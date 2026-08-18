La adopción masiva de USDT y USDC, la preferencia del 75% de los trabajadores remotos y el récord operativo en la región. Qué revelan las cifras

Trabajadores remotos y ahorristas adoptan estos dólares digitales para proteger su poder adquisitivo ante la devaluación y evitar restricciones cambiarias.

Brasil lidera el uso de monedas estables con el 98% del volumen transaccionado, mientras que en Argentina superan el 70% de las compras minoristas locales.

Las stablecoins se consolidaron como el principal vehículo de resguardo y pago en América Latina, representando más del 90% del volumen cripto en 2025.

En un contexto marcado por la búsqueda de estabilidad cambiaria, las denominadas stablecoins o "dólares digitales" se consolidaron en la región como el principal vehículo de resguardo y medio de pago, dejando en el pasado a la narrativa tradicional que asocia a los criptoactivos con la especulación financiera de alto riesgo o con la volatilidad diaria de Bitcoin.

El fenómeno fue analizado por el especialista del sector José Luis Palacio, a partir de recientes informes de mercado sobre transaccionalidad cripto: "La narrativa de 'cripto como inversión especulativa' en América Latina es incorrecta. Los datos dicen otra cosa. Lo que está pasando en la región no es especulación. Es dolarización digital", remarcó.

De acuerdo con los datos relevados por la industria hacia mediados de 2026, las stablecoins representaron más del 90% de todo el volumen de activos digitales transaccionados en América Latina durante 2025.

El caso de Brasil expone una tendencia contundente: las monedas estables explicaron el 98% de un volumen trimestral total de u$s6.900 millones durante el primer trimestre de 2026.

¿Por qué Argentina lidera la dolarización digital a través de USDT y USDC?

En el plano local, la adopción de monedas atadas al valor de la divisa estadounidense responde a necesidades operativas cotidianas de cobertura frente a la depreciación del peso y a las restricciones de acceso al billete físico.

En el mercado argentino, la penetración de estos instrumentos exhibe métricas determinantes:

Volumen de compra minorista: Tokens como USDT (Tether) y USDC representan más del 70% de las adquisiciones totales de criptoactivos en las plataformas de intercambio (exchanges) locales

Cobro de honorarios y empleo remoto: El 75% de los trabajadores que perciben remuneraciones en activos digitales eligen cobrar en stablecoins, priorizando la previsibilidad monetaria para afrontar gastos corrientes

Canalización del ahorro: Millones de ahorristas que enfrentan límites o sobrecostos en el mercado cambiario tradicional utilizan billeteras virtuales cripto como mecanismo de dolarización inmediata sin costo de custodia física

"Millones de personas que no pueden acceder al dólar físico encontraron en las stablecoins una solución práctica a un problema concreto. El caso de uso que escala no es Bitcoin como medio de pago. Son los dólares digitales estables", puntualizó Palacio.

¿Qué factores impulsan la adopción de activos estables en América Latina?

La consolidación de este segmento responde a que las monedas estables resuelven asimetrías de infraestructura financiera que los sistemas bancarios tradicionales no logran cubrir con agilidad en operaciones transfronterizas.

Entre los principales catalizadores del crecimiento figuran:

Transferencias y remesas inmediatas: La liquidación de fondos internacionales mediante redes blockchain permite reducir comisiones bancarias y evitar demoras en el envío de divisas entre países de la región

Integración con medios de pago locales: Las aplicaciones financieras permiten fondear cuentas con moneda local y convertirlas a paridad dólar en segundos , integrando tarjetas prepagas para consumos directos en comercios

Cobertura contra la devaluación: Frente a procesos de alta inflación en economías latinoamericanas, los usuarios utilizan estos activos como unidad de cuenta para resguardar su poder adquisitivo sin recurrir al mercado informal

Conviene recordar que los resultados obtenidos por estos activos en el pasado no garantizan rendimientos futuros y que la tenencia de criptoactivos conlleva riesgos tecnológicos y de contraparte que cada usuario debe ponderar. Toda decisión de ahorro o asignación de capital requiere evaluar el perfil patrimonial personal. Informarse mediante canales transparentes y consultar a profesionales calificados constituye una práctica indispensable antes de operar en el mercado digital.