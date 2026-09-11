Datos de Token Terminal confirman que los agentes de inteligencia artificial ya usan stablecoins para pagar servicios digitales sin intervención humana

El comercio agéntico, con transacciones promedio de 4 centavos, atrae a bancos argentinos y proyecta mover hasta u$s5.000M para 2030.

El protocolo x402 de Coinbase/Cloudflare permite micropagos de IA, con USDC (99% de ops) dominando en redes Solana y Base.

Agentes de IA efectuaron más de 66,3 millones de pagos con stablecoins en 90 días, consolidando su uso en software autónomo.

Los agentes de inteligencia artificial realizaron más de 66,3 millones de pagos con stablecoins en los últimos 90 días, según datos de Token Terminal, un volumen que confirma la consolidación de los dólares digitales como método de cobro entre programas de software que operan sin intervención humana.

El fenómeno se apoya en el protocolo x402 de pagos con IA, desarrollado por Coinbase junto a Cloudflare, que permite a un agente de IA pagar automáticamente por el acceso a una API, una consulta de datos o capacidad de cómputo, sin tarjetas de crédito ni intermediación bancaria tradicional.

Cuando un servidor recibe una solicitud, responde con el código HTTP 402 Payment Required y el agente liquida el monto exigido en milisegundos, sin suscripciones ni claves de acceso previas.

En más del 99% de esas operaciones la stablecoin elegida es USDC, la moneda emitida por Circle, por su previsibilidad, su liquidez y sus comisiones bajas.

Solana y Base concentran la mayor parte del procesamiento gracias a su velocidad y a sus costos casi nulos, lo que permite que el software autónomo abone fracciones de centavo por cada interacción.

El tamaño real de cada pago revela el negocio de los micropagos

La cifra más elocuente no es la cantidad de operaciones sino su tamaño. En la semana de mayor actividad del año se registraron 8,7 millones de transferencias por un total de unos u$s367.950, lo que arroja un promedio de apenas cuatro centavos de dólar por transacción.

Esa magnitud confirma que esta red no funciona como un canal de e-commerce minorista, sino como una infraestructura pensada para micropagos entre máquinas.

La demanda estructural de USDC crece en paralelo a esos micropagos: la circulación total del activo llegó a los u$s73.300 millones, con un incremento interanual superior al 150% en volumen transaccionado.

Circle informó en su presentación de resultados del segundo trimestre de 2026 que el 99,3% del volumen de pagos entre agentes procesado por x402 se liquidó en su stablecoin, mientras que Base, la red de Coinbase, ya superaba los 119 millones de transacciones x402 acumuladas y Solana rondaba los 35 millones hacia julio.

Bancos y fintechs argentinos ya miran los pagos entre agentes

Argentina no es ajena a esta tendencia y ya despierta el interés de bancos y fintechs argentinos por los pagos entre agentes.

El país se consolidó como un hub relevante para Circle, con USDC captando el 46% del volumen local de stablecoins, un dato que contrasta con el liderazgo histórico de Tether en la región. Ese terreno fértil explica por qué las entidades financieras evalúan sumar este tipo de herramientas a sus propios flujos de cobro y pago.

Del lado de las tarjetas, Visa avanza en una alianza con la surcoreana Dunamu para conectar stablecoins, inteligencia artificial y comercio agéntico, con la mirada puesta en pagos internacionales y remesas.

En paralelo, Coinbase extendió a fintechs del país su infraestructura AiFi, pensada para que los agentes paguen de forma autónoma sobre la red Base, en un contexto donde el dólar digital ya funciona como refugio habitual para el ahorro local.

El comercio agéntico apunta a escalar más allá de los micropagos

El comercio agéntico todavía tiene que dar el salto de los micropagos al consumo masivo. Gigantes tecnológicos e instituciones financieras observan de cerca esta infraestructura: redes como Base ya integraron soluciones para desarrolladores como AWS AgentCore Payments, mientras que entidades tradicionales avanzan con proyectos piloto en los que entidades sintéticas gestionan presupuestos para compras digitales.

Según estimaciones de McKinsey, los agentes de inteligencia artificial podrían mover entre u$s3.000 millones y u$s5.000 millones del comercio global de consumo hacia 2030.

El desafío para la industria cripto ya no pasa por demostrar que los agentes de inteligencia artificial pueden ejecutar transferencias de manera autónoma, algo que quedó comprobado, sino por determinar cuándo esa infraestructura escale desde los micropagos entre máquinas hacia el comercio electrónico de gran escala.