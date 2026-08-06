Project Agorá permitió mover sumas millonarias entre distintos bancos centrales usando tecnología DLT en operaciones reales en menos de un minuto y medio

28 bancos y centrales completaron pagos transfronterizos tokenizados en 80 segundos con Project Agorá del BIS, superando a SWIFT.

28 entidades financieras y bancos centrales completaron pagos transfronterizos tokenizados con un tiempo promedio de liquidación de apenas 80 segundos.

Así lo confirmó el Banco de Pagos Internacionales en los resultados de la fase de pruebas con valor real de Project Agorá. El hito representa un salto concreto frente al sistema tradicional SWIFT, donde una transferencia internacional puede demorar entre 1 y 5 días hábiles.

Las pruebas movilizaron un total de aproximadamente 800.000 francos suizos, equivalentes a cerca de u$s1 millón, con operaciones individuales de entre 9.000 y 125.000 francos suizos. Los tokens utilizados representaron valor monetario real, respaldado por reservas de bancos centrales y depósitos bancarios comerciales.

Qué bancos participaron de las pruebas de pagos tokenizados

Las pruebas de pagos tokenizados reunieron a 22 instituciones privadas y 5 bancos centrales. Por el lado privado participaron las siguientes entidades:

JPMorgan, Citi, UBS y Deutsche Bank

Standard Chartered, BNY y BNP Paribas

CaixaBank, Lloyds Banking Group

Mizuho, MUFG, NatWest y TD Bank, entre otros

Los bancos centrales involucrados fueron los de Inglaterra, Francia, Japón, Corea del Sur y el Banco Nacional de Suiza.

Las monedas utilizadas incluyeron dólar estadounidense, euro, libra esterlina, yen japonés, franco suizo y won surcoreano.

Según el BIS, "las pruebas demostraron que el prototipo puede soportar con éxito una amplia gama de casos de uso de pagos transfronterizos, incluidos pagos corporativos e interbancarios en una o dos divisas, transacciones de pago contra pago y transferencias bancarias intragrupo".

Cerca de 250 profesionales de los sectores público y privado participaron del ejercicio, que abarcó equipos de pagos, compliance, riesgo y legales.

Cómo funciona el sistema que logró liquidar pagos en 80 segundos

El prototipo que logró liquidar pagos en 80 segundos opera sobre un libro mayor unificado denominado RVT, por sus siglas en inglés de Regulated Verification Token.

A diferencia del esquema tradicional, donde cada banco trabaja sobre su propia base de datos y las transferencias pasan por múltiples intermediarios, esta plataforma permite que todas las partes operen sobre un registro compartido.

El mecanismo central es la llamada liquidación atómica: el intercambio de activos y el pago ocurren de forma simultánea o no ocurren. Si una de las partes no cumple, la transacción se cancela por completo, lo que elimina el riesgo de crédito entre contrapartes.

La infraestructura operativa fue coordinada por SIX, el proveedor suizo de servicios bursátiles e interbancarios, mientras que Kaleido actuó como proveedor tecnológico. Las operaciones se ejecutaron mediante un protocolo guiado en ventanas intradía predefinidas y utilizaron estándares ISO 20022 para la interoperabilidad con los sistemas de liquidación bruta en tiempo real existentes.

Tokenización de pagos: por qué es clave para Argentina y el sistema financiero global

La tokenización de pagos gana impulso acelerado en el sistema financiero global. Apenas semanas antes de estos resultados, SWIFT lanzó su propia red blockchain para depósitos tokenizados, con 17 bancos globales en fase piloto, entre ellos HSBC, BNP Paribas, UBS y Citi. El objetivo es el mismo: pagos disponibles 24/7 sin depender de horarios bancarios ni cadenas de corresponsales.

Para la Argentina, donde las transferencias internacionales enfrentan plazos extensos, costos elevados y múltiples intermediarios, la consolidación de estos sistemas podría traducirse en operaciones más rápidas y baratas.

No obstante, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la expansión de activos tokenizados podría generar nuevos puntos de vulnerabilidad, con riesgos que se trasladan desde los balances bancarios tradicionales hacia las plataformas tecnológicas y los protocolos que administran las operaciones.