El anuncio marca la entrada de Tether en el mercado de crédito privado, un sector que ya supera los u$s3 billones a nivel global

Tether congeló u$s40 millones en USDT vinculados a la red ilícita Xinbi Guarantee, intensificando sus políticas contra el blanqueo de capitales.

La iniciativa busca captar u$s3.000 millones de capital institucional para financiar a pequeñas empresas y consumidores, reduciendo la brecha de crédito.

Tether lanzó StableFund, un fondo de crédito privado de u$s400 millones junto a Fasanara Capital para expandir el uso de USDT en préstamos globales.

Tether, una de las principales empresas cripto globales, lanzó oficialmente StableFund, un fondo de crédito privado de u$s400 millones en alianza con Fasanara Capital, con el objetivo de expandir el uso de USDT en préstamos corporativos y de consumo.

La iniciativa apunta a captar hasta u$s3.000 millones de capital institucional y posicionar a la stablecoin más utilizada del mundo como infraestructura central en el mercado global de crédito privado.

El anuncio marca la entrada de Tether en el mercado de crédito privado, un sector que ya supera los u$s3 billones a nivel global y que podría alcanzar los u$s5 billones en 2029.

La compañía, emisora de la stablecoin USDT, se asocia con Fasanara Capital, gestora con sede en Londres que administra más de u$s6.000 millones y opera una de las mayores redes de préstamos fintech de Europa.

StableFund se constituye como un vehículo evergreen de crédito privado, con una inversión inicial de u$s400 millones entre ambos socios y la meta de atraer hasta u$s3.000 millones de terceros.

El fondo se enfocará en pequeños negocios y consumidores, sectores que enfrentan una brecha de financiamiento global estimada en u$s5,7 billones.

Tether busca posicionar al USDT en el rubro del crédito privado a nivel mundial

Tether entra al negocio del crédito privado con fondo millonario

Fasanara actuará como gestor de inversiones, desplegando capital a través de su red de más de 140 prestamistas fintech en más de 60 países, en estrategias de crédito respaldadas por activos múltiples.

Tether, por su parte, será copatrocinador y originador, aportando infraestructura de liquidación con USDT, conectividad on/off-ramp y rails de tesorería que permiten mover capital de forma más rápida y eficiente que los sistemas tradicionales.

El diseño del fondo integra directamente USDT en los flujos de préstamos a negocios y consumidores, lo que convierte a la stablecoin en un canal de liquidez transfronterizo.

"USDT fue creado para ser dinero que funcione en todas partes, sin fronteras, las 24 horas del día, sin fricciones", sostuvo Paolo Ardoino, CEO de Tether.

"Estamos transformando la red de originación de Tether en un canal directo para que el capital fluya hacia las empresas y comunidades que más lo necesitan", agregó.

En tanto, Francesco Filia, CEO de Fasanara, destacó que la asociación permite ampliar el alcance crediticio utilizando "la mayor red de stablecoins del mundo", extendiendo el crédito más allá de lo que pueden lograr las estructuras convencionales.

Tether congela casi u$s40 millones en USDT ligados a plataforma ilícita

En paralelo, Tether congeló un total de casi u$s40 millones en USDT vinculados a Xinbi Guarantee, una plataforma china de custodia informal acusada de facilitar operaciones ilícitas.

La medida se ejecutó sobre diez direcciones de la red Tron y forma parte de la política de la compañía de bloquear fondos relacionados con actividades sospechosas, que ya suma más de u$s4.200 millones congelados en 2026.

De acuerdo con la firma de ciberseguridad SlowMist, el bloqueo alcanzó 39.273.713 USDT distribuidos en diez direcciones de Tron, con una de ellas concentrando más de u$s10,7 millones.

La acción fue identificada por la herramienta de análisis on-chain MistTrack, que atribuyó las direcciones a Xinbi Guarantee, un mercado de servicios de garantía que operaba principalmente a través de Telegram.

Xinbi surgió en 2022 como un sistema informal de depósito en garantía, conectando compradores y vendedores mediante criptomonedas, especialmente USDT.

Aunque se presentaba como un intermediario neutral, investigaciones de Chainalysis, TRM Labs y Elliptic la catalogaron como una de las mayores redes de infraestructura financiera ilícita, vinculada a:

Blanqueo de capitales

Documentos falsos

Soporte para estafas digitales

Se estima que procesó entre u$s19.900 millones y u$s24.200 millones en transacciones desde su creación.

El Gobierno del Reino Unido sancionó directamente a Xinbi en marzo de 2026 por sus vínculos con fraudes y violaciones de derechos humanos. Un día después del congelamiento de Tether, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Xinbi en su lista de organizaciones criminales transnacionales.

Tras el bloqueo, Xinbi anunció que dejaría de aceptar depósitos en USDT y migraría a USDD, otra stablecoin emitida en la red Tron.

El movimiento busca mantener su operatividad pese a las sanciones y al congelamiento de fondos, aunque expertos advierten que la migración no resolverá los problemas de trazabilidad ni las acusaciones de facilitar actividades ilícitas.

Al incluir direcciones en la lista negra de su contrato inteligente, la compañía puede impedir transferencias sin necesidad de una orden judicial pública.