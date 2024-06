El CEO y fundador de la fintech Wenance, Alejandro Muszak, fue liberado a muy pocos días de cumplir dos meses tras las rejas. Fue la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro quien resolvió otorgarle la excarcelación.

Aunque enfrenta un proceso judicial y el fiscal pidió que sea llevado a juicio, ahora podrá continuar su proceso en libertad. No obstante, antes de ser liberado, debe esperar que una jueza determine la "caución real" que tendrá que abonar para regresar a su hogar.

¿Por qué investigan al CEO de Wenance?

Muszak enfrenta cargos por delitos de estafa en repetidas ocasiones, en el marco de una presunta asociación ilícita, caracterizada por lo que fuentes judiciales describen como un "esquema ponzi". La fiscalía identificó al menos 23 incidentes fraudulentos hasta el momento.

"No hay razón para presumir que eludirá la justicia o interferirá en la investigación, considerando que esta concluyó y el fiscal ya solicitó elevar el caso a juicio", afirma el juez Luis Cayuela al justificar la decisión de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro.

Wenance es una firma financiera que se especializa en otorgar préstamos o financiar compras (como electrodomésticos y motocicletas) para segmentos de la población sub-bancarizados y de alto riesgo crediticio, cobrándoles tasas de interés superiores a las bancarias.

Para financiar sus operaciones, obtenía fondos de fideicomisos privados, ofreciendo altos rendimientos a los inversores en estos instrumentos.

La resolución, firmada también por el juez Leonardo Pitlevnik, beneficia también a los otros acusados en la causa: Juan Silvero, Rodolfo Cleto García, Anahí Mazalan, Paola Vallone y Pedro Viggiano, quienes también están sujetos a una caución real.

Además de solicitar que la jueza de Garantías de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, determine el monto de la caución real, los jueces Cayuela y Pitlevnik ordenaron que la magistrada establezca "las obligaciones que considere apropiadas para garantizar su sometimiento al proceso, tras verificar que no existen impedimentos legales".

Alejandro Muszak enfrenta una pena de 20 años de prisión por los delitos antes mencionados. Hace algunas semanas, el empresario compareció ante la fiscalía para ser interrogado.

Durante su breve declaración afirmó que atraviesa una situación de asunto de índole comercial, y no penal.

Según fuentes judiciales consultadas por iProUP, el CEO de Wenance sostuvo que no tenía intención de perjudicar o estafar a nadie, sino que enfrentaba dificultades comerciales que le impedían saldar sus deudas.

"No hubo dolo, la empresa en la que estaba tomó un giro y las cosas no salieron como pretendía. No puedo asumir los montos de dinero invertidos", se defendió.

Según Muszak, Wenance lanzó fideicomisos que se repagaban con préstamos, pero subió la mora y no pudo devolver el capital a los inversores

Caso Wenance: en primera persona

A pesar de las diferencias en las historias y montos invertidos, las tácticas utilizadas para atraer a los inversores eran consistentes. Se estima que alrededor de 8.000 personas se vieron afectadas sólo en Argentina.

Laura, una de las damnificas, cuenta con voz entrecortada su experiencia a iProUP: "En mi caso, involucré a mis padres jubilados. Ellos están siendo terriblemente perjudicados, con enfermedades y un estrés muy fuerte por ver sus ahorros en manos de ladrones".

Entre las víctimas, hay casi 200 inversores que anteriormente fueron empleados de Telefe (alguno de ellos, famosos) y que pusieron plata en Wenance por recomendación de colegas con acuerdos particulares con la firma.

La red de Wenance llegó hasta Telefé, con empleados y artistas de renombre daminificados

"Yo saqué un lavarropas con el préstamo que daban. Empezamos a pagar las cuotas y al tiempo apareció otra firma a reclamar la deuda de cuotas gemelas. Una locura, estamos pagando por dos aparatos y sacamos uno", explica a iProUP Alejandro, otra víctima del esquema.

Respecto a la posibilidad de recuperar el dinero, una fuente judicial afirma a iProUP: "Nosotros perseguimos la parte penal, hay concurso civil (San Isidro) ante la justicia, allí cada acreedor debe presentarse".

"Vos invertías en dólares y te daban un retorno generoso. Invirtieron muchísima plata en publicidad y llegaron a meterse muy adentro de un canal como Telefe, en el que llegaron a estafar a gente de ahí. Muchos son artistas de primera línea. Ahora tiene hasta el 30 de abril para presentarse como damnificado y acreditar la deuda", cuenta a iProUP Julio López, especialista en ciberfraude.