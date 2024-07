Una modalidad de estafa está circulando nuevamente con cierto éxito. Se trata de la maniobra que se vale de facturas electrónicas falsas como señuelo para robar información personal a los usuarios.

Esta técnica, conocida como phishing, se basa en el envío de correos electrónicos o mensajes de texto que simulan ser enviados por una organización reconocida.

Pero, en este caso, no sólo son falsos, sino que contienen supuestos comprobantes fiscales digitales (CFDI) infectados con malware y emulan el aspecto de una comunicación oficial de Mercado Libre.

Estafa de la factura electrónica en Mercado Pago: cómo funciona

El universo de estafas es tan amplio que, dependiendo de la época y la efectividad, quienes están detrás de los engaños reviven algunas formas. Algo así como un concierto donde el artista toca un viejo clásico.

Algo así ocurre con el intento de robo a través de un mensaje o correo electrónico donde la víctima recibe un comprobante falso.

Suele ser una factura, o el anuncio de un pago efectuado ("Se acreditó un pago en tu cuenta de Mercado Pago", por ejemplo) con el comprobante listo para la descarga. Más allá de ciertos matices, lo que siempre se busca es que la persona objeto del engaño entre en el enlace que los delincuentes envían como carnada.

"Es importante recordar que la información personal obtenida por este tipo de malware puede ser utilizada para diversos fines delictivos, como el robo de identidad, fraude financiero o incluso el chantaje. Por lo tanto, es crucial tomar las medidas preventivas necesarias para protegerse de estas estafas", menciona a iProUP Segundo Carranza, especialista en ciberdelitos.

Según el experto, "este tipo de estafas, utilizando facturas electrónicas falsas, ya fue detectado en otros países como México y España, principalmente en sectores como transporte, manufactura, alojamiento, finanzas, seguros, gestión empresarial, construcción y asistencia sanitaria".

Los especialistas remarcan la trampa dentro de la trampa que encierran este tipo de ardides. "No es únicamente el llamado a la acción (hacer click en la factura falsa). Te dicen que recibiste plata o que ya tomaron el pago de tu suscripción a algo, por ejemplo. Eso, que la víctima no conoce o no tiene en sus planes, es un impulso que lleva a buscar más información", explica a iProUP Enrique Dutra, también especialista en ciberdelitos.

Para el experto, los delincuentes se aprovechan particularmente de las personas que están con la cabeza en otra cosa. "Recibís eso, pensas que es un error e instintivamente vas al enlace a buscar detalles. La clave es invertir la carga de la prueba y pasar a desconfiar de todo, partir de un presunto engaño", completa Dutra.

Estafa de la factura electrónica en Mercado Pago: cómo evitarla

Si bien hay diferentes formas para no caer en la trampa, una clave fundamental es no apresurarse. "El principal objetivo de los estafadores es que la víctima actúe rápido, sin pensar. Tenemos que tomarnos un minuto para analizar en frío lo que estamos leyendo", señala a iProUP Segundo Carranza.

Entre las recomendaciones de los expertos para detectar transferencias falsas se destacan los siguientes tips:

Verificar la identidad del remitente : asegurarse de que el nombre coincida con la persona o entidad que se espera que envíe el dinero. Si resulta extraño o sospechoso, no realizar la transacción

: asegurarse de que el que se espera que envíe el dinero. Si resulta extraño o sospechoso, no realizar la transacción Revisar los detalles de la transferencia : chequear el monto, fecha y descripción de la operación sean coherentes con lo que esperabas. Si hay algún dato que no cuadra, no aceptarla

: sean coherentes con lo que esperabas. Si hay algún dato que no cuadra, no aceptarla Confirmar con el remitente : contactar directamente con la persona o entidad que supuestamente envió el dinero para verificar si la transferencia es real. No fiarse de números de teléfono o correos electrónicos que aparecen en la notificación de transferencia

: contactar directamente con la persona o entidad que supuestamente envió el dinero para verificar si la transferencia es real. de transferencia No brindar los datos bancarios: nunca compartir datos bancarios, como número de cuenta o clave de seguridad, a través de correos electrónicos, mensajes de texto o llamadas telefónicas no solicitadas.

Con más de 16 millones de usuarios, Mercado Pago es la principal billetera en Argentina y también el blanco principal de los ciberdelincuentes

En cuanto a las facturas truchas, se aconseja:

Verificar la información del emisor : asegurarse de que el nombre, dirección y datos de contacto de la empresa que emite la factura sean correctos y coincidan con los que conoces

: asegurarse de que el y coincidan con los que conoces Revisar el número de factura : chequear que sea único y no se repita en otros comprobantes recibidos de la misma empresa.

: chequear que en otros comprobantes recibidos de la misma empresa. Comprobar el desglose de los cargos : analizar cuidadosamente cada ítem para asegurarse de que sean correctos y correspondan a los productos o servicios adquiridos

: analizar cuidadosamente cada ítem para asegurarse de que sean Prestar atención a la ortografía y la gramática : las facturas falsificadas suelen contener errores ortográficos o gramaticales

: las facturas falsificadas suelen contener errores ortográficos o gramaticales Verificar el logo y la marca : asegurarse de que sean los mismos que se conocen y que no presenten alteraciones o distorsiones

: asegurarse de que sean los mismos que se conocen y que No realizar pagos a través de enlaces o correos electrónicos : si la factura solicita abonar a través de un vínculo o email, no hacerlo. Siempre pagar a través de los canales oficiales de la empresa , como su sitio web o en persona

: si la factura solicita abonar a través de un vínculo o email, no hacerlo. Siempre , como su sitio web o en persona Contactar a la empresa: si se tienen dudas sobre la autenticidad de una factura, no duda en comunicarse directamente con la empresa emisora para verificar su veracidad

En caso de caer en una estafa, además de notificar a Mercado Libre, hay que hacer la denuncia en:

Ministerio Público Fiscal . Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Sarmiento 663, Piso 6, CABA. (011) 5071-0044. También se puede contactar y adjuntar documentación a [email protected]

. Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Sarmiento 663, Piso 6, CABA. (011) 5071-0044. También se puede contactar y adjuntar documentación a Ministerio Público Fiscal de CABA. Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas (UFEDyCI). 0800-333-347225. [email protected]

(UFEDyCI). 0800-333-347225. División Delitos Tecnológicos de la Policía Federal. Cavia 3350 1°, CABA. (011) 4800-1120/4370-5899. [email protected]

Para quienes la "tienen clara", los consejos que entregan los expertos bien podrían ser información valiosa para divulgar entre familiares y amigos. Siempre hay alguien más vulnerable y no necesariamente por una cuestión de edad. Puede tratarse de una persona ansiosa o que trabaja muy concentrada en lo suyo.