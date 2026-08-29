El BIS cuestiona el uso masivo de stablecoins como medio de pago y advierte por sus efectos sobre la estabilidad financiera y la soberanía monetaria

El BIS alertó que una migración hacia stablecoins en dólares podría reducir la eficacia de la política monetaria y debilitar la soberanía monetaria.

Pablo Hernández de Cos advirtió sobre mayores costos bancarios, blanqueo de capitales y dolarización digital fuera de Estados Unidos.

Las stablecoins enfrentan cuestionamientos del BIS por su uso masivo como medio de pago y sus riesgos para la estabilidad financiera.

El director general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), Pablo Hernández de Cos, cuestionó la capacidad de las stablecoins para convertirse en medios de pago masivos, aunque reconoció usos específicos dentro del sistema financiero.

Durante el Simposio de Política Económica de Jackson Hole de la Reserva Federal de Estados Unidos, celebrado en Wyoming, sostuvo que los depósitos tokenizados ofrecen una alternativa más sólida para incorporar esta tecnología.

Según De Cos, ambos instrumentos podrían coexistir, pero con funciones diferentes: los depósitos tokenizados deberían concentrar los pagos cotidianos, mientras las stablecoins quedarían reservadas para operaciones y necesidades financieras más especializadas.

¿Qué son las stablecoins y qué riesgos presentan?

Las stablecoins son criptoactivos diseñados para mantener un valor estable, pero su expansión internacional genera inquietud entre las autoridades por su posible impacto sobre la estabilidad financiera y el blanqueo de capitales.

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, defendió estos activos como una revolución digital que podría fortalecer al dólar como principal moneda de reserva mundial y aumentar la demanda.

Según Bessent, esa demanda adicional podría alcanzar billones de dólares en bonos del Tesoro, aunque De Cos señaló que los beneficios potenciales para Estados Unidos podrían generar consecuencias financieras en otros mercados.

El funcionario del BIS, además candidato a suceder a Christine Lagarde en la presidencia del Banco Central Europeo el próximo año, identificó varios problemas asociados con una expansión significativa de las stablecoins.

De Cos reconoció que estos activos podrían reducir los costos de endeudamiento soberano, pero advirtió que la financiación bancaria podría encarecerse si parte del dinero abandona las entidades prestamistas tradicionales.

En ese escenario, los bancos enfrentarían mayores costos para obtener financiación y podrían trasladarlos a sus clientes, obligando a los prestatarios habituales a afrontar tipos de interés más elevados en adelante.

El funcionario también sostuvo que las stablecoins rompen la "unicidad" del dinero, porque los usuarios no siempre pueden pasar de un producto a otro sin asumir costos vinculados con compra y venta.

¿Por qué las stablecoins generan preocupación internacional?

Según De Cos, las plataformas de stablecoins todavía carecen de interoperabilidad real y plantean desafíos para combatir el blanqueo de capitales, porque los controles resultan difíciles de aplicar consistentemente entre jurisdicciones.

"La creciente adopción de stablecoins vinculadas al dólar también ha suscitado preocupaciones en algunas jurisdicciones sobre la soberanía monetaria y el potencial de dolarización digital", señaló De Cos durante el encuentro.

Una migración masiva de prestatarios fuera de Estados Unidos hacia stablecoins denominadas en dólares podría debilitar la soberanía monetaria y reducir la efectividad de las políticas monetarias nacionales.

Ese desplazamiento también podría estrechar el vínculo entre las condiciones financieras locales y las decisiones de política monetaria adoptadas externamente, aumentando la exposición de otras economías a decisiones estadounidenses.

Frente a esos riesgos, De Cos defendió los depósitos tokenizados como una vía más directa para aprovechar la tokenización, sin alterar los fundamentos esenciales sobre los que funciona el sistema monetario.

"Los depósitos tokenizados ofrecen un camino más directo para aprovechar la tokenización preservando al mismo tiempo los fundamentos del sistema monetario", afirmó De Cos, aunque todavía quedan desafíos regulatorios importantes.