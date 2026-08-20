Un informe de NOWPayments muestra que la competencia entre ambas stablecoins se profundiza a medida que más empresas adoptan los pagos con criptomonedas

Las stablecoins se consolidan como infraestructura financiera; en LatAm el volumen superó los u$s324.000M en 2025.

El avance de USDC responde al interés de empresas europeas por su alineación con la regulación MiCA y auditorías de Deloitte.

USDT de Tether mantiene el 66,92% del volumen global de stablecoins, pero USDC de Circle crece 209% en transacciones.

USDT de Tether sigue dominando el mercado de stablecoins con el 66,92% del volumen de transacciones comerciales globales, pese al fuerte avance de USDC de Circle.

Los datos surgen de un informe de la plataforma de pagos NOWPayments que analizó la actividad del primer semestre de 2026 y reveló que, mientras la stablecoin líder perdió terreno en cantidad de operaciones, su competidora creció 209% interanual en transacciones y 101% en volumen.

La dinámica que se repite en el mercado cripto global es clara: Tether conserva la escala, pero Circle gana velocidad. El conteo de transacciones de USDT retrocedió 1,55% interanual en el primer semestre, y su volumen bajó 14,99%.

Aun así, la stablecoin líder representó el 41,32% de las transacciones totales y una porción todavía mayor del dinero movido, lo que indica que sigue siendo el activo preferido para transferencias de alto valor entre empresas.

USDC, en tanto, pasó de representar el 2,88% de las transacciones con stablecoins en 2025 al 4,94% en la primera mitad de 2026. Su participación en volumen saltó del 5,52% al 8,95% en el mismo período.

El avance responde, según el reporte, al interés creciente de compañías que operan en Europa y necesitan una stablecoin alineada con el marco regulatorio MiCA de la Unión Europea.

Por qué las empresas eligen stablecoins para pagos y tesorería

Las stablecoins dejaron de funcionar solo como refugio ante la volatilidad cripto. NOWPayments detalla que las compañías las utilizan para:

Pagar proveedores

Distribuir comisiones a afiliados

Liquidar salarios

Mover capital de trabajo entre cuentas, sin necesidad de convertir cada cobro a moneda fiduciaria

Esa operatoria explica la ventaja sostenida de USDT: su liquidez en múltiples redes blockchain y su aceptación extendida en exchanges y plataformas de pago lo convierten en el activo más práctico para empresas que necesitan mover fondos con frecuencia y en volúmenes elevados.

De hecho, un informe previo de la misma plataforma reveló que el 45% de todas las transacciones cripto procesadas por comercios ya se realizan con stablecoins.

El fenómeno tiene lectura directa para la Argentina. De acuerdo con datos de Chainalysis y del reporte regional de OpenTrade, más del 60% de los flujos cripto en el país están vinculados a stablecoins, y la adopción se concentra en pagos de servicios exportados, cobro de honorarios desde el exterior y protección del capital de trabajo frente a la inflación.

Plataformas como Bitwage registraron en mayo de 2026 su récord de volumen en pagos corporativos internacionales, con cerca del 40% de esos desembolsos destinados a profesionales argentinos.

USDC gana terreno con regulación y transparencia como diferencial

El crecimiento acelerado de USDC no se explica solo por precio o rendimiento, sino por un perfil regulatorio que atrae a empresas e instituciones financieras. Circle publica auditorías mensuales a cargo de Deloitte y opera bajo licencias en Estados Unidos y Europa.

Un informe de la firma Artemis ya había señalado que USDC fue uno de los principales beneficiados por el avance de los marcos regulatorios en 2026 y la integración de stablecoins en el sistema financiero tradicional.

La capitalización de mercado de USDT ronda los u$s189.600 millones, mientras que la de USDC se ubica en torno a u$s77.600 millones, según DeFiLlama a abril de 2026. La diferencia sigue siendo amplia, pero se achicó respecto de un año atrás, cuando Tether superaba a Circle por una proporción todavía mayor.

Un dato que contrasta con el avance comercial de USDC es el desempeño bursátil de Circle: las acciones de la compañía, que cotiza bajo el ticker CRCL, acumulan una baja del 43% en los últimos 12 meses y se negocian a u$s76,53. Tether, por su parte, es una empresa privada y no cotiza en bolsa, lo que impide una comparación directa en el mercado de capitales.

Para los usuarios e inversores argentinos, la competencia entre ambas stablecoins se traduce en más opciones y menores costos a la hora de operar con dólares digitales.

La tendencia de fondo, según analistas del sector, es que las stablecoins se consolidan como infraestructura financiera y no como una alternativa marginal.

El volumen de transacciones con estos activos en América Latina superó los u$s324.000 millones en 2025, con un crecimiento interanual del 89%, y se espera que la cifra siga en alza durante 2026.