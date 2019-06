¿Querés vender en tu tienda online como un profesional?: estas son las claves a tener en cuenta

Son tres consejos sencillos para quienes se dedican al comercio electrónico y quieren aumentar la satisfacción de sus clientes para mejorar sus ventas

Llegar a los clientes es más sencillo que nunca. Con la llegada de internet las marcas tienen cada vez una mayor capacidad de impactar en su clientes, sin embargo, los nuevos hábitos de consumo requieren que estas comunicaciones y contactos con el cliente sean intachables.



Cuando hablamos de mejorar la experiencia del usuario (UX), usualmente nos referimos a cómo mejorar la satisfacción del visitante de nuestra web; sin embargo la web no lo es todo. Es más, actualmente el mobile ocupa un lugar más relevante que el desktop.



Las compañías dejaron de competir respecto a quien ofrece la mejor experiencia en su categoría y han pasado a competir para brindar al consumidor la mejor experiencia digital que haya recibido nunca.



Si las expectativas de los usuarios en cuanto a UX no se cumplen, el precio a pagar podría resultar caro para tu empresa, sobre todo si cambiar de sitio no supone un gran desembolso para el cliente. Una investigación de Google demuestra que, un 52% de los usuarios es menos propenso a involucrarse con una empresa si su página web no se encuentra optimizada para dispositivos móviles. Además, un 61% se iría a otro sitio rápidamente si no puede encontrar lo que está buscando4.

A continuación, diferentes claves a tener en cuenta para mejorar la UX en dispositivos móviles según ecommerce-news.es.

COS: Coherente, ordenado y en sintonía

La apariencia mobile debe transmitir el mismo mensaje y comunicación empresarial que nuestra web; es decir, el cliente debe sentir que está en contacto con la misma empresa cuando nos visita por web y por mobile. En este contexto, cobran vital importancia la tipología de las letras, los colores, el diseño, etc.



Apostemos por un diseño uniforme que apueste por la misma gama de colores que la web. Así mismo deberá cuidar los detalles como colocar las mismas o parecidas letras, colores, y que las imágenes estén estrechamente relacionadas con el contenido, mantendrá a flote la personalidad de tu marca.





Une la simplicidad y la eficacia

El teléfono móvil nos acompaña allá donde vamos y lo común es consultarlo mientras hacemos otra cosa; por ello hay que primar a la simplicidad.



Fuera los botones y las funciones abusivas: no es una buena idea desarrollar un diseño web repleto de funcionalidades. Usamos el teléfono con una mano y cuanto más simple sea, mejor. Sobrecargando la página o App con funcionalidades que no se esperan y saturan el uso no llevan a ningún sitio. Busca la simplicidad y mejorará la eficacia de la misma.





Usabilidad para un mejor manejo

Una web responsive o app fácil y útil de manejar: este es el nuevo mantra. No sólo a nivel de diseño, sino las funcionalidades y accesos que se plantean. Cuando saturamos una página con funcionalidades ocurre algo que todos odiamos: clicar a un botón que está pegado junto a otro, y le damos sin querer al que no queríamos. Hay que evitar esto a conciencia ya que da muy mala imagen empresaria.



Las pop ups, por su parte, son una herramienta muy eficaz de marketing pero nos pueden jugar en contra si dificultan la navegabilidad o tardan mucho en cargarse.