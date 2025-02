A partir de este viernes y tras la comunicación A 8180 del Banco Central, Argentina entra en la era "bimonetaria". Así, los consumidores pueden elegir con qué moneda pagar sus compras.

Cómo son los pagos bimonetarios

Con cuentas bancarias en dólares y tarjetas de débito asociadas, los usuarios pueden realizar pagos directamente en divisa extranjera, sin conversiones a pesos ni impuestos extras.

Los comercios, por su parte, podrán exhibir precios en ambas monedas y decidir si aceptan cobros en divisa extranjera. Para ello, deberán tener una caja de ahorro en dólares en el mismo banco que tienen su cuenta en pesos para recibir directamente los billetes.

La economista Florencia Machado destaca a iProUP las ventajas de esta nueva modalidad de pago: "Además de la libertad de elegir con qué pagar, se eliminan conversiones y costos adicionales". En efecto, no hay operaciones cambiarias en el medio, sino transferencia de fondos en divisa estadounidense desde la cuenta del pagador a la del cobrador.

Machado resalta que el nuevo sistema "facilita las compras en sectores como turismo, inmobiliario y electrodomésticos, y fomenta el uso de tecnologías como códigos QR y pagos con billeteras virtuales, algo largamente adoptado por los consumidores".

Sin embargo, solo serán de la partida las billeteras MODO (mediante función contactless), Apple Pay y Google Pay que tengan enroladas los plásticos de débito, ya que se pagará apoyando el celular sobre la terminal.

Las claves de los pagos bimonetarios

Desde el 1 de abril se habilitarán los códigos QR y el pago en cuotas mediante sistema DEBIN programado. Esta opción es optativa, ya que no habrá intermediarios como los bancos y las tarjetas de crédito para la financiación. El comercio propondrá planes de pago y correrá con el riesgo por falta de fondos en cuentas en dólares de los clientes.

Las billeteras fintech, como Mercado Pago, Personal Pay o Prex no pueden subirse ya que no poseen cuentas virtuales en dólares y sus plásticos son prepagos. En tanto, Ualá tiene licencia bancaria y caja de ahorros en dólares a través de Uilo, pero no tarjeta de débito, por lo que también quedará afuera.

Naranja X es otro caso: tiene licencia de compañía financiera y ofrece cuentas CBU y tarjeta de débito, por lo que sus plásticos pueden usarse para pagos bimonetarios.

Sin embargo, los dos unicornios fintech plantean su propia pelea: si bien no pueden jugar en los pagos en dólares, buscarán ser el lugar donde los usuarios los "guarden".

Mercado Pago también apuesta al bimonetarismo

Si bien quedó afuera de los pagos en dólares, Mercado Pago anunció una cuenta remunerada pero en billetes verdes. La propuesta, que sigue los pasos del exitoso modelo de rendimientos en pesos, permite a los usuarios invertir sus dólares MEP y generar rendimientos diarios gracias al fondo común administrado por Industrial Asset Management y custodiado por el BIND.

"Es una herramienta de inversión de bajo riesgo y 100% digital", señalan desde Mercado Pago, intentando atraer a a usuarios que buscan una alternativa segura y accesible para hacer crecer sus ahorros en dólares.

La tasa de interés anual estimada es de 1,1%. Pueden utilizarla los mayores de 18 años, quienes deben tener habilitada la opción de compra y venta de Dólar MEP. El monto mínimo de inversión es de u$s1 dólar y no posee gastos de mantenimiento.

Pero no es la única fintech que se lanzó a este segmento:

Prex Argentina : en octubre habilitó la cuenta gratuita que genera rendimientos diarios sobre el saldo. Al depositar dólares, los usuarios obtienen una tasa de interés anual del 2%, con acreditación diaria de los intereses generados

: en octubre habilitó la cuenta gratuita que genera rendimientos diarios sobre el saldo. Al depositar dólares, los usuarios obtienen una tasa de interés anual del 2%, con acreditación diaria de los intereses generados IOL: invertironline brinda un rendimiento anual del 2%, superando el 0,75% de los plazos fijos tradicionales. A diferencia de estos últimos, que inmovilizan los fondos por un período determinado, permite la libre disponibilidad del dinero en todo momento

Fondos comunes en dólares

En Argentina, varias billeteras ofrecen fondos comunes de inversión (FCI) en dólares, que permiten invertir en activos denominados en esa divisa y obtener rendimientos. Los retornos pueden variar dependiendo de la plataforma, el tipo de instrumento, y las condiciones del mercado.

Las tasas suelen fluctuar entre el 2% y el 10% anual, dependiendo de si se trata de fondos más conservadores (cartera con bonos y activos de renta fija) o más riesgosos (acciones o instrumentos más volátiles). Algunas de las principales opciones son:

Brubank : sus opciones permiten diversificar a través de fondos de renta fija y variable. Tienen rendimientos aproximados de entre 3% y 6% anuales , dependiendo del tipo de instrumento elegido

: sus opciones permiten diversificar a través de fondos de renta fija y variable. Tienen rendimientos aproximados de entre , dependiendo del tipo de instrumento elegido Ualá : sus FCI suelen generar rendimientos de entre 4% y 6% anual , dependiendo de la estrategia del fondo y de los activos en los que invierte. Tiende a enfocarse en fondos con bonos y activos relativamente seguros

: sus FCI suelen generar rendimientos de entre , dependiendo de la estrategia del fondo y de los activos en los que invierte. Tiende a enfocarse en fondos con bonos y activos relativamente seguros Mercado Pago: también ofrece fondos que invierten en bonos y otros instrumentos internacionales, generando rendimientos de 2% a 5% anual. Trabaja con FCI más conservadores y accesibles, con rentabilidad estable y moderada

también ofrece fondos que invierten en bonos y otros instrumentos internacionales, generando rendimientos de Trabaja con FCI más conservadores y accesibles, con rentabilidad estable y moderada Cocos: sus fondos en dólares ofrecen rendimientos que suelen variar entre 3% y 6% anual, dependiendo del tipo de fondo. Ofrece opciones para inversores conservadores y para aquellos dispuestos a asumir un poco más de riesgo

"Aunque hay otras alternativas que seguramente permitan hacer rendir mejor tus dólares, las cuentas remuneradas son opciones bastante más utilizadas. El usuario con poco o mediano conocimiento prefiere poner su plata y que automáticamente empiece a generar un extra", destaca a iProUP el economista Gerardo Rodríguez.