Luego de la polémica, finalmente Sam Bankman-Fried, ex CEO de FTX, habló públicamente en los medios luego de ser condenado a 25 años de cárcel por fraude masivo tras la quiebra de su exchange de criptomonedas en noviembre de 2022.

Según trascendió el empresario condenado respondió algunas preguntas por email desde la cárcel en la que se encuentra desde agosto de 2023. Bankman-Fried fue condenado por siete cargos en su contra.

¿Qué dijo Sam Bankman-Fried?

Bankman-Fried, según publicó el medio ABC NEWS, manifestó que; "nunca pensé que lo que estaba haciendo fuera ilegal". Además, el condenado expresó: "Estoy atormentado, todos los días, por lo que se perdió. Nunca tuve la intención de lastimar a nadie o de quitarle el dinero a nadie".

Por otro lado, por lo que publicó el medio estadounidense, el empresario parecía eludir todo tipos de responsabilidad frente al colapso de FTX, y solo sostuvo que tomó algunas desiciones equivocadas, pero que sus acciones no fueron desinteresadas o egoístas.

No obstante, Bankman-Fried, sigue con un discurso similar al que realizó antes de conocerse la sentencia y en el cual justificó sus acciones antes de que el exchange se declarara bancarrota cuando él sentenció que la plataforma sobrevivió y que los clientes serían reembolsados.

La condena del ex CEO de FTX

Por otra parte, según trascendió, se cree que esta entrevista que se conoció esta semana podría ser previo al ingreso a prisión del empresario. Quien hoy se encuentra en una cárcel en Brooklyn, pero que el juez que lleva la causa sugirió que sería mejor trasladarlo a un penal de seguridad media o baja en San Francisco.

Luego se haber estado preso unos meses previos a su condena, se cree que el empresario tiene para entre 24 y 25 años de cárcel, aunque diversos expertos legales creen que el ex CEO podría reducir años de su sentencia por buen comportamiento. No obstante, Bankman-Fried no cuenta con la opción de pagar una fianza para obtener la libertad condicional.

Por último, los abogados del cripto empresario condenado confirmaron días atrás que tenían la intención de apelar el veredicto, aunque hasta la fecha todavía no existe ningún pedido hecho en la justicia.