Mientras 41 bancos en Estados Unidos buscan crear un dólar digital, las entidades financieras europeas preparan un movimiento similar: la nueva stablecoin Qivalis.

Está nominada en euros y emitida por un consorcio de bancos, buscará darle pelea a los tokens en dólares como USDT y USDC. Tendrá respaldo de la durísima normativa europea sobre reservas.

Qué es la Qivalis, el euro digital privado

Gilberto Santamaría, del Estudio Santamaría, para iProUP, asegura que "Qivalis es un proyecto impulsado por un consorcio de 37 bancos europeos para la emisión de una stablecoin privada denominada en euros. No se trata de un euro digital emitido por el Banco Central Europeo (CBDC) ni de una criptomoneda descentralizada, sino de un instrumento bancario diseñado para operar sobre la red pública de Ethereum".

En tanto, Ana de Iparraguirre, socia de OwnIT Legal, "es el primer gran consorcio bancario europeo que se une para lanzar una stablecoin conjunta y regulada denominada en euros. El proyecto es impulsado por la sociedad Qivalis B.V., la cual tramita su autorización como Entidad de Dinero Electrónico (EMI) ante el Banco Central de los Países Bajos (DNB)".

"Que esté respaldada por bancos no significa que sea una moneda bancaria tradicional, sino que es un token que corre sobre una blockchain ya existente, probada, robusta: Ethereum", indica la contadora pública Aldana Fernández.

Según la experta, "Qivalis no es el euro digital del Banco Central Europeo. Hay que diferenciar una stablecoin privada, emitida por entidades financieras, de un eventual euro digital (CBDC), que sería dinero emitido directamente por el eurosistema, con las grandes amenazas y complicaciones que eso implica".

Las claves de Qivalis, el euro digital creado por 37 bancos

"El euro digital será dinero público (pasivo directo del Banco Central Europeo sin riesgo de crédito), mientras que Qivalis es dinero electrónico privado respaldado por un consorcio de bancos comerciales", precisa De Iparraguirre.

Santamaría añade que "la emisión de un token con estas características plantea el reto metodológico de definir su naturaleza jurídica exacta (dinero electrónico, crédito u objeto multidimensional) antes de establecer las reglas para su tributación, dado que la equivalencia funcional con respecto a otras stablecoins no implica una equivalencia fiscal".

La competencia Europa vs. EEUU en el mundo cripto

Fernández sostiene que "Qivalis viene a competir con USDT, que representa el poder del dólar dentro del mundo cripto. Representa un intento europeo de hacer algo parecido con el euro. Es un giro estratégico para Europa para combatir o evitar que gran parte de la infraestructura monetaria digital del futuro quede vinculada al dólar".

Considera que "sumando Tether, que emite USDT; y Circle, que emite USDC; concentran el 90% del mercado mundial de stablecoins. Por eso Europa está intentando fomentar alternativas denominadas en euros".

"Frente a competidores consolidados en el mercado de stablecoins en dólares (USDT, USDC) o en euros (EURC de Circle), el principal activo diferencial de Qivalis radica en que sus 37 bancos socios pueden convertirse de manera simultánea en canales de distribución, integración, liquidez y adopción institucional", afirma Santamaría.

Según el letrado, "el proyecto traslada la disputa monetaria internacional al terreno de las redes blockchain, permitiendo que la banca europea introduzca el euro digital privado en los contratos inteligentes, billeteras y sistemas de pago globales".

Qué bancos participan de la stablecoin en euros

Nicolás Parreira, asesor financiero y director de Grupo Sigma, subraya que "la incorporación de 37 bancos europeos a una stablecoin respaldada 1:1 marca un cambio importante porque lleva la tokenización del dinero desde el ecosistema cripto hacia el sistema financiero tradicional".

El consorcio nació impulsado inicialmente por un grupo fundador de grandes entidades europeas, como ING, UniCredit, BNP Paribas, CaixaBank, Danske Bank, DekaBank, KBC, Raiffeisen Bank International, SEB, Banca Sella, DZ BANK y BBVA.

Posteriormente, se anunció la incorporación de 25 nuevos miembros para alcanzar un total de 37 instituciones financieras repartidas en 15 países europeos, sumando bancos como ABN AMRO, Rabobank, Bankinter, Banco Sabadell, Abanca, Kutxabank y Cecabank.

