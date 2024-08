P. Kevin Castel, el juez federal de Nueva York, aprobó el acuerdo para que FTX, el exchange de criptomonedas en quiebra y Alameda Research, su firma hermana de trading, paguen u$s12,7 millones a los acreedores de FTX.

El pago forma parte del acuerdo pautado con la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CTFC) de los Estados Unidos.

La nueva medida pone fin a una batalla legal de casi dos años entre la exchange y la CFTC, en la que el regulador de materias primas presentó una demanda contra la empresa de criptomonedas, su ex CEO, Sam Bankman-Fried, y Alameda.

La CFTC alegó que el fraude de la compañía causó que los clientes perdieran u$s8 mil millones y presionó por un reclamo de u$s52 mil millones.

La orden no incluye sanciones civiles, sin embargo prohíbe a FTX y a Alameda a intercambiar activos digitales y actuar como intermediarios dentro del mercado.

En el pasado, FTX llegó a un acuerdo con la CFTC sobre la liquidación de julio.

FTX se declaró en bancarrota a fines de 2022 y dejó vacío de miles de millones de dólares en riqueza entre los inversores.

Luego de meses de negociaciones, se encontraba a la espera de la aprobación judicial.

A partir de la orden del miércoles 7 de agosto de 2024, la CFTC acordó que no recibiría nada mientras que el ex exchange no cumpliera con el plan de reorganización.

¿Cuál es la sentencia para las empresas?

FTX y Alameda deben abonar u$s8,7 mil millones a todos aquellos que sufrieron pérdidas a causa del fraude de la Ley de Intercambio de Productos Básicos.

Además, se le exige un adicional de u$s4 mil millones en devolución por las ganancias obtenidas a través de las infracciones, según reportó The Block.

Ambas compañías deberán cooperar plenamente con la CFTC en los procedimientos e investigaciones relacionadas, además de brindar documentos y testimonios necesarios.

Sam Bankman-Fried, el fundador de ambas compañías fue sentenciado a 25 años de prisión luego de haber sido condenado por siete cargos de fraude, conspiración y lavado de dinero.