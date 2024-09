¿Qué es la automatización de procesos? Automatizar es utilizar una tecnología para generar más valor. Esto permite ahorrar tiempo, esfuerzo y dinero. Simplemente permite hacer más con menos.

¿Sabías que la ejecución manual de procesos puede hacer perder hasta un 50% del tiempo de un empleado? Es hora de dejar de lado las tareas repetitivas y manuales para obtener información más precisa, mejorar la calidad de las operaciones y perfeccionar las habilidades.

La transformación digital ofrece una oportunidad única para mejorar la calidad y eficiencia de los procesos.

Las respuestas a los clientes, la facturación del negocio, la gestión de cobranzas y pagos son solo algunos de los procesos que se pueden automatizar.

¿Cómo se puede automatizar procesos en un negocio?

Es asombroso saber la cantidad de tareas aburridas y repetitivas que se pueden automatizar y todavía mucha gente no lo hace.

No importa el tamaño de la empresa, la automatización es útil hasta para un proyecto de tan solo una persona.

Algunas ideas que sirven de ejemplo:

Ventas y Cobranzas

Distintas planillas de Excel que actualizar, saldos que conciliar y diferencias por descifrar. Esta versátil herramienta que es el Excel trae grandes dolores de cabeza y pérdidas de tiempo cuando aumenta la cantidad de información.

Por eso, con un sistema de gestión, se pueden generar presupuestos y facturas electrónicas con solo un clic y enviarlos a los clientes desde la misma plataforma. De forma automática se actualizará la contabilidad, las cuentas corrientes de los clientes y el stock.

Para tiendas online como Mercado Libre o Tienda Nube, también es posible importar todas las operaciones para facturar más fácil y rápido.

Otro plus en esta área es la posibilidad de automatizar reclamos de deuda impaga, configurando que a partir de cierto monto llegue un mail recordatorio a al deudor. Es decir, a través de un aviso de vencimiento.

Ordenar el negocio, organizar cobranzas y pagos es muy sencillo. Y hasta puede ser gratis para quienes están comenzando, ya que muchas propuestas cuentan con planes gratuitos para determinada cantidad de operaciones.

Compras y pagos

La gestión de órdenes de compra, remitos, recepción de facturas y pago a proveedores se puede simplificar con una solución de gestión como Xubio.

Los errores se minimizan al contar con un software que advierte si ya se ingresó un comprobaste con el mismo número.

La conciliación bancaria automática también es posible con las nuevas herramientas. De esta forma, se facilita la precisión del registro y la integridad de las operaciones.

Manteniendo al día los registros de cobros y pagos, se puede realizar un mejor seguimiento de las cuentas corrientes de clientes, proveedores y finanzas. También es posible hacer un seguimiento de los cheques pendientes de cobro y gestionarlos al día.

Proyectos

Otra manera de automatizar procesos es a través de herramientas como Trello, Asana, Slack, Proyect Manager, Bitrix24 son solo algunos de los softwares a los que se puede recurrir.

La gestión de proyectos con ideas claras y organización, provee a la organización de visión, motivación y un propósito.

Por ello, estas herramientas colaborativas son tan relevantes para facilitar el cumplimiento de los objetivos planteados.

Favorecen la comunicación entre todos, la organización de tareas y el control de los resultados obtenidos.

Atención al cliente

La intervención humana puede ser irremplazable en muchas ocasiones. Sin embargo, los chatbots pueden colaborar dando respuesta más rápida a aquellas preguntas predecibles. En el sitio web, Whatsapp o redes sociales son una buena opción para ganar leads o favorecer la experiencia del cliente.

También sería importante incorporar un CRM para optimizar y organizar las relaciones con los clientes de forma más efectiva. Zoho, Microsoft Dynamics, Zendesk, Salesforces son solo algunas de las herramientas que se pueden utilizar.

Marketing y redes sociales

Existen varias plataformas all in one que permiten llevar a cabo el Marketing Automation. Hubspot, ActiveCampaig, Marketo, GetResponse, Insufionsoft son algunas de las más conocidas.

La ventaja de este tipo de herramientas es que permiten centralizar las distintas técnicas de marketing digital. El Social Media, Content Creation, Email Marketing se puede controlar y optimizar con dichas plataformas.

Capacitaciones al personal

Diseñar presentaciones en video, infografías o presentaciones reduce notoriamente la necesidad de abocar tiempo en el acompañamiento de otro empleado al personal nuevo.

Existen infinidad de herramientas online gratuitas que se pueden utilizar para facilitar el aprendizaje: Drive, Prezi, SlideShare son solo algunas.

Con las tecnologías actuales se le dice adiós a los viejos manuales de procedimiento y capacitación presencial de meses y dedicada al nuevo personal.

Beneficios de la automatización de procesos

Estos son solo algunos de los beneficios que significan la automatización de procesos:

Aumento de la productividad : Gracias a la automatización de procesos se logra al eliminar las tareas manuales y repetitivas. En consecuencia, los tiempos de trabajo se reducen y aumenta la productividad

: Gracias a la automatización de procesos se logra al eliminar las tareas manuales y repetitivas. En consecuencia, los tiempos de trabajo se reducen y aumenta la productividad Minimización de errores : Otro de los beneficios de automatizar procesos es el de minimizar errores. Por ejemplo, si se contrata un sistema de gestión, este será el encargado de realizar controles internos y de advertir el ingreso de información duplicada o de un período de tiempo incorrecto

: Otro de los beneficios de automatizar procesos es el de minimizar errores. Por ejemplo, si se contrata un sistema de gestión, este será el encargado de realizar controles internos y de advertir el ingreso de información duplicada o de un período de tiempo incorrecto Ahorro de dinero : El esfuerzo que se deja de volcar en tareas manuales y la optimización de tareas se traduce en un ahorro de dinero

: El esfuerzo que se deja de volcar en tareas manuales y la optimización de tareas se traduce en un ahorro de dinero Obtener información más precisa : Al favorecer la integridad de los datos y evitar errores podemos contar con información mucho más exacta y confiable

: Al favorecer la integridad de los datos y evitar errores podemos contar con información mucho más exacta y confiable Mejorar la calidad de las operaciones : El acercamiento a la precisión a través de la automatización de procesos provee de operaciones de mejor calidad

: El acercamiento a la precisión a través de la automatización de procesos provee de operaciones de mejor calidad Perfeccionar las habilidades: Errar es humano y las tareas repetitivas y manuales son las primeras en donde se ve reflejado. Por eso, al dejar de lado este tipo de labores, los empleados pueden concentrarse más en perfeccionar otras habilidades que les pueden servir más para el día a día

El ahorro de esfuerzos permite concentrar las energías allí donde se es irreemplazable. La organización de tareas, el contacto con clientes y la creación de ideas para vender más.

*Por Guillermo Filia, CEO de Xubio