"El punto no es generar nueva emisión monetaria, sino permitir que euros existentes circulen con mayor eficiencia para pagos, transferencias y liquidación de activos digitales. Si Europa logra escala y liquidez, puede acelerar significativamente la integración entre el sistema bancario tradicional y la infraestructura blockchain", añade Parreira.

Resguardo de reservas y salvaguarda de fondos

"Los fondos no constituyen un depósito bancario cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos: la seguridad del usuario proviene de los marcos normativos de salvaguarda, segregación de fondos y liquidez de la entidad emisora. Están respaldados por reservas líquidas compuestas por depósitos bancarios, deuda pública y otros activos seguros de corto plazo", advierte De Iparraguirre.

Santamaría precisa las siguientes características sobre el respaldo que tendrá Qivalis:

Patrimonio separado : los fondos recibidos por la emisión de los tokens deben ser objeto de salvaguarda (safeguarding) y no pueden mezclarse bajo ningún concepto con el patrimonio ordinario de la entidad emisora

: los fondos recibidos por la emisión de los tokens deben ser objeto de salvaguarda (safeguarding) y Regla del 30% : para garantizar el respaldo 1:1 y la liquidez necesaria, la normativa europea MiCA y las pautas técnicas de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) exigen que al menos el 30% de los fondos recibidos se mantenga depositado en cuentas separadas dentro de entidades de crédito

: para garantizar el respaldo 1:1 y la liquidez necesaria, la normativa europea MiCA y las pautas técnicas de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) exigen que al menos el dentro de entidades de crédito Inversión del remanente : el 70% restante solo puede invertirse en activos seguros , altamente líquidos y con riesgo mínimo de mercado, crédito y concentración, denominados en euros

: el , altamente líquidos y con riesgo mínimo de mercado, crédito y concentración, denominados en euros Garantía de redención: este esquema busca asegurar que el emisor cuente siempre con la liquidez exigida para atender de forma inmediata los pedidos de conversión de los tokens a euros fiduciarios.

Qué es el Reglamento MiCA para stablecoins en Europa

"El Reglamento MiCA es la regulación de criptomonedas de la Unión Europea y establece reglas especiales para las stablecoins. Si un token quiere mantener el valor de 1 euro, entra en la categoría de Electronic Money Token (EMT). El emisor debe estar autorizado y cumplir requisitos de reservas, protección al usuario, información, entre otros", precisa Fernández.

Según el exxperto, "Europa busca que las stablecoins que circulen en su mercado tengan respaldo y un emisor sujeto a reglas. Tras la implementación de MiCA, varios exchanges europeos fueron restringiendo o dejando de ofrecer USDT a determinados clientes europeos".

Por supuesto, añade, "esto no significa que USDT desaparezca ni que Tether deje de existir. Significa que, para que Tether pueda ofrecer USDT dentro del mercado regulado europeo, tiene que cumplir con reglas europeas".

"A diferencia de la Ley GENIUS de EE.UU., que califica a las stablecoins como activos digitales, la normativa europea reconoce al titular del token EMT un derecho de crédito directo frente al emisor y el derecho a la redención de sus fondos", sostiene Santamaría.

Cuáles son los objetivos de la emisión de Qivalis

"La creación de Qivalis responde a seis objetivos principales de la banca tradicional, junto con la preparación para tecnologías emergentes", enumera De Iparraguirre:

Frenar la dolarización on-chain frente al dominio de stablecoins como USDT y USD Proteger el negocio de pagos evitando que emisores no bancarios dominen la infraestructura digital. Liquidar activos tokenizados directamente on-chain con dinero regulado Capturar el rendimiento de las tasas de interés que generan las reservas de respaldo Aprovechar el efecto de red que una entidad bancaria no podría lograr de forma individual Posicionarse como un estándar de pago para transacciones automatizadas entre agentes de inteligencia artificial

"Esto permite pagos 24/7, transferencias internacionales, liquidación prácticamente instantánea, programabilidad, integración con smart contracts y utilización en mercados de activos tokenizados a través de Qivalis para el consorcio de bancos", concluye Fernández.