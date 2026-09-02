La banca tradicional acelera su ingreso al mercado cripto con una stablecoin en dólares. El proyecto apunta a pagos internacionales y activos digitales

Este paso responde al cambio de postura de la banca ante riesgo de migración de depósitos (u$s6 billones), pese a la cautela regulatoria.

La stablecoin se usará para pagos transfronterizos y liquidación de activos digitales, planeando futuras versiones en euros y otras divisas G7.

21 bancos globales, como BBVA y Goldman Sachs, crearán una stablecoin en dólares para 2027, ampliando su entrada al mercado cripto.

Un grupo de instituciones financieras internacionales –entre las que aparecen BBVA, Goldman Sachs, Bank of America, Citi, Deutsche Bank y UBS– crearán una nueva compañía para emitir una stablecoin respaldada por el dólar durante el primer semestre de 2027.

El proyecto –que incluye a 21 entidades– representa una ampliación de una iniciativa presentada en octubre de 2025, cuando participaban inicialmente 10 bancos. Ahora, el grupo reúne entidades de:

Norteamérica

Europa

Asia

Medio Oriente

África

La propuesta busca utilizar la stablecoin tanto en mercados mayoristas e institucionales como minoristas. Entre los casos de uso mencionados aparecen los pagos transfronterizos y la liquidación de operaciones con activos digitales.

El objetivo es combinar la infraestructura de distribución de los bancos con controles de cumplimiento normativo, gobierno corporativo y gestión de riesgos propios del sistema financiero tradicional.

Aún se desconoce el nombre de la futura empresa y está previsto que se constituya durante el segundo semestre de 2026, sujeto al cumplimiento de las condiciones necesarias para cerrar el acuerdo.

La primera stablecoin será en dólares y, posteriormente, el grupo planea avanzar con monedas vinculadas a otras divisas del G7, con el euro como prioridad.

La banca tradicional buscan competir en el mercado de las stablecoins

La banca tradicional quiere entrar al negocio cripto

El movimiento refleja el cambio de postura de los grandes bancos frente a las stablecoins.

Después de años de cautela, las entidades tradicionales comenzaron a evaluar estos activos como una herramienta para modernizar los pagos y competir en un mercado que hasta ahora estuvo dominado por empresas nativas del sector cripto.

El proyecto también llega en un contexto regulatorio más favorable en los Estados Unidos. La nueva stablecoin deberá ajustarse al marco establecido por el GENIUS Act, mientras que cualquier expansión hacia Europa deberá contemplar las reglas de MiCA, según corresponda.

El avance de los bancos también responde a una preocupación concreta: que las stablecoins puedan captar una parte de los depósitos que actualmente permanecen dentro del sistema bancario.

Brian Moynihan, CEO de Bank of America, advirtió que entre 30% y 35% de los depósitos comerciales estadounidenses, hasta unos u$s6 billones, podrían migrar hacia stablecoins.

Al mismo tiempo, el avance genera preocupación entre los reguladores. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, advirtió que las stablecoins privadas pueden representar riesgos para la estabilidad financiera y la política monetaria.

Pablo Hernández de Cos, gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), también sostuvo recientemente que los depósitos tokenizados podrían resultar más adecuados que las stablecoins para los pagos cotidianos.