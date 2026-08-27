39 asociaciones bancarias, que representan a 3.283 bancos, buscan ofrecer pagos programables y depósitos digitales sin depender de proveedores externos

El lanzamiento se prevé para 2027 y coincide con la pelea legislativa por el rendimiento de las stablecoins en el Senado de EE.UU.

La coalición representa 3.283 bancos con u$s21,8 billones en activos y está liderada por Kathy Kraninger, de la Asociación de Florida.

39 asociaciones bancarias de EE.UU. crean la Alianza BankChain, una blockchain propia para stablecoins y depósitos tokenizados.

Un grupo de 39 asociaciones bancarias estatales de Estados Unidos confirmó la creación de una blockchain propia, bautizada Alianza BankChain, para ofrecer stablecoins, depósitos tokenizados y liquidaciones automatizadas bajo control directo de la industria financiera, con lanzamiento previsto para 2027.

La coalición, impulsada por la Asociación de Banqueros de Texas, reúne a asociaciones que representan a 3.283 bancos con activos combinados por u$s21,8 billones.

El anuncio se conoció el martes y todavía no incluye la definición de un socio tecnológico que desarrolle la red, aunque la iniciativa ya completó la primera etapa de su proceso de selección.

La presidencia interina quedó en manos de Kathy Kraninger, quien también dirige la Asociación de Banqueros de Florida y fue directora de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos.

"BankChain Alliance está desarrollando una red segura, regulada, construida por la industria y de propiedad industrial que permite a instituciones de todos los tamaños brindar capacidades modernas para que puedan seguir sirviendo a los clientes de manera segura y eficiente en comunidades rurales, urbanas y regionales en todo el país", afirmó.

La apuesta para que los bancos chicos no queden afuera del juego digital

El proyecto apunta especialmente a los bancos regionales y comunitarios que hoy quedan relegados frente a las grandes entidades a la hora de acceder a infraestructura digital.

Corey LeBlanc, cofundador y director de tecnología de Locality Bank, contó a American Banker que buena parte de los bancos más chicos terminan atados a contratos de siete o diez años con proveedores externos porque no logran entrar en la lista de prioridades de las plataformas ya instaladas.

Howard Headlee, presidente de la Asociación de Banqueros de Utah y otro de los líderes del proyecto, explicó que la Alianza BankChain ofrecerá una red de propiedad, diseño y gobierno compartido entre bancos de cualquier tamaño.

La red buscará además interoperar con otras iniciativas similares que ya avanzan en Estados Unidos, como Cari, Hazel y el proyecto que impulsa The Clearing House junto a cuatro gigantes de Wall Street.

Estos cuatro grandes bancos son:

JPMorgan Chase

Bank of America

Citi

Wells Fargo

La pelea por el rendimiento de las stablecoins que empuja el proyecto

El lanzamiento de BankChain coincide con una disputa legislativa que lleva meses en el Congreso estadounidense.

La Ley CLARITY, que define la estructura regulatoria del mercado de activos digitales, incluye restricciones para que los emisores de stablecoins paguen retornos por la simple tenencia del activo, aunque conserva los incentivos ligados al uso efectivo del instrumento.

El debate se da en medio de la advertencia de JPMorgan sobre stablecoins, que había alertado sobre los riesgos de una migración masiva de depósitos hacia estos instrumentos.

El 13 de julio, 78 grupos bancarios enviaron una carta al Senado para pedir que se ajuste esa redacción, con foco en eliminar un inciso que, según los firmantes, podría permitir que ciertos acuerdos con stablecoins funcionen en la práctica como sustitutos de los depósitos tradicionales.

Los senadores retomarán el debate en septiembre, cuando una votación de cierre definirá si el texto actual sobre rendimientos se mantiene. Analistas del sector, como Myra Thomas de Emarketer, sostienen que estas redes bancarias no necesitan fusionarse entre sí, pero sí volverse interoperables para evitar la fragmentación del mercado.

El mismo debate llega a los bancos argentinos

La tensión entre banca tradicional y stablecoins también atraviesa al sistema financiero argentino, aunque con una salida distinta debido a la prohibición que pesa sobre las entidades reguladas.

El Banco Central impide a los bancos privados ofrecer servicios cripto de forma directa desde mayo de 2022, por lo que grupos como BIND y Petersen avanzan en sus propios tokens atados al peso a través de proveedores de servicios de activos virtuales, con foco en tesorerías corporativas y pagos programables para empresas.

La lógica de fondo es la misma que empuja a los bancos estadounidenses a construir su propia infraestructura: evitar que la migración hacia activos digitales se traduzca en salida de depósitos del sistema regulado.

En ambos casos, la banca busca ofrecer las mismas ventajas de programabilidad y liquidación instantánea que ya atraen a usuarios y empresas hacia las stablecoins privadas, pero sin resignar el control sobre esos flujos.

Por ahora, la Alianza BankChain se mantiene en una etapa temprana: tiene una coalición amplia, una fecha objetivo y una lista de capacidades definida, pero todavía no cuenta con socio tecnológico ni con detalles públicos sobre su funcionamiento operativo.