Bitcoin sigue lejos del pico histórico alcanzado en marzo, cuando rozó los u$s74.000. Por estas horas, le está costando superar la barrera de u$s60.000.

Pero lejos del desánimo, la mitad de los usuarios mantiene una perspectiva optimista de cara a las próximas semanas según una encuesta de CoinGecko. Apenas un 25% se muestra pesimista, mientras que otro cuarto elige ser neutral.

Esa esperanza en las próximas semanas se nota también en el análisis técnico. Al parecer, lo mejor está por venir en el corto plazo, cuando se cumplirían las promesas alcistas del halving, ocurrido hace tres meses, que ha reducido a la mitad el ritmo de emisión y suele elevar precios.

Bitcoin: qué pasará en el corto plazo

"El reciente retroceso en el precio de Bitcoin no desanima a los inversores a largo plazo. El halving sigue siendo un evento fundamental que reduce la oferta de la criptomoneda y, por lo tanto, tiene el potencial de impulsar su valor", señala a iProUP el analista de mercados Felipe Avico.

De hecho, cuando la encuesta de CoinGecko reduce las respuestas a los inversores, el optimismo sube: 54% contra 20% de opiniones bajistas y sólo un cuarto que se mantiene neutral. Por su parte, los traders (compravenden con regularidad) muestran un sentimiento mixto: 39% optimistas y 33,5% pesimistas.

"Esto indicaría que los traders a corto plazo son más propensos a ajustar su perspectiva según la acción del precio, mientras que inversores y constructores se enfocan en el potencial a largo plazo del mercado", comenta a iProUP Rodrigo Mansilla, analista de los mercados.

Iván Bolé, abogado fintech y especialista en inversiones, afirma a iProUP que "es posible que la corrección, que casi tocó el nivel de la EMA55 semanal (situado en u$s50.000) haya terminado".

"Tal vez un último impulso bajista lo lleve forzadamente a testear el nivel de u$s 50.000. O, insisto, podría ya haber terminado por que estamos ante un patrón 'lleno', es decir, se cumplieron los requisitos mínimos para una corrección sana post euforia de los u$s73.000", completa.

Los espectadores, aquellos que no participan directamente en el mercado de criptomonedas, son los más pesimistas, con 28% de respuestas optimistas frente al 42% de bajistas. Esto reflejaría la opinión de quienes ya obtuvieron ganancias y se retiraron del mercado temporalmente.

"El mercado está en una fase de consolidación después del halving, lo que puede ser un buen momento para acumular BTC a precios más bajos", confía a iProUP Adam Dubove, divulgador de Bitcoin y director de Ichimoku Fiboancci sería genial.

Bitcoin: la posibilidad de entrar "barato"

Esta posibilidad de "entrar barato" es compartida por los inversores institucionales de Bitcoin: están aumentando su exposición a la criptomoneda, comprando con mayor convicción que cuando el precio cotizaba cerca de máximos históricos.

Así lo revela el análisis del colaborador de CryptoQuant, Cauê Oliveira, quien estudió el cambio en el saldo de los monederos de entidades que poseen entre 1.000 y 10.000 BTC. Desde principios de junio, cuando el par BTC/USD comenzó su descenso, estas entidades, que representan el lado institucional de la base de inversores de Bitcoin, incrementaron su exposición a un ritmo acelerado.

El análisis técnico indica que en las próximas semanas habrá un repunte de Bitcoin (crédito: Iván Bolé)

De hecho, compraron más de 100.000 BTC (u$s 5.700 millones), incluso durante la semana pasada cuando tocó mínimos no vistos desde finales de febrero.

"Posiblemente, Bitcoin retome en agosto el impulso alcista que lo proyectaría hasta nuevos máximos históricos. No es irracional pensar que podrían ir a los míticos u$s100.000", agrega Bolé.

Oliveira añade: "Muchos inversores novatos capitularon la semana pasada, especialmente los que compraron entre 1 y 3 meses atrás, pero los institucionales realizaron la mayor acumulación desde marzo". El comportamiento contrasta con lo observado en el tercer mes, cuando el aumento en las entradas a fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado de Estados Unidos impulsó la demanda.

"En esta ocasión, la ausencia de un flujo significativo hacia los ETF sugiere que la motivación detrás de la acumulación institucional es diferente. Se trata claramente de una estrategia que apuesta por una futura suba", argumenta Avico.

Según Oliveira, "esto significa que, a diferencia de lo que se vio en marzo, que fue una demanda más vinculada a la captación de fondos, la actual acumulación institucional indica un proceso de 'compra durante la caída' por parte de grandes jugadores".

"Cuando Bitcoin supere los u$s62.915, será hora de desempolvar la liquidez y subirse al swing alcista. Puede hacerse antes, pero asumiendo más riesgo. Sin embargo, si usted es inversor de largo plazo, es un excelente momento para comprar y esperarlo unos meses", cierra Bolé.

Si bien las entradas diarias de marzo superaron los u$s 1.000 millones, las cifras actuales son menores. No obstante, datos de empresas como Farside Investors muestran que el 8 de julio se registraron u$s 294 millones, la cifra más alta en un mes.