 2039, lo que explica la aceleración de la integración de estas monedas digitales en las redes globales de pagos.

La compañía lanzó además la Visa Stablecoin Platform (VSP), que permite a bancos y fintech emitir, transferir y gestionar stablecoins dentro de un entorno regulado.

La herramienta abre la puerta a que instituciones financieras incorporen monedas digitales en sus operaciones de tesorería y liquidez, reforzando la trazabilidad y la seguridad.