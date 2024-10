BlackRock, el principal administrador de activos globales, está llevando a cabo las gestiones necesarias para que su fondo BUIDL, tokenizado en la red Ethereum, pueda ser utilizado como garantía en intercambios de criptomonedas y bitcoin (BTC).

Según fuentes de Bloomberg, exchanges como Binance, OKX y Deribit podrían beneficiarse de la inclusión de BUIDL.

Estas negociaciones son coordinadas por BlackRock junto a su socio de corretaje, Securitize; si tienen éxito, BUIDL podría emplearse como colateral para transacciones de derivados en bitcoin y otras criptomonedas.

BlackRock busca expandir el uso de BUIDL

Anna Irrera y Olga Kharif, expertas de Bloomberg, afirman que, de aceptarse BUIDL como colateral en plataformas como Deribit y Binance, se podría incrementar significativamente el mercado potencial de BlackRock.

Este token, que se asemeja a una stablecoin, puede ser intercambiado por un valor de un dólar y permite a los poseedores, que deben ser inversionistas acreditados, recibir intereses por mantenerlo en sus wallets.

Si la iniciativa de BlackRock logra avanzar, representaría un reto para Tether y Circle Internet Financial Ltd., cuyas stablecoins, USDT y USDC, son comúnmente usadas como garantía en operaciones con derivados de criptomonedas.

BlackRock, reconocida como la mayor gestora de activos del mundo con más de 9.4 billones de dólares administrados, tiene una influencia notable en los mercados globales.

Fundada en 1988 por Larry Fink, ha diversificado su oferta con fondos de inversión, ETF y soluciones personalizadas para gobiernos e instituciones.

Una de las principales aportaciones de BlackRock al sistema financiero es su plataforma Aladdin, que utiliza análisis avanzados y algoritmos para gestionar riesgos y facilitar decisiones de inversión.

Este sistema es empleado por muchas de las principales instituciones financieras a nivel global, demostrando la capacidad de BlackRock para adaptarse a las fluctuaciones del mercado.

Además, BlackRock ha mostrado un creciente interés en el sector de las criptomonedas, gestionando actualmente ETF de bitcoin y ether, la criptomoneda de la red Ethereum.

BlackRock apuesta por Bitcoin y suma u$s680 millones a su tesorería

BlackRock, el emisor del fondo cotizados (ETF) de IBIT, compró más de u$s680 millones en Bitcoin en los últimos días.

La compra se da en medio de un importante aumento en el precio de IBIT, uno de los ETF cripto más exitosos del mercado. La compañía gestiona sus activos por un valor de u$s7.8 mil millones para clientes en más de 50 países.

La primera compra ocurrió el 15 de octubre, cuando BlackRock adquirió más de u$s194 millones en el activo y, al día siguiente, realizó otra compra por u$s390 millones.

Larry Fink, CEO de BlackRock, calificó a Bitcoin como "oro original". Admitió que su opinión sobre BTC en el pasado "era errónea" e indicó que la criptomoneda es un instrumento financiero legítimo.

Tras el aumento de los fondos en bolsa de BTC al contado, el empresario reconoció que nunca pensó que la moneda alcanzaría una nueva racha alcista de tal magnitud.

"Creo que Bitcoin es legítimo. No digo que no haya usos indebidos como todo lo demás, pero es un instrumento financiero legítimo que permite obtener rendimientos no correlacionados", indicó Fink en CNBC.

El CEO de BlackRock apuesta por BTC

El CEO de BlackRock precisó que los activos digitales se podrán utilizar para proteger a los inversores en países donde las divisas locales están devaluadas. Además, admitió que la inversión en criptomonedas era una alternativa contra el déficit presupuestario de Estados Unidos.

Larry Fink, CEO de BlackRock, apuesta cada vez más por Bitcoin (BTC)

Fink indicó que BTC es un instrumento financiero bueno para todos los usuarios que temen por su situación económica.

El ejecutivo está convencido de que la divisa tiene un lugar en las carteras de inversión y será visto como uno de los activos más importantes en el mundo.

Otros miembros de BlackRock también elogiaron a Bitcoin durante octubre. Por ejemplo, Jay Jacobs, jefe de temáticas y ETF Activos de la empresa, predijo que BTC alcanzará los u$s30 billones en los próximos años.

"Continuaremos siendo pioneros en nuevos productos para hacer que invertir sea más fácil y asequible", resumió Fink.