La Comisión Nacional de Valores detalló los alcances de la representación digital de bonos y acciones bajo tecnología blockchain

CNV publicó una guía oficial sobre la tokenización de valores negociables para inversores en el mercado argentino.

La digitalización del mercado de capitales sumó una guía oficial clave para despejar dudas entre los ahorristas locales. A través del octavo episodio de su ciclo de educación financiera, la Comisión Nacional de Valores (CNV) explicó en detalle qué es la tokenización de valores negociables y cómo opera bajo el marco regulatorio argentino.

El organismo regulador remarcó que, a diferencia de los criptoactivos autónomos como Bitcoin, el esquema implementado en la plaza bursátil argentina adopta una tokenización no nativa.

Bajo este modelo, el instrumento tradicional -como una acción de una empresa o una Obligación Negociable (ON)- permanece bajo su régimen original autorizado por la CNV, mientras que la tecnología blockchain actúa como una representación digital adicional para agilizar su custodia, negociación y transferencia.

¿Cómo funciona la tokenización no nativa y qué diferencias tiene con una criptomoneda?

La tokenización consiste en transformar la representación de un activo financiero o derecho en un formato digital mediante técnicas criptográficas y Tecnologías de Registro Distribuido (TRD o DLT).

La Comisión Nacional de Valores precisó los puntos conceptuales determinantes del régimen local:

Mismo activo, nuevo formato: No se crean dos activos diferentes ni un token que sustituya al instrumento original. El valor negociable tradicional sigue existiendo y está respaldado con autorización previa o simultánea de la CNV.

Diferencia con el activo digital puro: Mientras una criptomoneda nativa nace directamente sobre la red blockchain, la tokenización no nativa representa de forma digital un título del mercado formal preexistente.

Garantías técnicas obligatorias: Las redes utilizadas deben asegurar condiciones estrictas de seguridad, inmutabilidad, trazabilidad, fungibilidad, integridad y verificabilidad de cada operación.

¿Dónde se compran los valores negociables tokenizados y qué derechos otorgan?

Los ahorristas e inversores pueden adquirir estas representaciones digitales a través de los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) debidamente inscriptos y autorizados por la CNV.

Al adquirir un valor negociable tokenizado mediante estas plataformas autorizadas, el usuario mantiene y ejerce la totalidad de los derechos económicos y societarios correspondientes al título original (como el cobro de rentas, amortizaciones de capital o dividendos) mediante los procedimientos formales establecidos en la normativa.

Este mecanismo se encuentra implementado dentro de un ámbito de prueba o "sandbox" regulatorio, un entorno controlado que le permite a la autoridad de aplicación evaluar la adopción de nuevas infraestructuras tecnológicas, reducir costos operativos y dinamizar el acceso de los inversores minoristas garantizando la protección del público.

Conviene recordar que los activos tokenizados e instrumentos de renta fija o variable conllevan riesgos de mercado y operativos que cada usuario debe evaluar antes de tomar decisiones financieras. Informarse a través de canales y registros oficiales de la Comisión Nacional de Valores constituye un paso esencial para resguardar el patrimonio.