En el festejo número 16 de la creación de Bitcoin (BTC), la historia de Laszlo Hanyecz, el hombre que pagó 10.000 bitcoins por dos pizzas en mayo de 2010, se mantiene como una de las más fascinantes en el ámbito.

Por aquel entonces, Bitcoin era una criptomoneda experimental con un valor insignificante, menor a u$s0,01 por unidad, y Hanyecz, un entusiasta que minaba bitcoins desde su ordenador, decidió probar su utilidad al ofrecer 10.000 BTC a cambio de dos pizzas grandes valoradas en u$s40.

Un usuario llamado Jeremy Sturdivant, conocido en la plataforma como Jercos, aceptó la oferta y gestionó el pedido, pagando u$s40 a una pizzería cercana.

Esta transacción, que parecía trivial en su momento, se convirtió en una de las compras más caras de la historia, ya que el valor de esos 10.000 BTC supera los u$s1.000 millones en 2025.

De hecho, el 22 de mayo de 2010, día en que Hanyecz recibió las pizzas, se celebra como el 'Día de la Pizza' dentro de la comunidad cripto. Desde entonces, esta fecha simboliza el inicio de la utilización práctica del Bitcoin como medio de intercambio.

Aunque Hanyecz reiteró en entrevistas posteriores que no se arrepiente de haber realizado la transacción, su perfil en X (exTwitter) aún dice "I am poor now" ("Ahora soy pobre"), con un toque de humor.

El 22 de mayo se celebra el Día de la Pizza en la comunidad cripto

A 16 años de la creación Bitcoin: cómo surgió la criptomoneda

Bitcoin fue creado por una persona o grupo de personas bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. La historia comenzó el 1 de noviembre de 2008, cuando el tal Satoshi Nakamoto publicó un documento técnico titulado "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System" en una lista de correo sobre criptografía.

Este documento describía un nuevo sistema de efectivo electrónico que no dependía de terceros de confianza y era completamente peer-to-peer (de persona a persona).

El 3 de enero de 2009, se lanzó el primer software de código abierto para correr nodos de Bitcoin, algo que marcó el inicio de la red Bitcoin y la creación de los primeros bitcoins.

En tanto, el primer bloque de Bitcoin, conocido como el bloque de génesis, fue minado por el propio Satoshi Nakamoto. En los primeros días, Nakamoto llegó a minar aproximadamente un millón de BTC.

Bitcoin nació en un contexto financiero tumultuoso, durante la crisis de las hipotecas subprime, cuando la desconfianza hacia los gobiernos y los bancos estaba en aumento.

La idea de una moneda descentralizada y sin control central atrajo a muchos entusiastas y desarrolladores, quienes comenzaron a adoptar y mejorar la tecnología. Hoy, la criptomoneda se erige como uno de los activos con mejor rendimiento de la historia.