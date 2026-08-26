El gasto registrado de tarjetas cripto alcanzó aproximadamente u$s759 millones, donde USDC conectró un gasto del 84% y USDT un 58%

El avance de stablecoins vinculadas al dólar, apoyado por el BIS, evidencia su consolidación en la infraestructura de pagos.

USDC domina el gasto en tarjetas cripto con 58% frente al 26% de USDT, gracias a su integración con pagos y marco regulatorio MiCA.

Stablecoins se consolidan como medio de pago; gasto en tarjetas cripto alcanzó u$s759M en julio 2026, 2.5x más que en 2025.

Las stablecoins dejaron de ser utilizadas exclusivamente como herramientas para operar dentro del ecosistema cripto y comienzan a ganar terreno como medio de pago.

Los datos más recientes sobre tarjetas de criptomonedas mostraron un crecimiento acelerado de las compras realizadas con activos digitales, con USDC y USDT como protagonistas.

En julio de 2026, el gasto registrado a través de tarjetas cripto alcanzó aproximadamente u$s759 millones, 2,5 veces más que durante el mismo mes del año anterior.

Pero además, en ese período se realizaron cerca de 9 millones de compras, con un valor promedio de unos u$s86 por operación.

Dentro de ese universo, las stablecoins vinculadas al dólar concentraron el 84% del gasto y USDC representó alrededor de 58%, mientras que USDT alcanzó el 26%.

Por qué USDC gana terreno frente a USDT

La diferencia entre ambas stablecoins resultó particularmente significativa, ya que si se toma el volumen registrado en tarjetas, USDC mueve más del doble del dinero que USDT.

El comportamiento también evidenció un cambio respecto de un año atrás porque en julio de 2025, USDC representó aproximadamente el 48% del gasto registrado, mientras que USDT tenía una participación cercana al 7%, y un año después, las participaciones pasaron a 58% y 26%, respectivamente.

La tendencia no se limita a las tarjetas, ya que datos sobre actividad en blockchain muestran que USDC puede transferir mayores cantidades de dinero que USDT aún cuando esta última registra más transacciones.

En julio pasado, USDT alcanzó unos 861,4 millones de transferencias, frente a 656,7 millones de USDC, mientras que el volumen transferido fue estimado en u$s3,6 billones para USDC y u$s1,4 billones para USDT.

Estos números evidenciaron que USDT registra una mayor frecuencia de operaciones, mientras que USDC tiende a concentrar transferencias de mayor valor promedio.

¿Por qué USDC posee ventaja?

La mayor participación de USDC en las tarjetas cripto puede estar relacionada con su creciente integración con empresas de pagos y con el sistema financiero tradicional.

Mientras USDC es emitida por Circle, mientras que USDT es emitida por Tether y ambas buscan mantener una paridad de 1 a 1 con el dólar estadounidense, pero tienen diferencias en materia de regulación, reservas, distribución y adopción institucional.

En Europa, por ejemplo, Circle cuenta con una licencia de dinero electrónico bajo el marco regulatorio MiCA, mientras que USDC también se incorporó a programas de liquidación de redes de pagos, por lo que estos factores pueden favorecer su utilización en operaciones institucionales y de pagos.

Cómo es que el dólar digital gana la batalla

Otro dato relevante es el retroceso de las stablecoins vinculadas al euro dentro del mercado de tarjetas.

Según datos, su participación cayó desde niveles cercanos a 88% a comienzos de 2024 hasta aproximadamente el 2% en julio de 2026.

Este movimiento reforzó una tendencia más amplia sobre el mercado de stablecoins que sigue concentrado alrededor de activos vinculados al dólar estadounidense.

El Banco de Pagos Internacionales (BIS) también señaló en su informe anual de 2026 que el crecimiento de las stablecoins está concentrado principalmente en un grupo reducido de activos vinculados al dólar, mientras que las monedas estables denominadas en otras divisas mantienen una participación mucho menor.

En este contexto, el avance de USDC sobre USDT en el volumen de las tarjetas cripto no es solamente una competencia entre dos tokens.

También es una señal de cómo las criptomonedas están intentando incorporarse a la infraestructura cotidiana de pagos.