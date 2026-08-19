La Comisión Nacional de Valores detalló los alcances de la representación digital de bonos y acciones bajo tecnología blockchain
19.08.2026 • 12:59hs • EDUCACIÓN FINANCIERA
EDUCACIÓN FINANCIERA
Guía oficial de la CNV: qué es la tokenización no nativa de acciones y bonos y cómo se negocia en el sandbox regulatorio
La digitalización del mercado de capitales sumó una guía oficial clave para despejar dudas entre los ahorristas locales. A través del octavo episodio de su ciclo de educación financiera, la Comisión Nacional de Valores (CNV) explicó en detalle qué es la tokenización de valores negociables y cómo opera bajo el marco regulatorio argentino.
El organismo regulador remarcó que, a diferencia de los criptoactivos autónomos como Bitcoin, el esquema implementado en la plaza bursátil argentina adopta una tokenización no nativa.
Bajo este modelo, el instrumento tradicional -como una acción de una empresa o una Obligación Negociable (ON)- permanece bajo su régimen original autorizado por la CNV, mientras que la tecnología blockchain actúa como una representación digital adicional para agilizar su custodia, negociación y transferencia.
¿Cómo funciona la tokenización no nativa y qué diferencias tiene con una criptomoneda?
La tokenización consiste en transformar la representación de un activo financiero o derecho en un formato digital mediante técnicas criptográficas y Tecnologías de Registro Distribuido (TRD o DLT).
La Comisión Nacional de Valores precisó los puntos conceptuales determinantes del régimen local:
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Mismo activo, nuevo formato: No se crean dos activos diferentes ni un token que sustituya al instrumento original. El valor negociable tradicional sigue existiendo y está respaldado con autorización previa o simultánea de la CNV.
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Diferencia con el activo digital puro: Mientras una criptomoneda nativa nace directamente sobre la red blockchain, la tokenización no nativa representa de forma digital un título del mercado formal preexistente.
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Garantías técnicas obligatorias: Las redes utilizadas deben asegurar condiciones estrictas de seguridad, inmutabilidad, trazabilidad, fungibilidad, integridad y verificabilidad de cada operación.
¿Dónde se compran los valores negociables tokenizados y qué derechos otorgan?
Los ahorristas e inversores pueden adquirir estas representaciones digitales a través de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) debidamente inscriptos y autorizados por la CNV.
Al adquirir un valor negociable tokenizado mediante estas plataformas autorizadas, el usuario mantiene y ejerce la totalidad de los derechos económicos y societarios correspondientes al título original (como el cobro de rentas, amortizaciones de capital o dividendos) mediante los procedimientos formales establecidos en la normativa.
Este mecanismo se encuentra implementado dentro de un ámbito de prueba o "sandbox" regulatorio, un entorno controlado que le permite a la autoridad de aplicación evaluar la adopción de nuevas infraestructuras tecnológicas, reducir costos operativos y dinamizar el acceso de los inversores minoristas garantizando la protección del público.
Conviene recordar que los activos tokenizados e instrumentos de renta fija o variable conllevan riesgos de mercado y operativos que cada usuario debe evaluar antes de tomar decisiones financieras. Informarse a través de canales y registros oficiales de la Comisión Nacional de Valores constituye un paso esencial para resguardar el patrimonio.